W piątek szef kancelarii Sejmu Jacek Cichocki wydał dyspozycję dezaktywacji kart do głosowania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, skazanych w grudniu na dwa lata więzienia. Tymczasem Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu ws. wygaszenia mandatów poselskich obu polityków. - Orzeczenie przyszło z izby, do której biuro marszałka Sejmu nie zanosiło odwołania panów Wąsika i Kamińskiego. Chcemy właśnie w charakterze zabezpieczenia takie karty na ten moment dezaktywować, po to, żeby po prostu zabezpieczyć proces stanowienia prawa w Polsce - mówiła rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek. Jak tłumaczyła, wobec orzeczenia Izby Kontroli, której funkcjonowanie kwestionuje unijny Trybunał Sprawiedliwości, pojawiły się "poważne wątpliwości".

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia podenerwowany zamieszaniem z Wąsikiem. Porównał tę sytuację do zamieszania ze spadkiem po babci

Buda ocenił działania marszałka Hołowni: Mamy dużo humoru, a mało mądrości

O tę sprawę zapytano posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budę na antenie RMF FM. Krzysztof Ziemiec pytał polityka, co może się wydarzyć, jeśli Wąsik i Kamiński nie będą mogli wejść do sali posiedzeń w Sejmie. - To będzie bardzo trudna sytuacja i do tej pory niespotykana. Nie było marszałka, który blokował dostęp posłowi do miejsca pracy. Ciężko przewidzieć emocje - odparł.

Jak stwierdził Buda, marszałek Sejmu odpowiada za "bezpieczeństwo, spokój i normalną pracę parlamentu". - Pytanie, czy udźwignie ten ciężar, bo "komikowanie" i "heheszki" - wiemy, że to jego mocna strona. Ale on musi zapanować nad panem Braunem, a nie zapanował. On musi zapanować także nad sytuacją, która będzie działa się 10-11 stycznia - mówił.

W jego ocenie Maciej Wąsik "ma obowiązek wejść" na salę obrad. - Nie ma żadnego dokumentu, który by potwierdzał, że on nie może wykonywać swoich obowiązków - stwierdził i dodał, że marszałek Sejmu nie ma podstaw prawnych do blokowania dostępu do parlamentu dla skazanych przez sąd polityków PiS. - Myślę, że marszałka przerosła ta sytuacja - dodał.

- Powagę [Sejm - red.] mocno traci poprzez podejście marszałka do wielu spraw. Mamy dużo humoru, a mało mądrości. Widać, że prawniczo kompletnie nie orientuje się. Ponosimy konsekwencje celebryckiego wybrania osoby na funkcje publiczne - powiedział Buda. Jak dodał, "widział w internecie" grafikę przedstawiającą odliczanie dni do końca sprawowania funkcji rotacyjnego marszałka Sejmu przez Szymona Hołownię. - Mam wrażenie, że jest takie wyczekiwanie - stwierdził poseł.

Zapytany o to, czy Prawo i Sprawiedliwość planuje alternatywne posiedzenia Sejmu, Buda odparł, że nie planują "tego rodzaju działań". - Jesteśmy opozycją poważną i merytoryczną - stwierdził polityk PiS.

Bodnar: Wyrok sądu skazujący Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest obowiązujący

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar przekazał w piątek, że wyrok sądu skazujący polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest obowiązujący. W jego ocenie, ułaskawienie prezydenta po pierwszej instancji nie miało mocy prawnej. Zapytany, czy Kamiński i Wąsik są nadal posłami, Bodnar stwierdził, że tę kwestię rozstrzyga Izba Pracy Sądu Najwyższego.

- Wypowiedziała się na razie jedynie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, co do której możemy mieć wątpliwości ze względu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jeszcze czekamy na wyrok Izby Pracy Sądu Najwyższego - powiedział.

Minister dodał, że sprawa Kamińskiego i Wąsika pokazuje, że trzeba rozwiązać problem z Krajową Radą Sądownictwa. - Ta sytuacja pokazuje dobitnie, że musi ruszyć w kontekście rozwiązania problemu dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i statusu sędziów, którzy zostali powołani w ostatnich latach, bo jak tego nie rozwiążemy, to będziemy mieli kolejne sprawy, które będą mogły być w ten sposób podważane - dodał.

W grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata więzienia w sprawie dotyczącej afery gruntowej z 2007 roku. Następnie marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaszeniu mandatów poselskich tych polityków. Posłowie odwołali się od tej decyzji do Sądu Najwyższego. Hołownia chciał, by sprawą zajmowała się Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której trafiły odpowiednie dokumenty. Jednak w SN zapadła decyzja, że odwołaniem zajmie się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba w czwartek w odniesieniu do Wąsika, a w piątek w odniesieniu do Kamińskiego, uchyliła postanowienie Hołowni stwierdzające wygaśnięcie ich mandatów poselskich. Decyzja ta budzi wątpliwości prawne, ponieważ Izba Kontroli według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie jest sądem w rozumieniu prawa UE.