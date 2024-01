Jarosław Kaczyński dożywotnim prezesem PiS? Chciał iść na emeryturę, ale "nabrał wątpliwości"

W listopadowym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Jarosław Kaczyński odniósł się do przyszłości swojego przywództwa w PiS. - Nie ma sensu podejmować dyskusji w tych sprawach. Moja kadencja jako prezesa PiS upływa w 2024 roku, jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Nastąpi wtedy wybór nowego szefa partii. Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to tak zostanie przeprowadzone. Kongres PiS zadecyduje, kto ma być nowym szefem. Sądzę, że nie może być to ktoś z krótkim stażem w naszej partii. Musi być to ktoś młodszy ode mnie o pokolenie, sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są - mówił wówczas polityk. Tymczasem Wirtualna Polska w piątek poinformowała, że według jej nieoficjalnych ustaleń, Kaczyński prawdopodobnie ponownie będzie ubiegał się o fotel prezesa PiS, wbrew swoim wcześniejszym zapowiedziom.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński obraził dziennikarzy na konferencji. "Państwo mają płacone, żeby tego bronić"

Kaczyński znowu będzie ubiegał się o fotel prezesa PiS? "Jego mogłaby powstrzymać jedynie poważna choroba"

Jak donosi portal, politycy w PiS mówią, że Kaczyński "zmienił zdanie". - Bez Kaczyńskiego PiS się rozleci - powiedział jeden z działaczy. Inny z kolei dodał: - Prezesa mogłaby powstrzymać jedynie poważna choroba. Do żadnych deklaracji nie należy się przywiązywać, bo nie przywiązuje się do nich nawet sam prezes.

- 2025 rok to będzie rok prezydencki. PiS nie może sobie pozwolić na trzęsienie ziemi. Zwłaszcza że sam prezes przyznał, że to będą wybory o wszystko - powiedział inny polityk. Padły także głosy, że Jarosław Kaczyński "nabrał wątpliwości co do tego, czy w partii jest godny następca, który mógłby ten interes wziąć na siebie".

Wirtualna Polska zaznacza, że Kaczyński jest "przywiązany do medialnej atencji", a od "partii jest zaś uzależniony". Jego współpracownicy podkreślają, że "dosłownie" i może nawet nigdy nie zrezygnować z kandydowania na szefa PiS. Jego kondycja oraz odporność na dziennikarskie zaczepki wyraźnie jednak słabnie.

Politycy PiS: "Kaczyński nigdy nie był w tak złej formie jak teraz", "bardzo się postarzał"

Jak pisał dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek, prezes PiS ma 74 lata i jego coraz słabsza forma nie jest tajemnicą w partii. "Ale, co paradoksalne, Kaczyński tak jak jest pierwszym winnym porażki w wyborach, tak też jest pierwszym, który myśli o odzyskaniu władzy i nakreślił na to plan: kluczem jest wygrana w wyborach prezydenckich 2025 roku" - pisał Gądek w połowie listopada.

Przed 15 października plan był jednak inny. - Prezes liczył, że wygra po raz ostatni wybory parlamentarne, a potem już będzie mógł odejść na emeryturę polityczną, czyli na przykład zostać honorowym prezesem PiS. Ale okazało się, że przegrał i to przegrał z Donaldem Tuskiem - mówił wówczas jeden z polityków PiS. - Kaczyński nigdy nie był w tak złej formie jak teraz [wyłączając czas po katastrofie smoleńskiej - red.] - dodał inny.

Jeden z parlamentarzystów PiS krótko po wyborach mówił z kolei tak: - Kaczyński bardzo się postarzał. Powinien zająć taką pozycję w partii w najbliższych latach, by mając nad nią kontrolę, jednocześnie jej nie szkodzić. Jeśli umiejętnie to zrobi i będzie zarządzał z wycofanej pozycji, to okej, a jeśli będzie frontmanem, to będzie źle. Nie zawsze musi występować i przemawiać. Przecież nie oszuka biologii.