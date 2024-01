Billboardy reklamowe Łukasza Mejzy pojawiły się w Zielonej Górze kilka dni przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Urząd miasta ustalił, że rozwieszono nielegalnie łącznie 1187 billboardów posła PiS. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki opisał kulisy tej sprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Mejza: Nitrozyniak został zbanowany, teraz czas na jego brata bliźniaka Donalda Tuska

Łukasz Mejza zapłaci 78,5 tys. zł kary za billboardy. "Nie będzie tolerancji dla takich ekscesów"

Prezydent Zielonej Góry poinformował 4 stycznia na Facebooku, że decyzja o ukaraniu Łukasza Mejzy jest ostateczna, więc już rozpoczęto proces egzekucji administracyjnej. Janusz Kubicki podkreślił, że nigdy "nie będzie tolerancji dla takich skandalicznych ekscesów". Mejza musi zapłacić ponad 78 500 złotych kary.

Prezydent Zielonej Góry podkreślił, że społeczny odbiór akcji zorganizowanej przez Łukasza Mejzę był jednoznaczny. "Sytuacja ta oburzyła wszystkich" - stwierdził. Kubicki dodał, że zachowanie posła PiS mocno go rozczarowało. "Każdy z nas musi brać odpowiedzialność za swoje czyny. Na koniec jeszcze jedno - nigdy nie mówiłem, że nie znam tego człowieka. Tak, znam go, pomagałem mu i wspierałem go. Ale zadam Wam jedno pytanie, proste i łatwe: Czy Was w życiu nigdy nikt nie zawiódł?" - napisał Janusz Kubicki.

Zielona Góra. Łukasz Mejza dostał dokumenty ws. kary, ale te "wróciły do urzędu jako nieodebrane"

Janusz Kubicki przekazał, że po wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie Łukasza Mejzy poinformowano o niej zarówno komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, jak i samego Mejzę. "Niestety, dokumenty przesłane na adresy oraz do biura poselskiego wróciły do urzędu jako nieodebrane. Czyli całość musiała trwać, bo procedurę trzeba powtórzyć. Dodam tylko, iż straż miejska próbowała dostarczyć osobiście dokumenty, ale wielokrotnie nie zastawała nikogo w biurze poselskim" - podkreślił prezydent Zielonej Góry. Urząd miasta wysłał Mejzie dokumenty 13 października, czyli tuż po rozwieszeniu banerów.

8 listopada urzędnicy otrzymali w sprawie billboardów pismo od komitetu wyborczego PiS. Stwierdzono w nim, że komitet "nie przyznaje się do tej akcji" i podkreślono, że za jej zorganizowanie odpowiedzialny jest wyłącznie Łukasz Mejza.