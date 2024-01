Leszek Miller w rozmowie z Magdaleną Rigamonti z Onet ujawnił kulisy dotyczące kariery Danuty Holeckiej w TVP. Polityk przytoczył historię, która miała wydarzyć się "parę lat" przed rządami PiS.

Leszek Miller stwierdził, że Holecka "zrewanżowała się" w TVP. "Ludzie są zdolni do bardzo wielu rzeczy"

- Danuta Holecka żaliła mi się, że jest niedoceniana w telewizji, że jest spychana na dalszy plan, że jej kwalifikacje nie są właściwie wykorzystywane - powiedział Onetowi Leszek Miller. Dziennikarka zapytała o szczegóły relacji, w której pracownica TVP żaliła się byłemu premierowi z problemów w pracy. Polityk odparł, że byli znajomymi, a Danuta Holecka wykazywała zainteresowanie rekonwalescencją jego żony, która wówczas była po operacji nowotworowej.

Zdaniem polityka, Danuta Holecka nie sprzyjała żadnej partii politycznej w tamtym czasie. - To, co się potem stało, to w moim przekonaniu jest reakcją na jej spychanie, wypychanie, niedocenianie. Kiedy tylko dostała szansę, żeby zrewanżować się, to tę szansę wykorzystała - powiedział Leszek Miller. Dziennikarka zwróciła uwagę, że Holecka stała się twarzą propagandowych "Wiadomości" i zapytała, za co był ten rewanż. - Proszę pani, ludzie, którzy mają ambicje i którzy są blokowani w realizacji tych ambicji, są zdolni do bardzo wielu rzeczy - odpowiedział były premier.

Danuta Holecka przestała się kontaktować z Leszkiem Millerem. Polityk otrzymywał zaproszenia do TVP od Magdaleny Ogórek

Leszek Miller zapewnił, że w ciągu ostatnich ośmiu lat nie kontaktował się z Danutą Holecką, ani ona z nim. Były premier dostawał zaproszenia do studia od Magdaleny Ogórek, ale dwukrotnie odmówił przyjścia do TVP. - Miałem wrażenie, że ona chce sobie poprawić oglądalność i z tego powodu mnie zaprasza - stwierdził. Zdaniem polityka, zarówno Danuta Holecka, jak i Magdalena Ogórek "chciały i chcą być gwiazdami telewizyjnymi oraz wziąć rewanż za czas, kiedy czuły się upokarzane".

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Magdalena Ogórek pod koniec ubiegłego roku została zapytana o ujawnienie zarobków w TVP. Pracownica stacji stwierdziła, że "damy o pieniądzach nie rozmawiają". Jej wypowiedź skomentował Leszek Miller, który zacytował premier Margaret Thatcher. "Jeśli musisz zapewniać, że jesteś damą - to nie jesteś" - napisał.