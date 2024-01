Sąd Najwyższy skierował odwołanie Kamińskiego do nieuznawanej izby. Sędzia: Nie wydam akt

Mianowana przez Andrzeja Dudę pierwsza prezeska Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wskazała Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jako właściwą do rozpoznania sprawy z odwołania Mariusza Kamińskiego od postanowienia marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. stwierdzenia wygaśnięcia jego mandatu.

Sąd Najwyższy wskazał Izbę Kontroli jako właściwą do rozpoznania sprawy mandatu Kamińskiego

Marszałek Sejmu chciał, by sprawą zajmowała się Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której trafiły odpowiednie dokumenty. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie stanowi jednak sądu w rozumieniu prawa UE.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyznaczyła posiedzenia w sprawie odwołań Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 10 stycznia. W czwartek zapadła decyzja, że sprawą Macieja Wąsika ma jednak zająć się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba tego samego dnia uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Maciejowi Wąsikowi z Prawa i Sprawiedliwości.

Sędzia Piotr Prusinowski: Nie wydam akt Kamińskiego

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zażądała wydania akt Mariusza Kamińskiego. Tymczasem prof. Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy SN oświadczył na antenie TVN24, że przekazał prezesowi Zbigniewowi Kapińskiemu, że nie wyda akt, a jego zarządzenie "uważa za bezprawne".

- Student pierwszego roku prawa może przeczytać art. 28 Ustawy o Sądzie Najwyższym i dowiedzieć się, kiedy może zaistnieć spór kompetencyjny. Wydawanie zarządzeń przez osoby, uważające się za sędziów Sądu Najwyższego, jest żenujące. Napisałem formalne pismo, w którym oświadczyłem mu, że nie wydam akt - mówił.

- Przyznam, że to trochę zabawne, w jaki sposób zrealizować to zarządzenie? Mam się udać do przewodniczącej tego składu sędziowskiego i zabrać jej akta? A może wtargnąć do jej pokoju i je wynieść? A może wkroczyć w środę podczas posiedzenia i powiedzieć, że jako sąd Rzeczpospolitej nie mają prawa sądzić? Bo tak twierdzi prezes Kapiński? Przecież to szaleństwo - mówił prof. Prusinowski. Jak stwierdził, "prezes, który jest tylko organem administracyjnym, nie może wpływać na to, co zrobi sąd". - W chwili, w której skład sędziowski się ukształtuje, prezes nie ma żadnych uprawnień. Ja też, nawet jakbym chciał komuś zabrać jakąś sprawę, to od chwili jej przydzielenia nie mam takich uprawnień - powiedział w rozmowie z TVN24.

Z kolei minister sprawiedliwości Adam Bodnar na piątkowej konferencji prasowej powiedział, że zgadza się z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, że "ułaskawienie prezydenta dokonane po pierwszej instancji nie miało mocy prawnej". - Konsekwencją tego są skutki w postaci wygaśnięcia mandatu poselskiego i zakazu pełnienia funkcji publicznych - powiedział.

Wygaszenie mandatu Mariuszowi Kamińskiemu. Sprawą zajmie się Izba Pracy

W piątek w rozmowie z Onetem prezes Izby Pracy SN prof. Piotr Prusinowski przekazał, że sprawą Mariusza Kamińskiego zajmie się właśnie ta izba. Rozprawa dotycząca wygaszenia jego mandatu poselskiego odbędzie się według planu, 10 stycznia.

"To zapowiedź działania wbrew decyzji kierownictwa SN o przeniesieniu sprawy Kamińskiego do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. O przeniesieniu sprawy zdecydował w czwartek prezes Izby Karnej Zbigniew Kapiński. Prezes Izby Pracy nie zamierza podporządkować się tej decyzji" - opisuje sprawę portal.

Prof. Prusinowski określił zarządzenie Karpińskiego jako naruszające art. 28 ustawy o Sądzie Najwyższym. - Istnieje instytucja sporu kompetencyjnego między izbami, jednak ma ona zastosowanie tylko wtedy, jeśli prezes SN kierujący daną izbą stwierdzi w trakcie wstępnego badania, że izba ta nie jest właściwa, a izba inna, do której przekazano tę sprawę, również nie czuje się właściwa. Wtedy i tylko wtedy, I Prezes SN ma prawo rozstrzygać spór kompetencyjny - mówił Onetowi i zaznaczył, że w sprawie Mariusza Kamińskiego "taka sytuacja nie zachodzi". - Sprawa znajduje się w gestii sądu i żadne zarządzenie I Prezesa SN nie może być "mocniejsze" niż orzeczenie sądu - dodał.

20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej afery gruntowej z 2007 roku. 21 grudnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.