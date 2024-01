Arcybiskup przekonywał, że konkordat gwarantuje dwie godziny religii. Nowacka: To minister decyduje

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, metropolita częstochowski, abp Wacław Depo w rozmowie z Polską Agencją Prasową zabrał głos ws. ograniczenia liczby godzin religii w szkołach. - Dziś mamy jeszcze gwarantowane konkordatem dwie godziny katechezy w szkole, choć już od lat bywały uzgodnienia szkolne o jednej godzinie - stwierdził abp Depo.

Jak sprawdziliśmy, w konkordacie nie znajduje się żaden zapis, który mówiłby o dokładnej liczbie godzin. W dokumencie wspomniano jedynie, że państwo gwarantuje zapewnienie lekcji religii "zgodnie z wolą zainteresowanych". Resztę doprecyzowują rozporządzenia ministerialne. Słowa duchownego skomentowała w rozmowie z "Newsweekiem" ministerka edukacji Barbara Nowacka.

Nowacka: Szkoła musi zachować neutralność światopoglądową

Polityczka przekazała w rozmowie z "Newsweekiem", że jedna godzina w tygodniu wystarczy. Podkreślała też, że o ile Kościół ma prawo decydować, kto i czego uczy w ramach szkolnych katechez, to domeną ministra edukacji jest, ile godzin religii wpisze do szkolnych planów.

- Szkoła musi zachować neutralność światopoglądową. Poza tym nie widzę powodu, aby uczniowie w szkole publicznej mieli mniej godzin fizyki, biologii i chemii niż religii. Naszym zobowiązaniem jest ulżyć dzieciom w procesie nauczania, żeby nie miały przeładowanego planu lekcji. Ograniczenie godzin z religii jest jednym z prostszych rozwiązań - mówiła "Newsweekowi" Nowacka.

Są plany pierwszych zmian w szkole

Planowo od września 2024 lekcje religii mają wylądować na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Również ocena z religii ma zniknąć ze świadectw i nie będzie już elementem wyliczanej średniej ocen. Kolejną z ważnych zmian będzie zniesienie prac domowych dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych, uczęszczających do klas 1-3. Ograniczona zostanie także lista lektur. Odchudzona zostanie także podstawa programowa.

Depo uważa, że religia na pierwszej lub ostatniej lekcji, to "jakaś forma rezygnacji" z tego przedmiotu. - Młodzież (...) rezygnuje z chodzenia na katechezę. Bo według niej, według modelu laicyzacji, nie wyraża zgody na naukę przekazywaną przez Kościół, zwłaszcza w sprawach moralności. W dużej mierze dotyczy to aprobaty związków jednopłciowych, aborcji czy eutanazji - stwierdził arcybiskup. Dodał, że młodzież ma gromadzić się "na spotkaniach oazowych, formacyjnych". - Tam jest miejsce na nawiązywanie relacji rówieśniczych, wspólnotę, ciekawe wyjazdy i na zabawę. A to pozwoli młodym ożywić wiarę- ocenił.

- Kiedy zmniejszymy obciążenie na lekcjach, na lekcjach będzie więcej czasu, by pewne rzeczy z uczniami poćwiczyć i spadnie zasadność zadawania prac domowych. Chcielibyśmy, żeby postawy programowe zostały odchudzone nawet do 20 proc., czyli żeby zniknęło od 5 do 20 proc. treści - mówiła w programie "Gość Radia ZET" Katarzyna Lubnauer.