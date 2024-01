Ruszył audyt w Ministerstwie Obrony Narodowej. "Rekordziści zarabiali 600 tys. zł rocznie"

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował w piątek, że w MON trwa audyt. "Czy dalej pan o niego pyta, panie Mariuszu Błaszczaku?" - napisał na portalu X, zwracając się do byłego ministra obrony narodowej w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Dzień wcześniej Błaszczak opublikował wpis, w którym zwrócił się do obecnego szefostwa MON: "Jak do tej pory Wasz 'audyt' polega na chwaleniu się kontraktami, które przygotowałem i odbiorami sprzętu, który zamówiłem". "Przy okazji możecie sprawdzić także lata 2007-2015. Może w końcu doliczycie się, ile jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego zostało zlikwidowanych za Waszych czasów. My przestaliśmy liczyć przy 620" - dodał poseł PiS.

Audyt w MON. Cezary Tomczyk: Rekordziści zarabiali 600 tys. rocznie

"Sowite pensje, rady nadzorcze, premie do 100 tys. złotych rocznie plus dodatki po 3-5 tysięcy zł miesięcznie. Wiele osób nie pojawiało się w ogóle w pracy! Rekordziści zarabiali 600 tys. rocznie… Krok po kroku" - napisał wiceszef resortu obrony narodowej.

Tomczyk: Nie będziemy szczędzić pieniędzy na wojsko

Wiceszef MON w czwartek na antenie Polsat News poinformował, że trwa audyt kontraktów, w celu ustalenia "jak wygląda stan faktyczny". - W wielu kwestiach te sprawy są niestety niejasne. Natomiast mogę tutaj wszystkich uspokoić i powiedzieć też we własnym imieniu, ale też w imieniu premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, również premiera Donalda Tuska (…), że jesteśmy absolutnie za tym, aby armia była jak najsilniejsza. Nie będziemy szczędzić pieniędzy na wojsko - podkreślił Cezary Tomczyk. Stwierdził jednak, że "ze wstępnych ustaleń wynika, że w kwestii marnotrawstwa i wydawania publicznych pieniędzy w MON sytuacja jest bardzo poważna".

- Jeśli chodzi o wydatki na polską armię i modernizację, one zostają na tak samo wysokim poziomie. Trzeba powiedzieć jasno, że mamy gigantyczny budżet na obronność. To budżet, który w tej chwili wynosi 118 miliardów złotych po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej i 50 miliardów, jeśli chodzi o fundusz wsparcia sił zbrojnych. To są naprawdę gigantyczne środki - zaznaczył.

Tymczasem w piątek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Markiem Brzezinskim, ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jednym z tematów rozmowy była współpraca w dziedzinie obronności. O rozmowie poinformował na portalu X ambasador. "Bardzo dobre spotkanie z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem" - napisał Brzezinski. Jak dodał, ścisła współpraca w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa między Stanami Zjednoczonymi i Polską sprawia, że oba nasze kraje są bezpieczniejsze. "Nasz sojusz i dalsze wzmacnianie stosunków dwustronnych są wspólnym priorytetem Stanów Zjednoczonych i Polski" - podkreślił ambasador.