Podczas konferencji prasowej z udziałem posłów Prawa i Sprawiedliwości doszło do przepychanek słownych z dziennikarzami. Kiedy padło pytanie o wygaszenie mandatów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego rozpoczęła się prawdziwa awantura. - Albo panie chcą się z nami kłócić, albo panie oczekują na odpowiedź - mówił Błaszczak do obecnych w Sejmie dziennikarek.

W trakcie spotkania polityków z mediami jedna z reporterek zapytała także o ostatnią konferencję Jarosława Kaczyńskiego, na której prezes obraził dziennikarzy i uznał, że pokazany przez Kamińskiego w Sejmie "gest Kozakiewicza" był "manipulacją", ponieważ on sam go nie widział. - Czy pan prezes żałuje? Czy przeprosi dziennikarzy i czy obejrzał w końcu, jak to wyglądało? - spytała dziennikarka. - W pani pytaniu jest cała opinia zawarta, cała narracja przedstawiona - odpowiedział Błaszczak. W wymianę zdań wtrącił się Waldemar Buda, który upomniał dziennikarkę o to, że nie pozwala wypowiedzieć się Błaszczakowi. - Trzeci raz zadaje pani pytanie - podkreślił.

- Ja się z panią redaktor kłócił nie będę, a więc uprzejmie informuję panią redaktor, że tego dnia, najpierw został wyłączony sygnał Telewizji Polskiej, to po raz drugi w historii się zdarzyło, a więc pan premier Jarosław Kaczyński, a także wielu posłów klubu parlamentarnego PiS było z kontrolą poselską w TVP na ul. Woronicza. Był wtedy premier Kaczyński, byłem też ja - tłumaczył Błaszczak. - Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że nie godzimy się na łamanie prawa. To, co dzieje się dziś w Polsce, jest przejawem autorytaryzmu władzy - stwierdził.

Krzyki na konferencji PiS. Błaszczakowi puściły nerwy

Wyjaśnienia Błaszczaka nie przekonały dziennikarzy. - Rozumiem, że jak ktoś czegoś nie widział osobiście, to nie istnieje. Taka filozofia panuje, tak? - padło pytanie ze strony reporterki. - To jest pani interpretacja. Ma pani prawo, żeby tak przedstawiać sytuację - odpowiedział jej poseł PiS, po czym nawiązał do konferencji Donalda Tuska, która odbywała się tego samego dnia co spotkanie z mediami prezesa Kaczyńskiego. Poseł PiS stwierdził, że podczas konferencji jego partii doszło do ataku mediów, natomiast wystąpienie szefa rządu przebiegło "miło i spokojnie". - Jeżeli tak chcecie, to bawcie się w ten sposób. To nic wspólnego z demokracją nie będzie miało - skwitował polityk.

To nie był jednak koniec ostrej wymiany zdań między posłami a dziennikarzami. Mariusz Błaszczak unikał odpowiedzi na pytanie o to, czy sam widział "gest Kozakiewicza" wykonany przez Kamińskiego. Stwierdził natomiast, że wielokrotnie słyszał "jaki to on jest osiem gwiazdek". - Mówię o wulgaryzmach, które są w przestrzeni publicznej. Czy wtedy państwo protestowali? Przeciwko słowom na "w"? - pytał. - Mówiono mi tak wielokrotnie. To słowo zaczyna się na "w", a kończy na "ć" albo "j" - kontynuował polityk. Na sam koniec, po kolejnej utarczce słownej, były minister obrony stwierdził, że nie chcą się dalej kłócić. - My już podziękujemy. Życzymy państwu miłego dnia, do zobaczenia - rzucili politycy PiS i opuścili konferencję.