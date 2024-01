Wąsik i Kamiński trafią do więzienia? "Jeżeli zapuka policja, będę więźniem politycznym"

Maciej Wąsik był gościem piątkowego (5 stycznia) wydania programu "Rozmowa Wieczoru" w Telewizji Republika. Prowadząca Danuta Holecka powiedziała, że Szymon Hołownia nie wyklucza sytuacji, że będą dwa sprzeczne ze sobą postanowienia dwóch różnych sądów w sprawie odwołania o wygaszenie mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wąsik stwierdził, że nie widzi możliwości, aby tak było, a marszałek Sejmu "chce sobie wybrać korzystne dla niego orzeczenie Sądu Najwyższego". W tle sprawy znajduje się prawomocny wyrok skazujący.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia podenerwowany zamieszaniem z Wąsikiem. Porównał tę sytuację do zamieszania ze spadkiem po babci

Maciej Wąsik: Jeżeli zapuka policja, będę więźniem politycznym

- Jeżeli trafimy do więzienia, będzie to akt zemsty politycznej i nie mam co do tego wątpliwości. To będzie oznaczało, że będziemy więźniami politycznymi - stwierdził Maciej Wąsik i dodał, że ma nadzieję, że "Polska i Polacy się o nich upomną". - Jeżeli zapuka policja, nie boję się tego, będę więźniem politycznym - dodał.

Maciej Wąsik zapowiedział, że pojawi się na najbliższym posiedzeniu Sejmu 10 stycznia. Danuta Holecka zwróciła uwagę, że przepustki należące do polityków zostały wygaszone. - Nawet nie przepustki, tylko karty do głosowania - poprawił ją polityk. - Jeżeli zabiorą nam mandaty, jeżeli uniemożliwią nam głosowanie w Sejmie, to wyklucza ogromną grupę wyborców z posiadania reprezentacji Sejmowej - stwierdził.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani. Trwa spór o odwołanie od wygaszenia mandatu

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności za działania w tak zwanej aferze gruntowej. Zgodnie z Konstytucją konsekwencją tego jest utrata funkcji posła lub senatora. Szymon Hołownia wygasił mandaty polityków, a oni złożyli odwołania do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powołanej przez PiS. Natomiast marszałek skierował odwołania do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku rozbieżności powstał spór, kto powinien rozpatrzyć sprawę. 4 stycznia izba uchyliła postanowienie Szymona Hołowni w sprawie wygaśnięcia mandatów poselskich.