Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zdecydowała w sprawie mandatu Mariusza Kamińskiego

Orzeczenie nieuznawanej za sąd na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE - Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zapadło w piątek, na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech neosędziów. Przewodniczył sędzia Aleksander Stępkowski [powołany do Sądu Najwyższego przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2019 roku - przyp. red.], w składzie byli jeszcze sędziowie byli też: Marek Dobrowolski [powołany do Sądu Najwyższego przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 roku - przyp. red.] i Paweł Wojciechowski [powołany do Sądu Najwyższego przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2019 roku - przyp. red.].

Nieuznawana izba SN zdecydowała w sprawie mandatu Mariusza Kamińskiego

Prezes Sądu Najwyższego Piotr Prusinowski, który kieruje pracami Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych [do tej izby odwołania skazanych posłów Kamińskiego i Wąsika skierował marszałek Sejmu - przyp. red.] poinformował, że w sprawie odwołania Mariusza Kamińskiego orzeczenie izba ta wyda w środę, 10 stycznia. W rozmowie z TVN24 Prusinowski podkreślił, że zarządzenie nakazujące przekazanie akt sprawy Mariusza Kamińskiego z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do nieuznawanej za niezawisły sąd Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, jest całkowicie bezprawne.

Sprawę skomentował poseł KO Michał Szczerba na portalu X. "Nielegalna I Prezes, nielegalna Izba, nielegalne orzeczenie. Manowska zapisała się do PiS!" - napisał polityk.

- Mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, ta izba nie jest sądem, także w rozumieniu polskiej konstytucji - mówił na antenie TVN24 Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Adwokat wyjaśnił też, że złożenie odwołania do Sądu Najwyższego przez Mariusza Kamińskiego w ogóle nie powinno mieć miejsca. - Marszałek Sejmu otrzymał odwołanie od wydanego uprzednio postanowienia i przekazał akta do Sądu Najwyższego, adresując je do Izby Pracy. W konsekwencji ta sprawa zawisła przed Izbą Pracy i moim zdaniem nie ma podstaw proceduralnych, żeby równoległe złożyć skutecznie sprawę, która może być rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy - wyjaśniał gość TVN24.

Abstrahując od statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to nie zmienia sytuacji prawnej pana Kamińskiego. Pan Kamiński w momencie ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu karnego w grudniu 2023 roku stracił mandat poselski. Polska konstytucja nie przewiduje, żeby w parlamencie zasiadały osoby prawomocnie skazane

- zaznaczył prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Podkreślił, że w tej chwili w polskim Sejmie jest obecnie 458 prawidłowo obsadzonych posłów. Taką samą ocenę sytuacji prawne przedstawił w rozmowie z dziennikarką Gazeta.pl Joanną Zajchowską prof. Marek Chmaj. Podkreślił, że politycy nie mają już immunitetu. Mogą być zatrzymani w każdej chwili i mogą być doprowadzeni do zakładu karnego w celu odbywania zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Przypomnijmy: w czwartek Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchylił postanowienie Marszałka Sejmu stwierdzające wygaśnięcie mandatu poselskiego Macieja Wąsika. Jak powiedział rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski, sąd wskazał, że postanowienie marszałka Sejmu zapadło z naruszeniem procedury. Do sprawy odniósł się marszałek Sejmu. Szymon Hołownia mówił na czwartkowej konferencji prasowej, że decyzja o wygaszeniu mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego jest obowiązująca. - Nie powinien on pełnić żadnych obowiązków poselskich, a jego legitymacja sejmowa nie będzie działać - ogłosił marszałek Hołownia.

TSUE o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN: Nie jest sądem

20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ws. tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Obaj politycy dostali karę dwóch lat bezwzględnego więzienia i pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2015 roku, kiedy nie byli jeszcze prawomocnie skazani. Trybunał Konstytucyjny, orzekając w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym, orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta. Jednocześnie stwierdził, że prawo łaski prezydenta wywołuje ostateczne skutki prawne. Sprawa szefów CBA wróciła jednak do sądu po tym, jak Sąd Najwyższy stwierdził, że prezydent nie mógł zastosować prawa łaski wobec nieprawomocnie skazanych.

Dzień później marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów posłów. Politycy odwołali się od tej decyzji, a marszałek odwołania Wąsika i Kamińskiego od decyzji o wygaszeniu im mandatów skierował do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

Szymon Hołownia nie skierował sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, ponieważ 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest organem, który ma status niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, jak wymaga tego prawo UE. W konsekwencji uznał pytania skierowane przez tę Izbę SN za niedopuszczalne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, jest złożona z tzw. neosędziów.

