Maciej Wąsik: "Wyrok jest pozorny". Uderzył w Hołownię: Jest strasznym narcyzem

W grudniu 2023 roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani przez Sąd Okręgowy w Warszawie na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową z 2007 roku, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił ich mandaty poselskie. 4 stycznia Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła decyzję Hołowni dotyczącą mandatu Wąsika. Polityk PiS skomentował całą sprawę. Jego zdaniem ani wyrok warszawskiego sądu, ani postanowienie Hołowni nie mają mocy obowiązującej.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia podenerwowany zamieszaniem z Wąsikiem. Porównał tę sytuację do zamieszania ze spadkiem po babci

Maciej Wąsik mówi o "pozornym" wyroku sądu. "Ułaskawienie Andrzeja Dudy jest prawomocne"

W piątek 5 stycznia Maciej Wąsik był gościem Radia Wnet. Wąsik powiedział, że wyrok skazujący jego oraz Mariusza Kamińskiego na karę więzienia nie obowiązuje, ponieważ politycy zostali ułaskawieni w 2015 roku przez Andrzeja Dudę.

- Nie zostałem skazany przez sąd. Ten wyrok jest pozorny, co wczoraj zauważył Sąd Najwyższy, mówiąc, że w 2015 roku ułaskawienie, które było dziełem Andrzeja Dudy, wobec Mariusza Kamińskiego, mnie i dwóch funkcjonariuszy CBA, jest prawomocne, działało i przez to zachowujemy mandat poselski i jesteśmy niekarani. To, co zrobił Sąd Okręgowy 20 grudnia, jest czynnością pozorną - powiedział Wąsik.

Maciej Wąsik krytykuje marszałka Sejmu. "Szymon Hołownia jest strasznym narcyzem"

Wąsik uważa, że nadal jest posłem, ponieważ Szymon Hołownia nie wygasił jego mandatu, a tylko próbował to zrobić. - Usiłował nieudolnie. Pan Hołownia chyba zachłysnął się popularnością i własną osobą. Jest strasznym narcyzem. Uznał, że jest drugą osobą w państwie, wszystko może i za chwilę zostanie wybrany prezydentem. Jeżeli chciałby w miarę skutecznie uczynić tę czynność, to musiałby poczekać do wpisu do Krajowego Rejestru Karnego - stwierdził Wąsik.

Maciej Wąsik zasugerował, że w opisywanej sprawie ważną rolę odegrał prawdopodobnie również minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Polityk PiS powiedział, że Bodnar "podsunął jakiś papier" Hołowni, na podstawie którego miał działać marszałek Sejmu.