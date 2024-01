Nowe informacje ws. mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego. Sprawą zajmie się Izba Pracy

W czwartek 4 stycznia Onet przekazał, że tzw. neosędzia Romuald Dalewski (Izba Pracy), który miał rozpoznawać odwołanie Macieja Wąsika, przekazał akty ws. wygaszenia jego mandatu do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Ta zdecydowała o uchyleniu postanowienia Hołowni o wygaszeniu mandatu Wąsikowi. - W moim przekonaniu ta decyzja nie ma znaczenia. Między innymi dlatego, że Izba Kontroli nie powinna zajmować się tą, ani żadną inną sprawą. Powinna zostać rozwiązana, podobnie jak inni neosędziowie powinni zostać usunięci z Sądu Najwyższego. Tej decyzji nie wydał organ sądowy - komentowała adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram na antenie TVN24.

Wygaszenie mandatu Mariuszowi Kamińskiemu. Sprawą zajmie się Izba Pracy

Tymczasem w piątek w rozmowie z portalem prezes Izby Pracy SN prof. Piotr Prusinowski przekazał, że sprawą Mariusza Kamińskiego zajmie się właśnie ta izba. Rozprawa dotycząca wygaszenia jego mandatu poselskiego odbędzie się według planu, 10 stycznia.

"To zapowiedź działania wbrew decyzji kierownictwa SN o przeniesieniu sprawy Kamińskiego do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. O przeniesieniu sprawy zdecydował w czwartek prezes Izby Karnej Zbigniew Kapiński. Prezes Izby Pracy nie zamierza podporządkować się tej decyzji" - opisuje sprawę portal.

Prof. Prusinowski określił zarządzenie Karpińskiego jako naruszające art. 28 ustawy o Sądzie Najwyższym. - Istnieje instytucja sporu kompetencyjnego między izbami, jednak ma ona zastosowanie tylko wtedy, jeśli prezes SN kierujący daną izbą stwierdzi w trakcie wstępnego badania, że izba ta nie jest właściwa, a izba inna, do której przekazano tę sprawę, również nie czuje się właściwa. Wtedy i tylko wtedy, I Prezes SN ma prawo rozstrzygać spór kompetencyjny - mówił Onetowi i zaznaczył, że w sprawie Mariusza Kamińskiego "taka sytuacja nie zachodzi". - Sprawa znajduje się w gestii sądu i żadne zarządzenie I Prezesa SN nie może być "mocniejsze" niż orzeczenie sądu - dodał.

Sprawa Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Adwokatka: Oni już nie są posłami

Zastępca rzecznika prasowego SN Piotr Falkowski komentował wcześniej, że podczas posiedzeń Sąd Najwyższy będzie odnosił się jedynie do kwestii decyzji marszałka Sejmu. - Odnosi się to postępowanie tylko do postanowienia marszałka Sejmu. Ono nie wpływa na wyrok, akt łaski. Tutaj oczywiście te kwestie są powiązane, więc jest oczywiste, że sąd będzie musiał wziąć pod uwagę to, w jaki sposób ten wyrok, akt łaski, cała ta historia wpływa na status tych posłów i czy w związku z tym marszałek postąpił prawidłowo - powiedział Piotr Falkowski.

Adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram zwróciła uwagę w rozmowie z Gazeta.pl, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik złożyli wniosek do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, odwołując się od decyzji Szymona Hołowni ws. wygaszenia ich mandatów. Marszałek skierował jednak te odwołania do Izby Pracy. - Zrobił tak, ponieważ Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych została uznana wielokrotnie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i TSUE za organ niespełniający gwarancji procesowych bezstronnego sądu ustanowionego ustawą - wyjaśniała adwokatka.

W kwestii wygaszenia ich mandatów adwokatka odparła: - One wygasły, bo tak jest skonstruowany kodeks wyborczy. Nikt, kto został skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, nie może być posłem. Oni już nie są posłami. (...) Nawet jakby zadecydowano, że doszło do jakichś nieprawidłowości, to też nie jest tak, że ten mandat im się przywraca.