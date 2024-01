W grudniu 2023 roku Sikorski został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. W związku z tym w Parlamencie Europejskim zastąpi go Krzysztof Brejza. Oznacza to, że polityka w Sejmie musi zastąpić kolejny kandydat z listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Wiadomo już, że będzie to Magdalena Łośko.

Sejm będzie miał nową posłankę. Magdalena Łośko zastąpi Krzysztofa Brejzę

Magdalena Łośko w wyborach 15 października 2023 roku startowała do Sejmu z bydgoskiego okręgu nr 4, który obejmuje m.in. Bydgoszcz oraz obszar powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego. Otrzymała ona najwyższy wynik spośród wszystkich kandydatów Koalicji Obywatelskiej, którzy nie dostali się do Sejmu (4864 głosy). To ona zastąpi Krzysztofa Brejzę w ławach poselskich. Ślubowanie nie nastąpi jednak na najbliższym posiedzeniu Sejmu. - 15 stycznia jest posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego i z chwilą, kiedy europoseł (Brejza) już de facto obejmie funkcję, to wtedy zwalnia mandat poselski i zaczyna się procedura dla mnie - powiedziała Łośko w rozmowie z PAP cytowana przez RMF FM.

Magdalena Łośko zapowiedziała, czym zajmie się w Sejmie

Polityczka do Sejmu dostała się już w 2019 roku. Wówczas w tym samym okręgu, z którego startowała także cztery lata później, zdobyła ponad 14 tysięcy głosów. Po dostaniu się do izby niższej parlamentu pracowała w komisji ochrony środowiska, komisji edukacji i komisji polityki senioralnej.

Teraz zapowiedziała, czym zajmie się po powrocie do Sejmu. - Chciałabym utrzymać linię, którą do tej pory się kierowałam, czyli wszystkie sprawy społeczne, dotyczące nas, obywateli. Służba zdrowia, edukacja przede wszystkim, bo w tej kwestii bardzo dużo się dzieje. Ale również infrastruktura, bo trzeba poczynić wiele inwestycji. Mam nadzieję, że w tych małych ojczyznach też się w ciągu tej kadencji zadzieje - podkreśliła w rozmowie z Interią.