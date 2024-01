Chaos w sprawie Wąsika i Kamińskiego. Szef MSWiA: Policja doprowadzi byłych posłów

"W związku ze sprawą dwóch byłych posłów - Kamińskiego i Wąsika oraz apelami skierowanymi do Policji, przypominam, że najpierw niezbędne jest polecenie sądu zgodnie z art. 79 § 1 KKW" - poinformował na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Jak dodał, następnie policja doprowadzi byłych posłów. "Działamy w granicach prawa. Kamiński i Wąsik łamali prawo oraz nadużywali władzy. Dlatego dziś są skazani. My szanujemy prawo i nie nadużywamy władzy. Policja czeka na stosowne polecenie sądu" - zapewnił.

W czwartek neosędzia Romuald Dalewski, który w Izbie Pracy Sądu Najwyższego rozpoznawał odwołanie Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu, przekazał sprawę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. IKN Sądu Najwyższego obsadzona w całości przez tzw. neosędziów uznała wygaszenie mandatu Macieja Wąsika za nieważne.

Problem w tym, że Izba ta nie jest uznawana przez europejski wymiar sprawiedliwości. "Z uwagi na całokształt okoliczności związanych z powołaniem sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego, skład orzekający tej izby nie jest 'sądem' w rozumieniu prawa Unii" - poinformował 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego zdaniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie posiada statusu bezstronnego i niezawisłego sądu.

W międzyczasie obrońca Mariusza Kamińskiego mec. Michał Zuchmantowicz poinformował, że złożył do Sądu Najwyższego wniosek o to, aby "rozstrzygnąć spór między izbami tego sądu co do rozpatrzenia odwołania od wygaszenia mandatu" byłego szefa MSWiA. Jego zdaniem decyzję w tej sprawie powinna podjąć pierwsza prezeska SN Małgorzata Manowska.

Ejchart-Dubois: W momencie skazania ich mandaty wygasły

W ocenie ekspertów czwartkowa decyzja SN nie jest więc wiążąca, a jedynie merytoryczna. - Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznej, która składa się z neosędziów) wykonuje jedynie kontrolę formalną decyzji marszałka Sejmu, a nie merytoryczną. Przepis mówi jasno, że poseł nie może być skazany wyrokiem karnym, więc w momencie skazania ich mandaty wygasły - oceniła na antenie wiceministerka sprawiedliwości Maria Ejchart-Dubois TVN24.

W ocenie wiceministry sprawa powinna być rozpoznawana przez sąd pracy. Kompetencyjnie to właśnie ta izba powinna się tym zajmować. Izba Pracy Sądu Najwyższego (składająca się z legalnie wybranych sędziów, których kompetencje nie są kwestionowane) rozpatruje tę samą sprawę w odniesieniu do Mariusza Kamińskiego.

Do całego zamieszania odniósł się Szymon Hołownia, który stwierdził, że "mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu". - Decyzja marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów posła Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wynika z prawa i była słuszna - powiedział. Jak dodał, status Wąsika w tym momencie jest niejasny.