Polacy ocenili Hołownię jako marszałka. "Bardzo inteligentny i ma cięte riposty" [SONDAŻ]

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" zapytano Polaków, jak oceniają Szymona Hołownię na stanowisku marszałka Sejmu.

Polacy ocenili Hołownię jako marszałka Sejmu. "Bardzo inteligentny i ma cięte riposty"

Jak wynika z sondażu, 60 proc. ankietowanych ocenia "dobrze" Szymona Hołownię na nowym stanowisku. 28 proc. badanych wskazało odpowiedź "źle", z kolei 12 proc. nie ma zdania na ten temat.

- Hołownia jest bardzo inteligentny i ma cięte riposty. Brak doświadczenia nadrabia inteligencją, a doświadczenie przyjdzie z czasem. Do tego ma cechy, których nie mieli poprzedni marszałkowie Sejmu oraz charakter - ocenił wyniki ankiety w rozmowie z dziennikiem politolog Kazimierz Kik, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Hołownia fenomenem polskiej polityki? Kanał Sejmu zebrał niemal 700 tys. subskrybentów

Szymon Hołownia uzyskał mandat poselski po raz pierwszy w październikowych wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji został wybrany na marszałka Sejmu. Funkcję te ma sprawować przez dwa lata. Polityk od razu zaskarbił sobie sympatię u wielu Polaków. Pod koniec listopada lider Polski 2050 został między innymi zapytany przez dziennikarza, jak się czuje jako "sigma".

- Wie pan, jak młodzi ludzie mówią o panu tutaj? "Sigma". Wie pan, co to znaczy? - zapytał dziennikarz. - Nie. Wie pan, jestem starszym, 47-letnim panem - odpowiedział Hołownia. Wówczas politykowi przedstawiono definicję, że pojęciem "sigma" nazywa się "silnego, niezależnego, intrygującego i pewnego siebie, ale nie afiszującego się swoimi sukcesami" mężczyznę. - Jak pan się czuje jako "sigma"? - zapytał dziennikarz. - Dołączę to określenie do rosnącego w ostatnich dniach katalogu różnych określeń, które podobno mnie definiują i pogrążę się nad tym w zadumie. Jeszcze nigdy nie myślałem o sobie, jako o "sigmie", bo nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale spróbuję najbliższych kilka godzin spędzić na tym, żeby zmierzyć się z tą nową świadomością - odpowiedział żartobliwie Hołownia.

Na innej konferencji z kolei jeden z dziennikarzy zauważył, że gdy kanał Sejmu zdobędzie 100 tysięcy subskrybentów, otrzyma od serwisu tzw. srebrny przycisk. Reporter dopytywał polityka, czy planuje go przyjąć od YouTube'a. - Wie pan, ja już raz byłem w programie, w którym był złoty przycisk. Więc teraz przyjmować srebrny przycisk? No nie wiem, zobaczymy - żartował marszałek Sejmu. Hołownia tłumaczył, że sprawę wystąpienia o wyróżnienie planuje uzgodnić z Centrum Informacyjnym Sejmu. Później, w komentarzu na TikToku, lider Polski 2050 zdradził, że rozważa przekazanie tego przycisku Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Zauważmy, że kanał Sejmu obecnie na YouTube posiada ponad 690 tysięcy subskrybentów i jest najchętniej oglądanym parlamentem w Europie. Zamieszczane tam są nie tylko wideo z obrad Sejmu, ale i transmisje z konferencji prasowych, posiedzeń komisji sejmowych oraz - co jest nowością - pojawiły się także nagrania, na których marszałek wirtualnie oprowadza internautów po budynku Sejmu.