Ostatnie tygodnie w polskiej polityce są wyjątkowo burzliwe. Problemy z budżetem, likwidacja mediów publicznych, czy najgłośniejsza sprawa wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przez marszałka Sejmu. To tylko wierzchołek góry lodowej. W związku z trudną sytuacją polityczną w kraju premier Donald Tusk zdecydował się na szczere wyznanie w mediach społecznościowych.

Szczere wyznanie Donalda Tuska. "Naprawdę?"

"Naprawdę ktoś myślał, że czeka nas robota lekka, łatwa i przyjemna? Nie, ona przez jakiś czas będzie ciężka, trudna i nieprzyjemna. Do takiej mnie wynajęliście. Nie narzekam" - napisał Donald Tusk na platformie X. Jest to pierwszy wpis premiera od Nowego Roku.

Pod wpisem szefa rządu natychmiast pojawiła się lawina komentarzy internautów, którzy w przeważającej większości dodawali otuchy Tuskowi. "Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale szczęśliwej Polski już czas", "Nie wynajęliśmy, tylko obdarzyliśmy zaufaniem. Nie zawodzi mnie Pan", "Pan Premier ma pełne poparcie. Herkules wyczyścił stajnię Augiasza. Panu też się uda", "Wiedzieliśmy, ale też wiedzieliśmy na kogo oddać głos!" - pisali użytkownicy platformy X.

Pojawiły się także komentarze dotyczące sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Osiem lat destrukcji państwa, do którego doprowadził PiS, wymaga przede wszystkim ciężkiej pracy, cierpliwości i odwagi. Trudna i długa misja, z tak toporną opozycją PiS, a widać na przykładzie Kamińskiego i Wąsika, w jaki stanie jest, chociażby praworządność w Polsce. Trzymamy kciuki" - czytamy. "Panie premierze trzymamy kciuki. Potwierdźcie, że w Polsce już nikt nie będzie stał ponad prawem i doprowadźcie Kamińskiego i Wąsika do zakładu karnego. Tego wymaga elementarna uczciwość!" - napisał jeden z internautów.

Spór w sprawie wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik 20 grudnia zostali prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tak zwaną aferą gruntową. Sąd orzekł wobec polityków także pięć lat zakazu zajmowania stanowisk publicznych. Dzień później, 21 grudnia, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów obu parlamentarzystów. Politycy jednak odwołali się od decyzji marszałka do Sądu Najwyższego.

Sprawą zajęła się Izba Kontroli - twór powołany przez PiS, który decyzją unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii. Izba orzekła o uchyleniu decyzji marszałka Hołowni w sprawie obu parlamentarzystów. Co istotne, marszałek Sejmu wniosek o rozpatrzenie sprawy polityków skierował pierwotnie do Izby Pracy. Ta w przeciwieństwie do Izby Kontroli posiada więc oryginalne akta. Ostatecznie nadal nie jest znana decyzja izby w sprawie Kamińskiego i Wąsika.