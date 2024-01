Wąsik zapowiedział, że będzie na posiedzeniu Sejmu, po chwili wpadł w szał. "Zaraz zawołam policję"

- Jestem posłem z wyboru moich wyborców, ponad 24 tys. ludzi. Jestem posłem, bo PKW ogłosiło, że jestem posłem. Za chwilę Izba Kontroli Nadzwyczajnej potwierdzi to, bo stwierdzi, czy wybory były legalne. Stwierdzi, czy mandat Hołowni jest legalny, czy mandat Wąsika jest legalny. Za chwilę Sąd Najwyższy Izba Kontroli Nadzwyczajnej określi tę decyzję, chyba że mówicie, że to neosąd i nie uznajecie tej decyzji - mówił na antenie TVN24 Maciej Wąsik. O swoją sytuację były poseł był pytany na ulicy przez reportera stacji.

Dziennikarz stwierdził, że mandat jednak został mu wygaszony., co jest konsekwencją prawną. Polityk odparł, że dziennikarz TVN24 stoi po "drugiej stronie barykady". - Mandat mi nie wygasł. Pan bardzo chce, żeby mi mandat wygasł. Nigdy nic dobrego nie słyszałem na swój temat w TVN24 - kontynuował Wąsik.

- Media nie są od robienia laurek - wtrącił dziennikarz.

- Dziennikarka TVN24 na konferencji z marszałkiem Hołownią wręcz szczuła, że działa zbyt łagodnie w naszej sprawie. Jest funkcjonariuszem, dziennikarka w cudzysłowie - zaczął Wąsik. Reporter poprosił polityka, by nie obrażał jego koleżanek, na co Wąsik apelował, by to on przestał go obrażać. - Jak pana obrażam? Mówiąc, że mandat panu wygasł? - pytał dziennikarz.

- Nie wygasł mi mandat, bo to, co stało się w Sądzie Okręgowym 20 grudnia, było czynnością pozorną. Stwierdził to wczoraj Sąd Najwyższy - poinformował Wąsik. W jego ocenie SN "wydał wyrok, że zostaliśmy prawomocnie ułaskawieni".

Polityk zapowiedział również, że będzie sprawował swój mandat i pojawi się w Sejmie na posiedzeniu 10 stycznia. - Jeśli będę mógł, to będę głosował - przekazał. W dalszej części wypowiedzi przekonywał, że za chaos w sprawie odpowiada marszałek Hołownia. Dziennikarz próbował jeszcze dopytać o dzisiejszą wypowiedź szefa MSWiA, który przekazał, że policja czeka na polecenie sądu o aresztowaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Zaraz zawołam policję, bo pan mnie nachodzi - zagroził Wąsik.

Na uwagę dziennikarza, że polityk przeszedł przez jezdnie nie po pasach odpowiedział: donieś, kapusiu.

Szef MSWiA: Policja doprowadzi byłych posłów

"W związku ze sprawą dwóch byłych posłów - Kamińskiego i Wąsika oraz apelami skierowanymi do Policji, przypominam, że najpierw niezbędne jest polecenie sądu zgodnie z art. 79 § 1 KKW" - poinformował na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Jak dodał, następnie policja doprowadzi byłych posłów. "Działamy w granicach prawa. Kamiński i Wąsik łamali prawo oraz nadużywali władzy. Dlatego dziś są skazani. My szanujemy prawo i nie nadużywamy władzy. Policja czeka na stosowne polecenie sądu" - zapewnił.

W czwartek neosędzia Romuald Dalewski, który w Izbie Pracy Sądu Najwyższego rozpoznawał odwołanie Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu, przekazał sprawę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. IKN Sądu Najwyższego obsadzona w całości przez tzw. neosędziów uznała wygaszenie mandatu Macieja Wąsika za nieważne.

Problem w tym, że Izba ta nie jest uznawana przez europejski wymiar sprawiedliwości. "Z uwagi na całokształt okoliczności związanych z powołaniem sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego, skład orzekający tej izby nie jest 'sądem' w rozumieniu prawa Unii" - poinformował 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego zdaniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie posiada statusu bezstronnego i niezawisłego sądu.

W międzyczasie obrońca Mariusza Kamińskiego mec. Michał Zuchmantowicz poinformował, że złożył do Sądu Najwyższego wniosek o to, aby "rozstrzygnąć spór między izbami tego sądu co do rozpatrzenia odwołania od wygaszenia mandatu" byłego szefa MSWiA. Jego zdaniem decyzję w tej sprawie powinna podjąć pierwsza prezeska SN Małgorzata Manowska.

