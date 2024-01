Tańczące krzesła u prezydenta? Nie, to tylko Grzegorz Braun. 'Zaczął robić przemeblowanie'

Niedługo po październikowych wyborach prezydent zaprosił przedstawicieli każdego ugrupowania, które dostało się do Sejmu, na spotkanie w kancelarii. Celem było omówienie wyników głosowania i ustalenie, kto z nich ma większość, aby objąć rząd. Do wspomnień z tamtego wydarzenia wrócił Przemysław Wipler. W rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM, zdradził, co zrobił wówczas Grzegorz Braun.

Grzegorz Braun "robił przemeblowanie" w Kancelarii Prezydenta

Przemysław Wipler w RMF FM został zapytany o zachowanie Grzegorza Brauna. Przypomnijmy, że w grudniu polityk zgasił świece chanukowe za pomocą gaśnicy. Za to został ukarany przez Prezydium Sejmu i władze Konfederacji. Wipler skrytykował zachowanie kolegi z partii, a przy okazji podzielił się historią z październikowego spotkania w Pałacu Prezydenckim.

Grzegorz Braun z wieloma rzeczami nie ma problemu, a ma problem z rzeczami, z którymi nie powinien mieć problemu. Na przykład, z tym że jak poszliśmy do prezydenta, to on był niezadowolony z tego, jak został usadzony i przestawiał krzesła, ku wielkiemu przerażeniu pracowników Kancelarii Prezydenta

- relacjonował. Dodał przy tym, że pozostali członkowie delegacji Konfederacji (Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen i Włodzimierz Skalik) byli zachowaniem kolegi "zafrasowani".

Przemysław Wipler stwierdził, że w ten sposób Braun chciał usiąść naprzeciwko prezydenta. - Najpierw proponował kolegom przesadzenie, a gdy to się nie udało, to zabrał krzesło jednego z kolegów i zaczął robić przemeblowanie - opowiada dalej.

Fotograf Andrzeja Dudy potwierdził słowa Wiplera. Dodał też coś od siebie

Na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim obecny był także Jakub Szymczuk, fotograf Andrzeja Dudy. Teraz odniósł się do słów Wiplera w radiu. "Potwierdzam. A potem (Grzegorz Braun - red.) miał pretensje, że go nie ma na zdjęciu, bo się tak odsunął, że go nie było widać" - napisał.

Tymczasem jeszcze w październiku Braun zasugerował, że został specjalnie schowany przez fotografa. W odpowiedzi Szymczuk udostępnił także krótkie nagranie z początku wizyty posłów Konfederacji u prezydenta, na którym widać, że Grzegorz Braun po "walce o krzesła" siedzi po bocznej stronie stołu. Przez to Grzegorz Braun nie został uchwycony na oficjalnej fotografii. "Panie Przewodniczący, widział pan, gdzie są media, jako jedyny pan siedzi cofnięty na krótkiej chwili na foto. Fotograf nie czarodziej ;) , zwłaszcza przy takim ścisku, jaki był po stronie sektora dla mediów, z resztą na tym Video widać jak Pan usiadł" - czytamy we wpisie.