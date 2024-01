Co dalej z Kamińskim i Wąsikiem? "Marszałek Sejmu ma za zadania komunikować i wydawać proste i jasne decyzje"

W piątek nieuznawana po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE za niezawisły sąd Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie wygaszenia mandatu prawomocnie skazanego posła PiS Mariusza Kamińskiego. W czwartek taką samą decyzję wydano w sprawie Macieja Wąsika. Obie decyzje - według części komentatorów i samych zainteresowanych, którzy nie uznają też prawomocnego wyroku sądu - umożliwiają skazanym posłom PiS pełnienie swoich funkcji i uczestniczenie w posiedzeniach Sejmu. 20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ws. tzw. afery gruntowej z 2007 roku.

O skazanych prawomocnie byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pytamy wicemarszałkinię Sejmu Dorotę Niedzielę z Koalicji Obywatelskiej, która nie ma żadnych wątpliwości, że taką sytuację reguluje jasno konstytucja. - Ludzie skazani tracą mandat posła. Wszystkie inne wyroki, które wydają się być sprzeczne, nie rozstrzygają tego tak jasno, jak konstytucja, która mówi, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem automatycznie tracą mandat poselski - mówi nam wicemarszałkini Dorota Niedziela.

Co dalej z Kamińskim i Wąsikiem? "Marszałek Sejmu powinien umieć wydawać bardzo proste i jasne decyzje"

10 stycznia rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, na które zgodnie z czwartkową zapowiedzią marszałka Sejmu Szymona Hołowni Mariusz Kamiński nie będzie mógł uczestniczyć, ponieważ jego legitymacja poselska nie będzie działać. W piątek wieczorem Stanisław Zakroczymski, dyrektor generalny kierujący Gabinetem Marszałka Sejmu poinformował, że szef Kancelarii Sejmu minister Jacek Cichocki wydał decyzję o dezaktywacji kart Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Czy obaj politycy nie wejdą na salę obrad? - W moim przekonaniu tak to powinno wyglądać. Jednak nie chcę się wypowiadać za Pana marszałka Hołownię - zastrzega nasza rozmówczyni.

Nadrzędnym aktem prawnym w Polsce jest konstytucja, a ona jasno określa, co jest konsekwencją takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Cała reszta bałaganu i chaosu, to efekty tego, co zepsuł w przestrzeni prawa PiS. A każdy obywatel ma zrozumieć jasne i przejrzyste prawo w Polsce, które mówi, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu nie może ubiegać się o mandat posła albo tego mandatu po prostu nie ma

- wyjaśnia posłanka Koalicji Obywatelskiej. Artykuł 99 Konstytucji Rzeczpospolitej brzmi: Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Zdaniem wicemarszałkini Niedzieli zagłębianie się w sprawę może spowodować, że straci się z pola widzenia najważniejszą rzecz. - Dekalogiem postępowania jest ustawa zasadnicza, nie regulaminy czy procedury. To konstytucja jest zrozumiała dla każdej Polki i Polaka. Zaciemnianie obrazu i przepychanki PiS dotyczące tego, kto miał prawo do kogo złożyć odwołanie, wprowadzają chaos i destabilizację. Marszałek Sejmu jako druga osoba w państwie ma za zadania komunikować i wydawać bardzo proste i jasne decyzje dla każdej Polki i Polaka - podkreśla polityczka.

Wicemarszałkini Sejmu: Inna interpretacja nie powinna być brana pod uwagę

To, czy panowie pójdą do więzienia, czy nie, to jest inna sprawa. Dla mnie jako wicemarszałka Sejmu najważniejsze jest to, czy ktoś, kto jest skazany i ma udowodnioną winę, może zasiadać w ławach i stanowić prawo w Polsce. Konstytucja mówi, że nie, więc żadna inna interpretacja nie powinna być brana pod uwagę

- zapewnia Dorota Niedziela. Na koniec rozmowy pytam o to, jaki przebieg może mieć posiedzenie Sejmu 10 stycznia w związku z ewentualnym niewpuszczeniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, i zapowiedziami posłów PiS-u, że - cytując Piotra Kaletę - "to może być czymś niespotykanym". - Niestety, nigdy nie zakładam, że może dojść do kompromisu, będzie łatwiej czy łagodniej. Spodziewam się najgorszego. Podejrzewam, że wszystkie chwyty będą dozwolone ze strony PiS-u, aby zdestabilizować pracę Sejmu - przyznaje Dorota Niedziela. Wicemarszałkini podkreśla, że mimo wysiłków byłego obozu rządzącego Sejm X kadencji pracuje i proceduje kolejne zmiany w prawie.

TSUE o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN: Nie jest sądem

Przypomnijmy: 20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ws. tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Obaj politycy dostali karę dwóch lat bezwzględnego więzienia i pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2015 roku, kiedy nie byli jeszcze prawomocnie skazani. Trybunał Konstytucyjny, orzekając w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym, orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta. Jednocześnie stwierdził, że prawo łaski prezydenta wywołuje ostateczne skutki prawne. Sprawa szefów CBA wróciła jednak do sądu po tym, jak Sąd Najwyższy stwierdził, że prezydent nie mógł zastosować prawa łaski wobec nieprawomocnie skazanych.

Dzień później marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów posłów. Politycy odwołali się od tej decyzji, a marszałek odwołania Wąsika i Kamińskiego od decyzji o wygaszeniu im mandatów skierował do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Szymon Hołownia nie skierował sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, ponieważ 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest organem, który ma status niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, jak wymaga tego prawo UE. W konsekwencji uznał pytania skierowane przez tę Izbę SN za niedopuszczalne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, złożona z tzw. neosędziów, rozpatrywała sprawę odwołania sędziego Sądu Okręgowego od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, która odmówiła zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego po osiągnięciu wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku, czyli 65 lat.

