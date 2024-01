List do Dudy ws. ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika. "Wybaczam im"

Adwokat reprezentujący spadkobierców Andrzeja Leppera zaapelował do Andrzeja Dudy o zastosowanie prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Do treści listu, który Ryszard Lubas skierował do prezydenta, dotarła Wirtualna Polska.

"Obserwując emocje wywołane tym orzeczeniem, uważam, że wolą śp. Andrzeja Leppera byłoby ich zakończenie, ponieważ służą one jedynie osłabianiu instytucji państwa polskiego - szczególnie Pana jako Prezydenta, organów ustawodawczych, wykonawczych i sądownictwa" - czytamy w liście. "Śp. Andrzej Lepper za swojego życia służył Polsce i Polakom. Nie byłoby jego wolą, by ten wyrok dawał jakąkolwiek pożywkę osobom zainteresowanym negowaniem powagi instytucji państwa polskiego" - podkreślił adwokat.

Ryszard Lubas stwierdził również, iż "krzywda, jaka spotkała śp. Andrzeja Leppera na skutek bezprawnych działań osób skazanych prawomocnym wyrokiem, została już wystarczająco napiętnowana wyrokiem wydanym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a chęć osobistej zemsty wobec tych osób była mu zawsze obca". W liście, który cytuje Wirtualna Polska, czytamy też, że Lepper "oczekiwał jedynie zwykłego ludzkiego poszanowania prawa i sprawiedliwości". "Wobec tego, będąc pełnomocnikiem śp. Andrzeja Leppera i jego procesowych następców prawnych, oświadczam, iż (...) wybaczam im. Proszę Pana Prezydenta o zastosowanie wobec niech prawa łaski w części dotyczącej skazania na kary bezwzględnego pozbawienia wolności" - dodał.