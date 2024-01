Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówi m.in.:

Jacek Gądek: Sakramentalne pytanie: chce pan być prezydentem w 2025 r.?

Szymon Hołownia: Ja chyba jestem jedynym, który na tej scenie konsekwentnie od paru lat nie kokietuje, tylko mówi wprost: tak, chcę. Bo idą naprawdę nieprawdopodobnie trudne czasy, więc w Pałacu Prezydenckim trzeba kogoś, dla kogo nie będą istotne partyjne rozgrywki, tylko posklejanie popękanej przez polaryzację Polskę, by mogła stawić czoła zewnętrznym wyzwaniom, bez wojen domowych.

Jestem też jednak realistą, czytam sondaże, wiem, że do tego bardzo długa droga, a jeśli w 2025 r. okaże się jednak, że będę wicemarszałkiem albo po prostu posłem z Białegostoku, to zapewniam, że ani mój świat się nie zawali, ani Rzeczpospolita nie upadnie. Decyzja o kandydowaniu lub nie oczywiście musi zapaść jeszcze w tym roku.

Kiedy?

Do połowy roku jesteśmy w trybie kampanijnym, bo będą wybory samorządowe, a potem do Parlamentu Europejskiego. Później, od lipca do listopada, nastąpi kompletne przegrupowanie sił i redefinicja sił politycznych - właśnie przed wyborami prezydenckimi. To, kto będzie kandydował, będziemy wiedzieć w listopadzie-grudniu. My też wtedy taką decyzję podejmiemy.

"Podejmiemy"? Kto się jeszcze kryje za tą liczbą mnogą? Bo że pan sam chce kandydować, jest oczywiste.

Masoni, jezuici... Gazet pan nie czyta? (śmiech)

Z dystansem. A Trzecia Droga - wystawicie wspólną kandydaturę razem z PSL-em?

Władysław Kosiniak-Kamysz - również publicznie - mówił, że tak będzie. Będziemy mieć wspólnego kandydata.

No i jest oczywiste, że właśnie pana?

Na dziś pewnie bardziej mnie, ale zobaczymy - rok to w polskiej polityce kilka epok. A Władysław Kosiniak-Kamysz to po prostu, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, najwyższej klasy i uczciwości polityk. I obaj mamy świadomość, ja jako marszałek Sejmu, on jako wicepremier i minister obrony, z jakimi wyzwaniami mierzyć się za chwilę będzie Polska.

My się rozgrzewamy do białości sporami o Kamińskiego i Wąsika, a tymczasem za trzy lata czy pięć lat możemy mieć tu problemy, jakich nie było od lat 70.

To jest wiedza nie z klauzulowanych dokumentów, a z powszechnie dostępnych analiz. Sytuacja na Ukrainie jest poważna. Putin za parę lat odbuduje potencjał wojskowy i może zacząć myśleć o ataku na któreś z państw NATO. W stosunku do nas - może hybrydowym. Ale co zrobimy, jeśli zdecyduje się np. zająć w ramach prowokacji jakąś wioskę w którymś z państw bałtyckich? Do tej pory mówiliśmy o artykule 5. Traktatu o NATO, gdy myśleliśmy o sytuacji, w której to ktoś będzie musiał bronić nas. Może być też jednak tak, że to my będziemy musieli bronić sojusznika. Dziś nie ma ważniejszej rzeczy niż bezpieczeństwo. Mądre, szybkie wydawanie pieniędzy dziś tak, żeby jutro nie trzeba było trzeba płacić krwią. Mówiąc w skrócie: w ciągu maksymalnie pięciu lat musimy mieć pokój wewnętrzny, silny i dobrze zarządzany przemysł obronny, sprawną i świetnie wyposażoną armię, silną pozycję w UE i w sojuszach.

Mówi pan, że dzisiejsze problemy to pierdoły w porównaniu do tego, co nas czeka za kilka lat, ale dlaczego wyborcy mieliby postawić na pana, a nie na kandydata, który zjadł zęby na polityce?

Postawią, na kogo będą chcieli. Ja sądzę, że każdy czas ma swoją politykę.

Na ostatnie 30 lat dobra była polityka, jaką znamy. Pandemia, wojna w Ukrainie, rewolucja energetyczna wyznaczyły początek zupełnie nowej epoki, a ona wymaga zupełnie nowej polityki: innych ludzi, innych narzędzi, innej perspektywy.

Zmiany w sztafecie politycznych pokoleń. Ten bałagan i wstrząsy, których dziś doświadczamy, to w pewnym sensie naturalny okres przejściowy między dwoma epokami: stare nie chce odejść, choć musi, nowe dopiero się formuje, a że się formuje, to pokazał spektakularny udział młodszych wyborców w ostatnich wyborach 15 października. Owszem, jeszcze przez lata będą aktywne na scenie stare partie polityczne, ale i one się muszą zmieniać, i to zresztą robią. Proszę spojrzeć na PSL - najstarsza partia robiąca koalicję z najmłodszą, Polską 2050. Platforma Obywatelska, która nie jest już możnowładcą, ale sensownym partnerem koalicyjnym.

Była bezsensowna, a teraz się robi już sensowna?

Moim zdaniem w polityce partyjnej nie ma już powrotu do czasów wielkich solistów, teraz wygrywa praca zespołowa. PiS przegrał, bo nie był w stanie zbudować z nikim zdolności koalicyjnej. My wygraliśmy, bo umieliśmy stworzyć koalicję.

A te nowe czasy to jak pan zdefiniuje?

Wiek XXI wygląda mi na taki, który upłynie nam na umieraniu wieku XX: jego totalitaryzmów, bezrozumnego wykorzystywania Ziemi, niekontrolowanej wirtualizacji życia.

Moje córki, często to powtarzam, mają szansę zobaczyć na własne oczy wiek XXII. Nie wiem, może on będzie już inny, ludzkość będzie już po przesileniu. Na razie widzę, co mamy tu i teraz. Świat generalnie skręca w bardzo niebezpieczną stronę, zachowuje się, jakby znudził mu się pokój. Teraz Słowacja [gdzie wybory wygrała prorosyjska partia Smer-SD Roberta Ficy - red.] i Holandia [tu w wyborach najwięcej głosów zdobyła antyislamska i antyeuropejska partia PVV Geerta Wildersa - red.]. Zaraz może też Francja, gdzie w siłę rośnie Marine Le Pen, i Niemcy z triumfującą w sondażach skrajnie prawicową AfD. Spójrzmy też na Belgię, której może grozić rozpad, a niedługo z przerażeniem będziemy śledzić, co się wydarzy w USA i czy do Białego Domu wróci Donald Trump.

Mówię o przerażeniu, bo Trump funkcjonalnie, choć pewnie nie nominalnie, wycofa USA z NATO, co oznaczać będzie totalną destabilizację i reorganizację bezpieczeństwa w naszej części Europy. I to wszystko w chwili, gdy Rosja toczy wojnę z Ukrainą.

I to jest zagrożenie nr 1 - Rosja?

Dla nas - bez wątpienia. Z powodów, o których mówiłem już wcześniej. Powinny się znaleźć więc siły polityczne, które to dostrzegą i powiedzą: zagrożenie jest realne, wszyscy musimy odłożyć na bok mniej istotne rzeczy i skupić się wokół tych fundamentalnych, zbudować swój potencjał, który jako naród już wiele razy w dziejach żeśmy w sposób fantastyczny prezentowali. Jeśli 74 proc. ludzi idzie na wybory, to znaczy, że ludzie w Polsce mają tę intuicję, że coś od nich za chwilę będzie zależało w znacznie większym stopniu niż wcześniej.

Te "nowe czasy" wymagają odejścia - jak sam pan to ujął na Campusie Polska Przyszłości parę miesięcy temu - "pokolenia dziadków", a więc i premiera Donalda Tuska?

Sam Donald Tusk z własnej metryki żartuje.

Jest dumny - i bardzo słusznie - z faktu bycia dziadkiem.

Nie wydaje mi się, jak go znam, żeby śnił on o graniu aktywnej roli w polskiej polityce przez następnych 20 lat. Ale wie on też, że tej roboty, którą teraz trzeba zrobić, nie da się zrobić bez niego. I ja też to wiem.

Doskonale pan wie, jak burzliwe bywały nasze relacje przed wyborami, ale dziś widzimy to jasno: nie byłoby odsunięcia PiS od władzy, gdyby nie powrót Tuska, gdyby nie powstanie Polski 2050, gdyby nie odważna decyzja Polski 2050 i PSL o stworzeniu Trzeciej Drogi, bez zaangażowania Lewicy. Tusk to odpowiedzialny partner - wie, że trzeba zrobić wszystko, aby ta koalicja bezpiecznie przeprowadziła Polskę przez czas zmiany. I każdy z nas to wie. Naszym zadaniem, moim też, jest bezpiecznie przejechać dany nam kawałek drogi i potem oddać stery w ręce kolejnego pokolenia.

Ale na razie jest pan marszałkiem, a Tusk premierem.

Spostrzegawczości nie można panu odmówić (śmiech). Ja mam teraz perspektywę niecałych dwóch lat, to jest ten slot, który muszę wypełnić treścią, oddać to miejsce następcom, i udać się do innych zadań. Wielu rzeczy nie umiem, ale jedną chyba umiem: skrzykiwać fajnych ludzi do wspólnej pracy. Zakładałem w życiu fundacje i ruchy, przy ich budowaniu najważniejsze jest przygotować organizację na przejście z poziomu grupy zwołanej przez lidera na rządzącą się już swoimi prawami instytucję, która bez lidera świetnie sobie poradzi.

Polska 2050 to wspaniały projekt, mam nadzieję, ba, pewność, że będzie w polskiej polityce dużo dłużej, niż ja w niej będę. A dwa lata w Sejmie? Na razie trzeba gasić milion pożarów, ale wciąż mam nadzieję, że uda nam się w tym czasie zrobić inny Sejm. Realnie go otworzyć. Po pół roku będzie on innym miejsce niż wcześniej.

Krzysztof Bosak pozostanie wicemarszałkiem?

Chciałbym widzieć Krzysztofa Bosaka w prezydium Sejmu, natomiast trudno by mi było w tym prezydium współpracować z nim jako przedstawicielem Grzegorza Brauna. Chciałbym wierzyć, że sama Konfederacja będzie w stanie uporać się z Braunem.

Czyli w praktyce usunie go ze swojego klubu?

Postawa wszystkich poza Lewicą i PiS-em, które to partie chcą odwołania Bosaka, jest w tej chwili wyczekująca. Ja o współpracy z Krzysztofem Bosakiem w prezydium Sejmu jestem dobrego zdania: to polityk otwarty na wiedzę, na nowe zadania, jest inteligentnym człowiekiem i bardzo sprawnym mówcą. Jest jednak dziś w procesie, który każdy z nas w którymś momencie przechodził, to proces odpowiedzi na pytanie, czy jest się gotowym na rezygnację z jakiejś części swojego dotychczasowego elektoratu, który odchodząc, zrobi miejsce, czasem znacznie bardziej licznemu, nowemu.

W umowie koalicyjnej jest zapis: "unieważnimy wyrok TK ws. aborcji". Jak konkretnie?

Zacznijmy od myślenia w logice ograniczania strat. Działajmy. Ratujmy kobiety. Trzecia Droga to mówi: najpierw uchwalić ustawę przywracającą status quo ante, czyli kompromis aborcyjny. Liczę, że prezydent nauczony doświadczeniem ostatnich lat taką ustawę podpisze.

Kiedy w takim razie pod obrany Sejmu trafi projekt ustawy przywracający kompromis aborcyjny?

Mam nadzieję, że szybko, natomiast kwestia wymaga sporo politycznej pracy.

Bo?

O ile wszyscy w koalicji jesteśmy zgodni co do diagnozy, że obecne prawo ws. aborcji jest złe, to już recept jest tyle, ilu koalicjantów.

Przede wszystkim zajęcie się tym wymaga właściwego momentu, w którym wiedząc, że trzeba pomóc ludziom, jednocześnie nie rozpalimy państwa wojną domową, która da paliwo chcącym destabilizacji państwa siłom, której nie potrzebujemy. Jestem przekonany, że wspólnie znajdziemy odpowiedni moment, by się tym zająć.

Kiedy?

To będzie wspólna koalicyjna decyzja.

Mówię wprost: gdy już uruchomimy proces zmiany prawa ws. aborcji, to koalicja przez kilka miesięcy będzie poddawana próbie. Będziemy przecież mieli bardzo różne zdania w tej sprawie, będzie więc spór.

W naszej, Trzeciej Drogi, ocenie najlepszym sposobem uniknięcia wielkich strat społecznych, a jednocześnie wprowadzenia zmian, na które czeka społeczeństwo, jest referendum.

Ustawa przed wyborami prezydenckimi czy po?

Nie wiem. Intuicja podpowiada, że po wyborach samorządowych, ale przed wyborami prezydenckimi.

Trzecia Droga chce referendum. Jak w takim referendum by pan zagłosował?

Zagłosowałbym dokładnie tak, jak głosowałbym na sali sejmowej. Jeśliby było pytanie, czy bez żadnych warunków i klauzul legalne byłoby przerywanie ciąży do 12. tygodnia ciąży, to byłbym przeciw. A jeśli pytanie by było o przywrócenie stanu prawnego sprzed wyroku TK, to byłbym oczywiście za. Nie wiemy jednak, jak takie pytanie by mogło brzmieć. W referendum - wiem to, a mimo to je promuję - zostałbym przegłosowany. W Sejmie - nie mam pojęcia, czym to się na dziś skończy. Uważam, że za przywróceniem przesłanki, którą usunął TK, znalazłaby się dziś większość.

Mój osobisty pogląd jest utrwalony, znany moim czytelnikom i wyborcom, mówię o nim otwarcie od lat. To dla mnie oczywiste, że państwo nie może do heroizmu zmuszać kobiet, których życie lub zdrowie, również to psychiczne, jest w ciąży zagrożone. Państwo, które tak robi, to jest okrutne i nieludzkie. Natomiast jeśli mielibyśmy uznać, że ciążę w każdej sytuacji można przerwać do końca trzeciego miesiąca? Cóż, mam kłopot z arbitralnym ustaleniem, że status płodu tak radykalnie zmienia się dokładnie o północy trzy miesiące od przyjętej daty rozpoczęcia ciąży. Dlatego zagłosuję tak, jak zagłosuję. I zagłosuję też za tym, żeby takich dylematów było jak najmniej, a więc - tak jak mamy w programie - za darmową antykoncepcją, za rzetelną edukacją seksualną w szkołach.

W Polsce 2050 pana podejście jest konserwatywne?

Mam świadomość, że w Polsce 2050 jestem w kwestiach światopoglądowych konserwą, choć np. jestem bardzo za ustawą o związkach partnerskich, ale umówiliśmy się, że u nas w tych kwestiach każdy głosuje zgodnie ze swoim, a nie moim, sumieniem. Wiem jednocześnie i się z tym godzę, że pokolenie moich córek, gdy dorośnie, będzie zupełnie inaczej widzieć świat i głosować zupełnie inaczej niż ja teraz. To naturalna kolej rzeczy.



