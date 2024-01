Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata bezwzględnego więzienia. W efekcie ich mandaty poselskie wygasły, co potwierdził Szymon Hołownia. Już w styczniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, do której neosędzia Roman Dalewski skierował odwołania posłów, uchyliła postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatów. Streszczenie tej sprawy znajdziecie w tekście Magdaleny Bojanowskiej z Gazeta.pl. W całym tym zamieszaniu pozostaje jeszcze jedna kwestia. Czy politycy PiS trafią do więzienia? W tej sprawie wypowiedział się Maciej Kierwiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Działamy w granicach prawa. Kamiński i Wąsik łamali prawo oraz nadużywali władzy. Dlatego dziś są skazani. My szanujemy prawo i nie nadużywamy władzy. Policja czeka na stosowne polecenie sądu" - zapewniał na portalu X.

Kiedy policja doprowadzi Wąsika i Kamińskiego do więzienia? Są nowe przepisy

Wprowadzona w styczniu 2023 roku nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego i innych ustaw, miała ułatwić egzekwowanie kar więzienia od skazanych. Jak możemy przeczytać w art.79. wspomnianego kodeksu - już po zmianach, "skazanego na karę pozbawienia wolności sąd poleca zatrzymać i doprowadzić do aresztu śledczego". W niektórych przypadkach może to nastąpić po czasie. "W uzasadnionym wypadku, na wniosek skazanego, sąd może wezwać skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość, jeżeli dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego uzasadniają przypuszczenie, że skazany stawi się na wezwanie. Zarządzenie wymaga uzasadnienia" - brzmi następny paragraf.

W przypadku, gdy skazany nie stawi się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, a jego miejsce pobytu nie będzie znane, sąd wystawia list gończy. Jeśli w ciągu następnych 14 dni skazany się nie zgłosi, może zostać oskarżony o "bezprawne utrudnianie wykonania kary". To - jak wyjaśnia serwis prawo.pl - może wpłynąć na ewentualne pozytywne rozpatrzenie przyszłego wniosku o zwolnienie warunkowe.

Tymczasem w środę (3 stycznia) Roman Giertych na portalu X poinformował, że minął właśnie termin, w którym sąd ma wydać polecenie odprowadzenia skazanych do aresztu. "Prawomocny wyrok zapadł 20.12.2023. 14 dni liczy się od dnia następnego, czyli od 21.12.2023. Termin ten mija dzisiaj. Panowie Mariusz K. i Maciej W." - napisał.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika może być bardziej skomplikowana

O słowa Romana Giertycha dziennikarze Interii zapytali sędziego Piotra Maksymowicza. Przekazał on, że sąd nadal oczekuje na odpowiedź marszałka Sejmu na pytanie o datę doręczenia skazanym "odpisu tego postanowienia oraz złożeniu ewentualnego odwołania". Dodał, że "wydanie zarządzenia o wykonaniu wyroku wobec tych osób może być uzależnione od nadesłanej informacji".

Jednocześnie polityk Koalicji Obywatelskiej poinformował, że zastępca prokuratora okręgowego w Warszawie wniosła o "umorzenie postępowania wykonawczego wobec skazanych b. posłów PiS" . Sędzia Piotr Maksymowicz w Interii przekazał, że "wobec osób, które nie pełniły mandatu poselskiego, wydano postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania wyroku oraz zarządzenia o wykonaniu wyroku (sporządzono stosowną dokumentację)".

Co dalej stanie się z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem? Zgodnie z obowiązującymi i przedstawionymi tutaj przepisami powinni zostać w ciągu najbliższych dni (maksymalnie tygodni) doprowadzeni do wyznaczonego aresztu. Aby to się stało, sąd musi wydać odpowiednie polecenie, o którym wspominał Maciej Kierwiński. Z tym że czas na jego wydanie upłynął 3 stycznia.