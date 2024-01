Jest oświadczenie I prezes Sądu Najwyższego. Pisze o "niedopuszczalnym" wpływaniu na sędziów

Oświadczenie Manowskiej dotyczy spraw Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Marszałek Szymon Hołownia miał przekazać odwołania posłów - z pominięciem Biura Podawczego - bezpośrednio na ręce prezesa SN kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotra Prusinowskiego. Zdaniem I prezes SN "żaden przepis prawa nie przewiduje kierowania do wybranego przez marszałka Sejmu prezesa Sądu Najwyższego pisma, by - sprzecznie z ustawą - skierował sprawę do rozpoznania w określonej izbie Sądu Najwyższego lub przez obrany skład SN".

REKLAMA

Manowska uważa, że Hołownia postanowił obejść procedury rejestracyjne zapewniające jawność działania Sądu, co ocenia jako niedopuszczalne.

"Zasady przydziału spraw w Sądzie Najwyższym określają przepisy Regulaminu Sądu Najwyższego. Wszelkie wnioski o powierzenie rozpoznania sprawy określonemu składowi SN stanowią niedopuszczalną próbę wpływania na wybór sędziów spełniających określone oczekiwania" - pisze dalej.

Zobacz wideo Hołownia podenerwowany zamieszaniem z Wąsikiem. Porównał tę sytuację do zamieszania ze spadkiem po babci

Manowska podkreśla, że Sąd Najwyższy kontroluje prawidłowość postanowienia Marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu posła, "a zatem trudno wyobrazić sobie, by sam zainteresowany Marszałek mógł swobodnie decydować, jaki organ ma przeprowadzić tę kontrolę". "Podobnie powód dochodzący rozwodu nie może wymagać, by jego sprawa została rozpoznana przez wydział pracy sądu okręgowego, w którym pracuje jego znajomy sędzia, choćby uznawał tenże wydział za bardziej bezstronny od wydziału rodzinnego" - dodaje.

Sędzia podkreśla, że to prezesi izb SN "zobowiązani są do troski o to, by sprawy były rozpoznawane we właściwych izbach". "Jeżeli autor odwołania skieruje je do niewłaściwej izby, prezes powinien sprawę przekazać do izby właściwej" - czytamy.

Na koniec Manowska pisze o tym, że prawo nie przewiduje obowiązku informowania Marszałka Sejmu o tym, która izba rozpozna odwołanie. "Ostatecznie zatem trzeba zgodzić się z Panem Marszałkiem, że jego działania i oczekiwania jednoznacznie formułowane wobec Sądu Najwyższego są sytuacją absolutnie bez precedensu" - stwierdza. Sędzia dodaje przy tym, że istniejący konflikt w SN "utrudnia wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustaw na szkodę obywateli, państwa i samego wymiaru sprawiedliwości" i podkreśla, że jest gotowa na konstruktywne rozmowy na temat uporządkowania tego stanu.

"Dosyć tolerowania antykonstytucyjnego gangu"

Komentujący na antenie TVN24 sędzia SN prof. Krzysztof Rączka nie zgodził się z Manowską i stwierdził, że marszałek miał prawo zwrócić się bezpośrednio do Izby Pracy. Co więcej, ocenił, że przekazanie sprawy Wąsika przez neosędziego do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i jej ekspresowe rozpatrzenie, to "akcja zorganizowana" i "świadczy o jakości tych neosędziów".

Jego zdanie podziela wielu prawników. "Jeśli Marszałek Sejmu uzna, że decyzja neoizby w sprawie Wąsika nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego (a nie jest), może ponowić skierowanie sprawy do Izby Pracy i ta ją rozpozna. Właśnie w TVN24 mówi o tym prezes IP s. Prusinowski. Prawidłowo. Sprawę musi rozpoznać legalna izba" - napisał dr hab. Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"To, co dziś odstawiła grupa uzurpatorów w SN, doskonale obrazuje skalę bezprawia, które odbywa się tam od 2018 r. Państwo polskie, w tym także niezależna prokuratura, powinno na to zdecydowanie zareagować. Naprawdę dosyć tolerowania antykonstytucyjnego gangu. Czas wykonać wyroki TSUE" - napisał Michał Wawrykiewicz.

Chaos w Sądzie Najwyższym

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wskazała Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jako właściwą do rozpoznania sprawy z odwołania Mariusza Kamińskiego od postanowienia Marszałka Sejmu Szymona Hołowni z 21 grudnia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła.

Marszałek Sejmu chciał, by sprawą zajmowała się Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której trafiły odpowiednie dokumenty. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie stanowi sądu w rozumieniu prawa UE.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyznaczyła posiedzenia w sprawie odwołań Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 10 stycznia. Wczoraj zapadła decyzja, że sprawą Macieja Wąsika ma jednak zająć się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba tego samego dnia uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Maciejowi Wąsikowi z Prawa i Sprawiedliwości.

20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej afery gruntowej z 2007 roku. 21 grudnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.