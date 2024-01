Skazany Maciej Wąsik krytykuje dezaktywację karty poselskiej: Początek państwa autorytarnego

Maciej Wąsik w piątek w TV Republika powiedział, że zarówno on, jak i Mariusz Kamiński, wybierają się na najbliższe posiedzenie Sejmu. Zapewnił, że przepustki działają, a przestały być aktywne karty poselskie, potrzebna do głosowania. - W mojej ocenie to działanie nielegalne. (...) To budowanie atmosfery strachu właściwe dla państwa autorytarnego - stwierdził skazany były wiceszef CBA.

Wąsik krytykuje dezaktywację karty poselskiej: Początek państwa autorytarnego

- Jeżeli uniemożliwią nam głosowanie w Sejmie, to wykluczą ogromną grupę wyborców z posiadania reprezentacji sejmowej. To jest początek państwa autorytarnego - stwierdził. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata więzienia w sprawie dotyczącej afery gruntowej z 2007 roku. w następstwie tego wyroku marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaszeniu mandatów poselskich tych polityków.

Posłowie odwołali się od tej decyzji do Sądu Najwyższego. Marszałek Sejmu chciał, by sprawą zajmowała się Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której trafiły odpowiednie dokumenty. Jednak w Sądzie Najwyższym zapadła decyzja, że odwołaniem zajmie się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba wczoraj w odniesieniu do Macieja Wąsika, a dzisiaj w odniesieniu Mariusza Kamińskiego, uchyliła postanowienie marszałka Sejmu stwierdzające wygaśnięcie ich mandatów poselskich.

Karty sejmowe Kamińskiego i Wąsika dezaktywowane. Decyzja ministra Cichockiego

- Dzisiaj pan minister Jacek Cichocki [szef kancelarii Sejmu - przyp. red.] wydał dyspozycję dezaktywacji kart obu panów jako swego rodzaju zabezpieczenie praworządności - poinformował Stanisław Zakroczymski, dyrektor generalny kierujący gabinetem Marszałka Sejmu w TVN 24. - Według mojej wiedzy one nie działają, natomiast finalne decyzje odnośnie udziału panów posłów lub byłych posłów pan marszałek podejmie przed tym posiedzeniem Sejmu - dodał. Zakroczymski poinformował, że marszałek Szymon Hołownia bierze za decyzję o dezaktywacji kart "pełną odpowiedzialność" i bierze "pod uwagę poważne wątpliwości co do charakteru aktów, które zostały wydane przy placu Krasińskich w Warszawie przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych". Dyrektor generalny gabinetu marszałka przekazał także, że w poniedziałek i wtorek odbędzie szereg spotkań o "charakterze konsultacyjnym". Hołownia ma się spotkać m.in. z Prokuratorem Generalnym, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i szefem PKW. - I mam nadzieję z wybitnymi autorytetami prawnymi, które będziemy zapraszać do Sejmu celem uzyskania pełnego spektrum w tej sprawie - wyjaśnił Zakroczymski.

