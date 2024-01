Hołownia w Gazeta.pl: Kamiński i Wąsik powinni iść do więzienia. Dopuścili się szatańskiej roboty

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w Gazeta.pl mówi m.in., że:

"Kamiński i Wąsik powinni iść do więzienia. Dopuścili się szatańskiej roboty";

"Działania TVP nosiły cechy zdrady stanu. Sienkiewicz musiał sobie jakoś poradzić";

"Przy Andrzeju Dudzie wyrósł silny "wiceprezydent". Ma duży wpływ na politykę prezydenta".

Jacek Gądek: Pana córka, Marysia, kiedyś pytała wciąż: "Tatusiu, uratowałeś już Polskę?". To jak? Już pan uratował?

Szymon Hołownia: Próbuję córce tłumaczyć, że nie mam takich ambicji oraz że polityka to zajęcie na pewien czas - jak z zadaniem do wykonania w szkole albo przedszkolu. Trzeba się zmieścić w swoim czasie, a potem przychodzi kolejny uczeń i wykonuje zadanie po tobie.

Po dwóch miesiącach mojego bycia marszałkiem Sejmu Mania zaczęła zadawać mi już inne pytania: "Tatusiu, czy oni w Sejmie znów będą krzyczeć i czy będziesz im zwracał uwagę?".

A pan odpowiada: na razie uciszam, a nawet wygaszam mandaty Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Tak?

Robię tylko to, czego wymaga ode mnie prawo. Podpisałem postanowienie o wygaszeniu im mandatów, teraz czekam na wszystkie orzeczenia, jakie mogą nadejść z Sądu Najwyższego. W całym tym procesie marszałek nie jest stroną postępowania, wykonuje jedynie opisane w ustawie czynności, pełni funkcję porównywalną do funkcji notariusza.

W ocenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, która jednakowoż zgodnie z wyrokami europejskich trybunałów nie jest sądem, mandat Macieja Wąsika wcale nie wygasł, wbrew temu, co pan stwierdził. Pan uznaje to stanowisko Izby Kontroli Nadzwyczajnej za obowiązujące czy nie?

Powtarzam: czekam na wszystkie stanowiska wszystkich izb Sądu Najwyższego, które - co dla przeciętnego człowieka, tak na zdrowy rozum, jest jednak poważną aberracją - równolegle zdecydowały się orzekać w tej samej przecież sprawie. Skonsultuję się z najwybitniejszymi autorytetami prawniczymi w kraju, z ministrem sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, partnerami koalicyjnymi i podejmę decyzję co do dalszych kroków.

Sytuacja jest bardzo poważna i absolutnie bez precedensu. Wiedziałem, że kryzys związany z upartyjnianiem przez ostatnie osiem lat systemu wymiaru sprawiedliwości jest głęboki, ale szczerze powiem - nie spodziewałem się, że jest aż tak źle.

Podkradanie sobie akt, orzekanie na podstawie kserokopii czy wiadomości z mediów, groźby wobec innych organów państwa. PiS zaprowadził nas na skraj przepaści.

Z SN może pan dostać dwa różne orzeczenia. Jedno z Izby Kontroli Nadzwyczajnej, a drugie z Izby Pracy, do której się pan zwrócił. I co wtedy?

Mogą wyjść nawet i cztery.

Tym bardziej: co wtedy?

Odpowiedziałem już panu. Ta sytuacja nie jest łatwa, ale może i dobrze, że nam się przydarzyła, bo teraz każdy może zobaczyć, że walka o działający zgodnie z prawem wymiar sprawiedliwości to nie sprawa jakichś jajogłowych prawników, ale coś, co jest w pilnym interesie nas wszystkich. Jeśli marszałek Sejmu idzie z prostą, urzędniczą sprawą do Sądu Najwyższego i uzyskuje w tej sprawie cztery sprzeczne orzeczenia, to znaczy, że każdy Kowalski, który pójdzie do sądu rejonowego po stwierdzenie spadku po babci, może wyjść z niego z jednym orzeczeniem, że dostał spadek po babci, z drugim, że babcia dostała spadek po nim, trzecim, że to on jest babcią, i czwartym, że nią nie jest. Tak się właśnie w praktyce, a nie w pięknych deklaracjach, skończyło tzw. reformowanie i usprawnianie wymiaru sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobro i, przykro to mówić, przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Obywatel, który nie jest prawnikiem, nie czuje się na siłach, by zagłębiać się w historię KRS albo śledzić orzecznictwo TSUE - jak ma rozstrzygnąć, które z orzeczeń, które dostanie w sądzie w Krośnie lub Słupsku, jest obowiązujące? To, że ma iść do więzienia, czy to, że może nie iść? Że ma rozwód, czy że rozwodu nie ma? Ma urządzić losowanie? PiS, nie tylko w tym obszarze, ukradł nam wszystkim bezpieczeństwo, fundament.

W polityce liczy się sprawczość, efekt. Może pan wychodzić do ludzi, ale coś z tym zrobić jednak pan musi.

I zrobię. PiS do tego stopnia zniszczył również Trybunał Konstytucyjny, że w sprawach takich jak ta nie ma już żadnego arbitra. Muszę więc zrobić to, co podpowiada sumienie, uczciwość i poczucie odpowiedzialności za państwo, a nade wszystko - Konstytucja. Skonsultuję się z najwybitniejszymi specjalistami.

A przede wszystkim poczekam na to, co odpisze mi adresat przesłanej przeze mnie korespondencji - Izba Pracy SN.

Nie wiem, dlaczego muszę na jej rozstrzygnięcie czekać tyle czasu, skoro Izba Kontroli uporała się ze sprawą w parę godzin - ale na pewno muszę mieć w tej sprawie na stole komplet dokumentów.

To banalnie proste pytanie: Kamiński i Wąsik powinni siedzieć?

Marszałek Sejmu nie zajmuje się sądzeniem ludzi i wysyłaniem do więzienia. Natomiast jeśli pyta pan o sprawę karną - tak, to niestety oczywiste, że powinni iść do więzienia. Mówię: niestety, bo więzienia nikomu z posłów, których poznałem, nie jestem po ludzku w stanie życzyć. Wyrok jednak zapadł, jest prawomocny.

I nie był to, jak teraz perorują politycy PiS, wyrok za walkę z korupcją. Czy panowie Kamiński i Wąsik walczyli z korupcją? Pewnie nie raz. Ale tu sądzone nie jest ich życie, bo to nie jest Sąd Ostateczny, tylko sąd okręgowy. Sądzony jest konkretny czyn, który popełnili. Czyn odrażający. Korzystając z siły i narzędzi państwa, jego służb, wykreowali przestępstwo. Nie było okoliczności, nie było pokusy, nie było przestępcy - wszystko to spreparowali, nadużywając swojej władzy. W kategoriach moralnych - szatańska robota. Państwo nie może tego zostawić ot tak, zaśpiewać: "panowie, nic się nie stało".

Ale znowuż: w ocenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN prezydent Andrzej Duda już w 2015 r. skutecznie ułaskawił Wąsika, choć nie był on wówczas prawomocnie skazany. To samo mówi też prezydent Andrzej Duda i obóz PiS.

Nie jestem prawnikiem, ale znam dostatecznie wielu wybitnych prawników, których osąd tej sprawy jest w zgodzie z logiką i zdrowym rozsądkiem. Jeśli ktoś nie jest skazany prawomocnym wyrokiem, to jest niewinny. A jeśli ktoś jest niewinny, nieskazany na żadną karę, to co mu się wybacza? I jaką karę mu się darowuje? Pan prezydent ma inną teorię, mówi o abolicji, w mediach zwracał ostatnio uwagę, że jego kompetencje w obszarze ułaskawień wywodzą się z kompetencji królewskich, a król - w domyśle - mógł wszystko.

W mojej ocenie w demokracji parlamentarnej nie ma miejsca na monarchę. Na prezydenta z chwilą wyboru nie spływa z niebios specjalna łaska, dzięki której jego ręce leczą odtąd wszystkie mankamenty sędziowskich nominacji, oraz są w stanie wybaczać komuś grzechy a konto, zanim ich popełnienie zostanie stwierdzone. Prezydent nie jest bożym pomazańcem, tylko urzędnikiem państwowym, najwyższym, ale jednak urzędnikiem, więc zobowiązany jest poruszać się w granicach prawa.

Jest pan zadowolony z tego, jak rząd odbija z rąk PiS media publiczne?

Przede wszystkim, gdy myślę o mediach publicznych, to chcę przypomnieć, z czym mieliśmy do czynienia.

Ależ wszyscy pamiętamy.

Rzecz właśnie w tym, że najwyraźniej nie wszyscy. Gdy słucham dziś niektórych komentatorów, mam wrażenie, że historia wyglądała tak: przez osiem ostatnich lat były sobie takie zupełnie zwyczajne, normalne TVP Info i Polskie Radio, uczciwe, otwarte, publiczne, aż tu nagle, jak grom z jasnego nieba, spadli na nie źli politycy i zrobili kipisz.

Chyba pan żartuje.

Nie żartuję. Niektórzy chyba zapomnieli, że "Wiadomości" TVP czy TVP Info za rządów PiS, czyli dosłownie chwilę temu, to był największy gruczoł jadowy w tej części Europy.

TVP, TVP Info, Polskie Radio finansowane były z pieniędzy państwa, a działały wbrew własnemu państwu. Powiem mocniej - wiele ich działań nosiło cechy zdrady stanu.

Aż zdrada stanu? To przecież wprost przestępstwo.

Tak, bo szerzenie wewnętrznych niepokojów przyciąga zewnętrzną agresję. A wspomniane media przy pomocy kłamstwa, manipulacji, nienawiści i szerzenia podziałów destabilizowały polskie społeczeństwo, dezintegrowało, rozbijało Rzeczpospolitą. Czy nie jest to zdrada stanu, szczególnie w momencie, gdy tuż za naszą granicą trwa wojna, która i nam zagraża? Nie widzę nic dziwnego w tym, że politycy dysponujący mandatem od większości społeczeństwa, postanowili się z tym zagrożeniem zmierzyć.

Zatem - idąc tym tropem - w pana ocenie to byli prezesi TVP Jacek Kurski i Mateusz Matyszkowicz, członkowie Rady Mediów Narodowych, ludzie zarządzający TVP i Polski Radiem dopuścili się zdrady stanu. Powinni być oskarżeni i sądzeni?

O tym niech wypowiedzą się kompetentne organy, ja mówię o tym, co widziałem na własne oczy. O ciągłym kłamstwie, sianiu nienawiści, o manipulacjach, o szczuciu. O złu. Może kiedyś przyjdzie czas na to, żeby rzetelnie ocenić skalę zniszczeń dokonanych przez nich w naszym społeczeństwie. Dlatego dziwię się tym, którzy dziwią się, że Sejm przyjął uchwałę nazywającą zło po imieniu i wezwał wszystkich, którzy mogą coś z tym zrobić, żeby coś z tym zrobili.

W sytuacji, w której zewnętrzny wróg zagląda nam w okno, każdy kolejny tydzień finansowania przez państwo mediów szczujących jednych Polaków na drugich, byłby niedorzecznością. Mówię to jako polityk, jako obywatel, i jako mający w swoim CV pracę w kilkunastu redakcjach, dziennikarz z 25-letnim stażem.

Ale czy metody odbijania mediów publicznych są trafne? Czy jednak są - żeby się odwołać do pana własnego języka - "kanonizowane" przez cel?

Po pierwsze: cel nigdy nie uświęca środków. Po drugie: państwo miało obowiązek rozwiązać problem niszczących to państwo mediów, które same finansuje.

Wszelkimi sposobami?

Nie, nie wszelkimi.

Decyzja ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza o tym, aby - powołując się na kodeks spółek handlowych - po prostu zmienić rady nadzorcze, a potem prezesów TVP, PR i PAP była krytykowana przez część prawników jako po prostu nie mająca oparcia w ustawach i konstytucji. I to takich prawników, których trudno posądzać o sprzyjanie PiS-owi.

Tak było.

W pana osobiste zaufanie minister był w tym pierwszym kroku wyposażony?

Mam w życiu doświadczenia z pracy w ratownictwie, z pracy w sytuacjach nagłych, kryzysowych. Stąd wiem, że z fotela może mądrzyć się każdy, ale gdy mamy sytuację krytyczną, powinien decydować ten, który jest na miejscu zdarzenia i to on podejmuje decyzje. Tu na miejscu był minister kultury.

Ufam w to, że [minister Bartłomiej Sienkiewicz - red]] zrobił to najlepiej, jak w tych okolicznościach, a nie w sterylnej sali wykładowej, mógł, by osiągnąć pożądany efekt, by TVP Info jak najszybciej przestało sączyć truciznę w serca i umysły Polaków. Po tej decyzji, jak wiemy, przyszła kolejna: o postawieniu tych mediów w stan likwidacji. Cieszy mnie to, bo ta decyzja budzi już znacznie mniej wątpliwości.

Ma pan absolutne przekonanie, że ta pierwsza decyzja była zgodna z prawem?

W chaosie prawnym, jaki pozostawił po sobie PiS, tworząc np. niekonstytucyjną Radę Mediów Narodowych, minister Sienkiewicz nie miał łatwego zadania, więc rozumował - zakładam - w ten sposób: skoro PiS sam niekonstytucyjnie odebrał kompetencje KRRiT i przekazał je Radzie Mediów Narodowych, a ustawę, która miała tę bandyterkę naprawić, schował w poprzedniej kadencji w zamrażarce u marszałek Elżbiety Witek (nie nadano jej nawet numeru druku), to właściciel, który chce dokonać zmian, do czego ma prawo, nie ma wyjścia - musi odwołać się wprost do Kodeksu Spółek Handlowych. Czy rozumował słusznie - oceni w końcu sąd. Powtórzę: rozumiem, że pojawiły się wątpliwości…

...uznanych prawników. Choćby prof. Ryszarda Piotrowskiego i szefa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Z całym moim ogromnym szacunkiem do prawników, zwłaszcza tak wybitnych, dużo bardziej znaczące były tu dla mnie wątpliwości tzw. zwykłych ludzi.

Parę miesięcy temu pan mówił, że "nie możemy postępować jak PiS, bo skończymy tak jak oni".

Tak mówiłem i niezmiennie tak uważam.

I można je odnieść do odbijania mediów publicznych z rąk PiS?

Oczywiście, że nie. Nie uważam, aby minister Sienkiewicz postąpił tak, jak kiedyś PiS. Uważam, że minister znalazł się w sytuacji wyjątkowej - stworzonej przez PiS szkodliwej luki prawnej i musiał sobie z tym jakoś poradzić.

Był plan A, prawnicy zaczęli podważać jego podstawy prawne, a koalicjanci wyrażać wątpliwości, część elektoratu była zniesmaczona, więc minister kultury wdrożył plan B. Ad hoc minister zmienił sposób odbijania tych mediów.`

Nie ad hoc. Przecież prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę dającą możliwość finansowania tych mediów z budżetu państwa.

I jest to świetny pretekst dla ministra. Ale tylko pretekst, by się wycofać z planu A i wprowadzić likwidatorów jako władze tych mediów, ale ich samych nie zlikwidować.

Zawsze traktuję każde działanie i oświadczenie pana prezydenta bardzo poważnie. Jeśli pan prezydent mówi, że zablokuje finansowanie z budżetu mediów publicznych, to minister Sienkiewicz również potraktował to poważnie i odpowiedział: skoro tak, to musimy je likwidować.

Doceniam pana poczucie humoru. Jeśli jednak zawsze z tak wielką powagą przyjmuje pan słowa prezydenta, to deklaracje głowy państwa, że stał i będzie stał zawsze na straży konstytucji też pan przyjmuje z absolutną powagą? Podobnie ze słowami, że bilans minionych ośmiu lat rządów PiS jest bardzo dobry.

Czym innym jest przyjmowanie słów z powagą, a czym innym zgoda z nimi. Mam skrajnie inną ocenę niż prezydent dokonań ostatnich ośmiu lat. Ale rozmawiając z prezydentem widzę też obszary, na których zawsze jesteśmy w stanie się porozumieć.

Na przykład?

Z prezydentem zawsze dobrze i kompetentnie dyskutuje się o bezpieczeństwie zewnętrznym. Z tym, że to zewnętrzne wprost zależy też od wewnętrznego, a tu w diagnozach często fundamentalnie się różnimy.

Nową ustawę medialną, regulującą m.in. wybór władz mediów publicznych, koalicja rządząca chce pisać wspólnie z prezydentem?

To jest moje marzenie. Taka też jest deklaracja prezydenta, którą usłyszałem wprost z jego ust. Jest to też nasz - Polski 2050 i Trzeciej Drogi, ale i wszystkich nas w koalicji - wyraźny postulat: pełne uzdrowienie sytuacji w mediach publicznych musi przynieść kompleksowa ustawa. Taka na lata, a nie na rok, czy kadencję. Projekt ustawy oczywiście będzie wymagał negocjacji z prezydentem - przez najbliższe półtora roku nie ma innej drogi. Uważam, że cały proces może się zamknąć w pierwszym półroczu tego roku.

Pan mówi o marzeniu, ale na serio pan sądzi, że ono może się zmaterializować?

Tak. Andrzej Duda potrafi jednego dnia być niezwykle konfrontacyjny, a następnego dnia gotowy budować mosty. Rozwiązaniem jest rozmowa, kontakt z prezydentem. Czasami może ktoś rzuci słuchawką albo krzyknie będzie i niezgoda, ale rozmowa i tak być musi.

Prezydent też mówi, że Pałac zawsze jest otwarty, a on sam gotowy na rozmowę.

I słusznie mówi. Będziemy rozmawiać.

Na którym etapie tworzenia projektu ustawy medialnej chciałby pan rozmawiać z prezydentem o jej zapisach?

Na etapie jej pisania. Proszę zauważyć, że z czasów poprzedniego rządu Andrzej Duda ma solidną historię bycia upokarzanym przez PiS w sprawie mediów. Wszyscy pamiętamy, jak Jarosław Kaczyński perfidnie oszukał prezydenta, bo najpierw odwołał Jacka Kurskiego, a potem go przywrócił na fotel prezesa TVP. My chcemy szanować prezydenta, a nie go ośmieszać.

Czy to, co pan widzi - choć zapewne nie ma pan zbyt dużo czas, by oglądać - obecnie na antenach TVP, jest OK?

Czasem oglądam publicystykę czy transmisje z jakichś wydarzeń, ale od kilku lat nie oglądam tzw. głównych serwisów informacyjnych. Przy takiej podaży newsów w internecie, wszystko o czym warto wiedzieć, wiem jeszcze zanim wybije przysłowiowa 19.00 czy 19.30.

Niemniej codziennie ogląda je po 2,5-3 miliony widzów, a teraz nawet więcej.

Ja jestem widzem bardzo okazjonalnym, ale to co teraz – zerkając – widziałem w TVP o 19.30 i w TVP Info ma oczywiście wciąż niedoróbki techniczne, ale to się wreszcie da oglądać bez poczucia, że jest się nieustannie traktowanym jak "ciemny lud", który wszystko kupi.

Przedstawiciele PiS bałamutnie mówią, że zrobili swoją telewizję, bo druga strona ma swoją - jak to im się roi - "partyjną telewizję TVN", więc rzekomo działają na rzecz pluralizmu medialnego. Jest w tej błyskotliwej teorii tylko jeden szkopuł: oni swoją prywatną partyjną telewizję, zbudowali za państwowe, czyli nas wszystkich pieniądze. Niech sobie robią jaką chcą TV Republikę, ale TVP musi być własnością nie ich, nie naszą, a obywateli - nas wszystkich.

Czyta pan prof. Rafała Matyję, a nie ogląda "19:30". Tak?

Znam profesora i ogromnie cenię, pomagał mi w kampanii prezydenckiej. Cenię też i zawsze czytam - choć przyznaję, że niekiedy w nerwach - prof. Antoniego Dudka, prof. Renatę Mieńkowską-Norkiene, prof. Rafała Chwedoruka...

A w Pałacu z kim pan rozmawia i uznaje głos za ważny?

Z prezydentem.

Ale trzeba zauważyć, że przy Andrzeju Dudzie wyrósł silny "wiceprezydent", szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Pan Mastalerek ma bardzo duży wpływ na politykę prowadzoną przez prezydenta.

Z nim rozmawiamy jednak nie tylko o polityce, bo pan minister jest namiętnym czytelnikiem, a może - ośmielę się stwierdzić - nawet fanem, mojej książki "Boskie zwierzęta". Mamy za sobą kilka dyskusji o tym, czy uzasadniona jest nadzieja na życie po śmierci istot innych, niż człowiek. Szefowa kancelarii prezydenta, jak i sam prezydent, zdają się nie podzielać naszej intelektualnej pasji, już ze dwa razy widziałem że szybko nudzili się naszymi konwersacjami o pośmiertnej przyszłości zwierząt (śmiech).

Więc przerywają pytaniem "może schabowego?".

Raczej chcą, byśmy wrócili do polityki. A wracając do pana Mastalerka - on zdaje się był kiedyś piłkarzem - amatorem, ostatnio pracował w Ekstraklasie SA. Co się więc dziwić, że to napastnik. Nie zgadzam się z nim dużo częściej, niż zgadzam, ale to poważny gracz.



Koniec części I.