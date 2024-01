Giertych o Kamińskim i Wąsiku: Nie wydaje mi się, by za dwa lata wyszli, będą zapadały podobne wyroki

W czwartek neosędzia Romuald Dalewski, który w Izbie Pracy Sądu Najwyższego rozpoznawał odwołanie Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu, przekazał sprawę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. IKN Sądu Najwyższego obsadzona w całości przez tzw. neosędziów uznała wygaszenie mandatu Macieja Wąsika za nieważne.

Problem w tym, że Izba ta nie jest uznawana przez europejski wymiar sprawiedliwości. "Z uwagi na całokształt okoliczności związanych z powołaniem sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego, skład orzekający tej izby nie jest 'sądem' w rozumieniu prawa Unii" - poinformował 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego zdaniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie posiada statusu bezstronnego i niezawisłego sądu.

Do tej decyzji odniósł się w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Roman Giertych. Jak dodał, "decyzja wydana przez neoizbę prawnie nie ma żadnego znaczenia". - Wydana została przez uzurpatorów i przez izbę, która przecież została uznana za nieistniejącą przez trzy legalne izby SN. W moim przekonaniu mamy obowiązek uchronić Sąd Najwyższy przed przebywaniem na terenie budynku sądu osób nieuprawnionych - mówił.

W jego ocenie żadne działania ze strony neosędziów nie wpłyną na karę Wąsika i Kamińskiego. - Im wcześniej rozpoczną odbywanie kary, tym szybciej ją skończą. Nie są już posłami, bo to wynika wprost z wyroku, a marszałek Sejmu tylko prowadzi procedurę mającą na celu uzupełnienie klubu PiS. Po anulowaniu ich kart poselskich nie będą mogli głosować, a przedłużanie procedury stwierdzenia wygaśnięcia mandatu będzie oznaczało, że PiS ma dwóch posłów mniej - uznał.

Roman Giertych podkreślił również, że jeżeli prezydent nie ułaskawi polityków, to trafią do więzienia. - Myślę, że realnie stanie się to w przyszłym tygodniu. Pytany, w jakich warunkach będą spędzać tę karę, jeżeli trafią do więzienia, odparł, że to "zależy od komisji penitencjarnej".

Giertych: Byli posłowie mogą pojawiać się w Sejmie

- Pierwsze dwa tygodnie oczywiście w areszcie śledczym, a później to już zależy od oceny prognoz kryminalistycznych - stwierdził. Zaznaczył, że Wąsik i Kamiński powinni być umieszczeni w zakładzie karnym.

Giertych dodał, że, nawet jeśli politycy nie zostaną zatrzymani przed kolejnym posiedzeniem Sejmu, to marszałek powinien anulować im karty do głosowania. Wtedy straż marszałkowska nie powinna ich wpuścić na salę obrad. Podkreślił jednak, że byli posłowie mogą się pojawić w Sejmie, dopóki nie są zatrzymani. Nikt ich nie wyrzuci.

- Pan Kamiński moim zdaniem będzie miał takich spraw jeszcze co najmniej kilka. I musi się liczyć z tym, że będą zapadały podobne wyroki. Tak że nie wydaje mi się, by oni za dwa lata wyszli - podsumował Giertych, dodając, że przez te dwa lata powinny zostać przeprowadzone przynajmniej cztery postępowania karne, które będą wymierzały im kolejne kary pozbawienia wolności.

Sprawa Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. O co chodzi?

Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik 20 grudnia zostali prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tak zwaną aferą gruntową. Sąd orzekł wobec polityków także pięć lat zakazu zajmowania stanowisk publicznych. Dzień później, 21 grudnia, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów obu parlamentarzystów.

Pierwszy wyrok w sprawie polityków PiS zapadł już osiem lat temu. W 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał w pierwszej instancji byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcę w CBA Macieja Wąsika na trzy lata więzienia. Obaj usłyszeli wyroki w związku z tak zwaną aferą gruntową z 2007 roku, podczas której dopuścili się przekroczenia uprawnień i nielegalnego działania operacyjnego CBA.

Zanim wyrok się uprawomocnił, w listopadzie 2015 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił nieprawomocnie skazanych. Wobec aktu łaski Sąd Okręgowy uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i umorzył sprawę. W 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, z której wynika, że zastosowanie prawa łaski przed uprawomocnieniem wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Stanowisko dotyczące prawa łaski zajął także Trybunał Konstytucyjny. W czerwcu bieżącego roku orzekł, że prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta, która wywołuje ostateczne skutki prawne, natomiast Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem przez prezydenta prawa łaski.