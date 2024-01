Jest decyzja SN ws. Kamińskiego. "Kolejny eksces neosędziów", "uzurpatorzy" [KOMENTARZE]

W piątek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienie marszałka Sejmu stwierdzające wygaśnięcie mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego. Problem w tym, że Izba ta nie jest uznawana za sąd przez europejski wymiar sprawiedliwości.

"Kamiński i Wąsik nie są już posłami"

Sprawę skomentował Maciej Głogowski z TOK FM. "W sprawie Wąsik/Kamiński to ponosimy konsekwencje akurat tego, że urząd prezydenta pełni człowiek całkowicie do tego nieprzygotowany" - stwierdził.

"Nielegalna izba kontroli obsadzona uzurpatorami robi to, do czego została stworzona - chroni polityków PiS i utrwala bezprawie. Teraz zdecydowała się 'orzec' ws. byłego posła Kamińskiego bez akt. Skrajna impertynencja i poczucie bezkarności. A. Stępkowski ma w tym doświadczenie. Już raz w 2019 'orzekł' bez akt, potem TSUE uznał (sprawa WŻ C-487/19), że było to bezprawie w świetle standardów UE" - przypomniał prawnik Michał Wawrykiewicz.

"Kolejny eksces neosędziów, tym razem by ratować Kamińskiego. Uchylenie postanowienia Marszałka nie ma mocy prawnej. Izba Pracy powinna uznać wszelkie działania neoizby za nieistniejące i dalej procedować w sprawie. Niezależnie od tego, skazani Kamiński i Wąsik nie są już posłami" - podkreślił dr hab. Mikołaj Małecki z UJ.

"Kamiński nie jest posłem, tak stanowi prawo. Neosędziowie, koledzy Jarosława, Zbyszka, Mateusza czy Andrzeja tego nie zmienią" - stwierdził Tomasz Trela z Lewicy.

"Nielegalna I Prezes, nielegalna Izba, nielegalne orzeczenie. Manowska zapisała się do PiS?!" - zapytał Michał Szczerba z KO.

- Kompletnie mnie to nie interesuje, bo to nie jest sąd - powiedział Piotr Zgorzelski w rozmowie z dziennikarzami, pytany o decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej ws. Mariusza Kamińskiego. - Na orzeczenie sądu czekamy. Izba Pracy jest sądem w rozumieniu prawa unijnego - dodał wicemarszałek Sejmu.

"PILNE: Izba kontroli właśnie uchyliła decyzję Marszałka Hołowni o wygaszeniu immunitetu Mariusza Kamińskiego. No, Panowie i Panie z Koalicji 15 października - to teraz piłka po Waszej stronie - albo trzymacie przestępców za gębę, albo oni was" - napisał Aleksander Twardowski. "W międzyczasie sędzia w sądzie rejonowym, która miała wydać postanowienie o doprowadzeniu Wąsika i Kamińskiego do aresztu… poszła na zwolnienie lekarskie. Każdy, jak widzę, umywa ręce" - dodał publicysta.

Innego zdania są politycy PiS. Stanisław Żaryn stwierdził, że to "bardzo ważna decyzja Sądu Najwyższego". Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pozostają posłami na Sejm RP. Ich zażalenia podtrzymane z uwagi na ułaskawienie z 2015 roku. Decyzja SN przywraca logikę ustrojową i szacunek dla konstytucyjnych uprawnień Prezydenta RP" - napisał.

"Byliśmy, jesteśmy i będziemy za Wami murem" - zapewnił Stanisław Karczewski. "Zwyciężymy" - zaznaczył z kolei Maciej Wąsik.