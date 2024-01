Nowacka w "Dzień Dobry TVN". Dziewczynka powiedziała o braku mydła. Ministerka: Głęboko oburzające

Ministerka edukacji Barbara Nowocka była w sobotę gościnią "Dzień Dobry TVN". Zanim oddano jej głos, wyemitowano wypowiedzi dzieci i młodzież, które oceniały kondycję szkół. - Długo w tej szkole jestem i jeszcze nigdy nie widziałam, żeby było mydło - obwieściła 10-latka, która bez wahania odparła, że głównym brakiem w szkole, jest brak mydła.

Dzieci wskazywały też na chęć nauki w kolorowych klasach, wczesne wstawanie i późne kończenie lekcji. Jedna z nastolatek mówiła, że raz ma lekcje od 12 do 17. Inna wyznała, że wstaje do szkoły o 4 nad ranem. Dzieci mówiły również o konieczności zmniejszenia liczby uczniów w klasie, obniżenie cen w sklepiku czy korzystania z e-booków, by nie trzeba było nosić podręczników w plecakach.

Zobacz wideo Jakie są problemy polskiej edukacji? "Każdy musi iść na korki" [SONDA]

Nowacka oceniła, że brak takich produktów jest "głęboko oburzający". - Najwyższy czas, żeby dzieci nie czuły się upokorzone brakiem środków higienicznych - stwierdziła.

Ministerka oceniła, że dzieci przychodzą do szkoły "smutne, przemęczone i przeuczone". Polityczka jest mamą dwójki nastolatków i przyznała, że "po swoich dzieciach też widzi, że są przemęczeni, choć mieli dużo szczęścia, bo trafili na dobrych wychowawców".

Odchudzanie podstawy programowej i zmiany od września

Jeden z prowadzących, Krzysztof Skórzyński, który jest też nauczycielem w jednym ze stołecznych liceów, wyjął na stół postawę programową języka polskiego i listę lektur, a następnie pokaźny stos porównał z podstawą programową historii, która mieści się na sześciu stronach. Skórzyński zauważył, że to m.in. wyraz zaufania do nauczycieli, którzy wiedzą, czego mają uczyć.

- Już w tej chwili mogę powiedzieć, że 20 proc. tego pierwszego stosu od 1 września nie będzie - zapowiedziała Nowacka. Podkreśliła jednak, że ma dość podejścia "od dziś pracujemy od nowa według moich zasad" i zamierza nad podstawą programową pracować z dydaktykami, co zajmie kilka miesięcy.

Dodała, że kolejną zmianą od września będzie dotyczyła usunięcia prac domowych. - Koszmarna ilość prac domowych, gdzie dziecko jest skazane na kompetencje rodziców albo na korepetycje - mówiła i dodała, że prace domowe "napędzają niepotrzebny wyścig szczurów".

Nowacka przypomniała, że na razie taka zmiana będzie wprowadzona dla szkół podstawowych, "ale nie ma żadnej przeszkody, żeby nauczyciele przestali je zadawać" w liceach.. Jak podkreśliła, młodzież i tak uczy się w domu. - Nie da się nauczyć wiersza na przerwie. Naprawdę, drodzy rodzice, nie nauczy się - zaśmiała się.

- Dużą reformę, która totalnie zmieni polską szkołę, będziemy wprowadzać od 2026 roku. Mam dosyć słuchania, że komuś się coś wydaje, minister ma przeczucie - zbadajmy to - zapowiedziała. Ministerka chce uwolnić dyrekcję od "obsesjonatów kuratorów", co sprawi, że będą bardziej kreatywni.

Nowacka zadeklarowała "sprawdzanie temperatury" zamiast rozbijania termometra

Szefowa resortu edukacji złożyła jeszcze jedną deklarację, dotyczącą rzecznika praw uczniów. - Dostaję codziennie po kilkaset komentarzy i wiadomości z prośbą o interwencję. Uczeń nie wie, do kogo ma się zwrócić - mówiła. Najpóźniej od 1 września zostanie powołana taka osoba - będzie posiadała szerokie kompetencje i uprawnienia. Będzie mógł też przeprowadzać kontrole lub zlecać je lokalnemu rzecznikowi przy kuratorium.

Na koniec Nowacka zapowiedziała, że jej resort "wyrzuci wszystkie szczucia". - To jest wielkie wyzwanie społeczne, ale musimy zacząć w szkole - powiedziała.

- Przez lata tłuczono termometr, a nie mierzono temperatury - powiedział Skórrzyński, na co Nowacka odparła: -Panie redaktorze, sprawdzamy temperaturę.