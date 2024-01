Co ze zdrowiem Zbigniewa Ziobry? Współpracownicy: Został poddany "radykalnemu" leczeniu

Zbigniew Ziobro choruje na nowotwór złośliwy. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, w połowie grudnia ubiegłego roku Patryk Jaki przejął od Ziobry obowiązki prezesa Suwerennej Polski, aby były minister sprawiedliwości mógł skupić się wyłącznie na sprawach związanych ze swoim zdrowiem. Politycy Suwerennej Polski powiedzieli, w jakim stanie znajduje się obecnie Zbigniew Ziobro. Choć sytuacja jest trudna, jego partyjni koledzy wierzą, że Ziobro niebawem będzie w stanie wrócić do aktywności politycznej.

Zbigniew Ziobro przechodzi chemioterapię. Polityk Suwerennej Polski: Modlimy się za jego zdrowie

Poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba powiedział "Super Expressowi", że Zbigniew Ziobro "jest wyjątkowo silnym człowiekiem i jest w stanie pokonać wiele trudności w swoim życiu". - Jestem pewien, że jego obecny stan zdrowia wróci do normy i Zbigniew Ziobro będzie dalej w stanie pracować dla Polski tak, jak to robił praktycznie przez całe życie - stwierdził.

Ozdoba podkreślił, że Ziobro może liczyć na wsparcie swoich współpracowników. Inny polityk Suwerennej Polski przekazał natomiast, że obecnie Zbigniew Ziobro "przechodzi dość radykalną chemioterapię". - Modlimy się za jego zdrowie - dodał.

Michał Wójcik: To, co mówił Zbigniew Ziobro o Unii Europejskiej, okazuje się prawdą

Wiceprezes Suwerennej Polski Michał Wójcik stwierdził, że Zbigniew Ziobro "jest potrzebny Polsce". Polityk wspomniał też o trafnych jego zdaniem prognozach byłego ministra sprawiedliwości. Wójcik nawiązał do eurosceptycznych poglądów Ziobry. - To, co mówił Zbigniew Ziobro przez lata o Unii Europejskiej, okazuje się prawdą. Miał rację. Zbyszek Ziobro na pewno wróci, wszyscy na niego czekamy - powiedział Wójcik.