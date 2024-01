Prokuratura Krajowa reaguje na zmiany zarządzone przez Bodnara. "Nieodwracalne skutki prawne"

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar w czwartek podjął decyzję o zakończeniu delegacji do Prokuratury Krajowej 144 prokuratorów, w tym 94 z Prokuratury Krajowej oraz 50 z prokuratur regionalnych. Jak tłumaczył resort, minister podjął taką decyzję z powodu trudnej sytuacji kadrowej dwóch jednostek najniższego szczebla - prokuratur rejonowych i okręgowych - w celu zapewnienia stabilizacji kadrowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Bodnar: Julia Przyłębska będzie prawdopodobnie piastowała swoją funkcję do końca 2024 roku

Adam Bodnar robi porządki w Prokuraturze Krajowej. Jest reakcja

Prokuratura Krajowa zareagowała na ruch ministra sprawiedliwości i w piątek wydała specjalne oświadczenie. Jak przekazano, ruch ministra ma spowodować "negatywne i nieodwracalne skutki prawne dla prowadzonych postępowań, a w szczególności występujących w tych sprawach osób pokrzywdzonych".

Przykładowo na skutek polecenia Prokuratora Generalnego Adama Bodnara i odwołania z delegacji w Prokuraturze Krajowej praktycznie przestanie istnieć Departament Cyberprzestępczości i Informatyzacji zajmujący się nadzorem oraz koordynacją najpoważniejszych postępowań dotyczących cyberprzestępczości, które mają szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach. Podobnie sytuacja wygląda w Biurze Współpracy Międzynarodowej, które w ostatnim czasie zajmowało się m.in. sprawą ekstradycji z Dubaju podejrzanego Sebastiana M.

- czytamy w komunikacie. Podkreślono także, że w "Departamencie Postępowania Sądowego w Wydziale Kasacji z 16 prokuratorów pozostanie 6, w Wydziale do Spraw Cywilnych i Administracyjnych z 14 prokuratorów pozostanie 4". Zwrócono uwagę, że "na skutek braków kadrowych przyczyni się to niewątpliwie do dłuższego oczekiwania na rozstrzygnięcie prowadzonych tam spraw".

"Osłabiając kadrowo prokuratury regionalne Prokurator Generalny Adam Bodnar doprowadzi do wydłużenia tych najbardziej skomplikowanych wielowątkowych i wieloosobowych postępowań, co będzie miało negatywne skutki dla tysięcy osób pokrzywdzonych w tych sprawach" - zaznaczyła Prokuratura Krajowa w oświadczeniu.

Adam Bodnar zakończył delegacje niemal 150 prokuratorów

W czwartek informowaliśmy, że resort sprawiedliwości z kolei argumentował, że powodem decyzji prokuratora generalnego była troska o zapewnienie szybszego i bardziej efektywnego prowadzenia postępowań w tych prokuraturach. "Postępujące od 2016 roku nadużywanie delegacji wywołało skutek w postaci rosnących zaległości w prokuraturze i nierównomiernego obciążenia prokuratorów prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, a w konsekwencji narusza prawa obywateli do rozpoznania spraw w rozsądnym terminie. Korzystanie z delegacji powinno charakteryzować się rozwagą i dbałością o zrównoważenie obowiązków na wszystkich szczeblach organizacyjnych prokuratury" - głosiło oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak stwierdzono, decyzja stanowi początek długiego procesu wdrażania nowych standardów funkcjonowania prokuratury. "Przyczyną opisanego stanu rzeczy jest dotychczasowa polityka kadrowa, polegająca na delegowaniu w tak dużej skali do wyższych jednostek, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz rejonowych" - podkreślił resort.