- Ja na miejscu marszałka po otrzymaniu postanowienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, uznałbym, że sprawa nie została rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy i ponowił wniosek do Izby Pracy o zajęcie się sprawą pana Wąsika - ocenił sędzia Sądu Najwyższego profesor Krzysztof Rączka. W rozmowie z TVN24 podkreślił, że mandat poselski Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika wygasł z chwilą wydania wyroku przez sąd, a reszta "to są sprawy proceduralne".

Rzeczniczka marszałka Sejmu: Dezaktywacja kart Wąsika i Kamińskiego ma charakter zabezpieczenia

- Ta decyzja ma charakter zabezpieczenia stanowienia prawa - tak o dezaktywacji kart do głosowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika mówi rzeczniczka marszałka Sejmu. Katarzyna Karpa-Świderek powiedziała Polskiemu Radiu, że ruch Kancelarii Sejmu ma związek z orzeczeniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W piątek i czwartek uchyliła ona postanowienie marszałka Sejmu w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych w grudniu na 2 lata więzienia. "Orzeczenie przyszło z izby, do której biuro marszałka Sejmu nie zanosiło odwołania panów Wąsika i Kamińskiego. Chcemy właśnie w charakterze zabezpieczenia takie karty na ten moment dezaktywować, po to, żeby po prostu zabezpieczyć proces stanowienia prawa w Polsce" - zaznaczyła Katarzyna Karpa-Świderek. Jak tłumaczyła, wobec orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, której funkcjonowanie kwestionuje unijny Trybunał Sprawiedliwości, pojawiły się "poważne wątpliwości".

Na początku tygodnia o szerszym kontekście tej sprawy marszałek Szymon Hołownia będzie rozmawiał z przedstawicielami władz i instytucji państwowych. Katarzyna Karpa-Świderek dodała, że zaproszenia na spotkania z marszałkiem otrzymają też autorytety prawnicze. - Chcemy oczywiście konsultować sytuację, która ma miejsce w związku z wygaszeniem mandatów pana Wąsika i pana Kamińskiego. Te spotkania odbędą się z osobami, które są biegłe w prawie i które też odpowiadają za zarządzanie różnymi obszarami państwa. To zaproszenie poszło do ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego, do Rzecznika Praw Obywatelskich i do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej - wyjaśniła.

Rzeczniczka marszałka Sejmu powiedziała, że konsultacje mają przedstawić pełne spektrum wiedzy w tej sprawie i posłużyć do wypracowania zmiany systemowej. Katarzyna Karpa-Świderek oceniła, że sprawa skazanych prawomocnie polityków PiS, a ułaskawionych 8 lat wcześniej przez prezydenta po wyroku I instancji, jest niezwykle trudna i niejednoznaczna. Według niej obecną sytuację można porównać do "shackowanego państwa", a odpowiedzialność za to spada na Prawo i Sprawiedliwość. - Obaj panowie będą mogli wejść do Sejmu, tak jak każdy obywatel i tak jak każdy były poseł. Ale to nie oznacza, że będą mogli wejść na salę plenarną czy że będą mogli głosować. Na ten moment takiej możliwości nie ma, dlatego że te karty są nieaktywne - tłumaczyła Katarzyna Karpa-Świderek.

