Kamiński o "niebywałej" decyzji Hołowni: Jestem osobą niewinną, nieskazaną i jestem posłem na Sejm RP

- Otrząśniemy się i już się otrząsamy z tej porażki. My te wybory wygraliśmy - mówił w czwartek wieczorem w TV Republika Mariusz Kamiński. Zapewnił też, że "w świetle prawa jestem osobą niewinną, nieskazaną i jestem posłem na Sejm RP". - To jest mój status faktyczny i jest on podważany - dodał.

Zobacz wideo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Sejmie. Wykonano gest Kozakiewicza! Posłowie PiS przywitali ich brawami

Kamiński o "niebywałej" decyzji Hołowni: Jestem osobą niewinną

Kamiński mówił o tym, że marszałek Sejmu "manipuluje" w jego i Wąsika sprawie. - Jest to niebywała decyzja. Marszałek powinien skierować się do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy ma swój regulamin i to Sąd Najwyższy decyduje, do której izby trafi dana sprawa - dodał. - Marszałek, wiedząc, że jest to nowa izba, gdzie są nowi sędziowie, gdzie teoretycznie mogą inaczej patrzeć, nie są częścią tej przysłowiowej kasty sędziowskiej, uznał, że jest ryzyko, że ta izba podejmie decyzję korzystną dla nas. Nie chcąc tego, dopuścił się manipulacji. Manipulacja jest podwójna, ponieważ skierował ją do niewłaściwej izby, gdzie zdecydowaną większość stanowią tzw. starzy sędziowie. Co więcej, nie skierował jej przez dziennik podawczy - stwierdził Kamiński, co jego zdaniem jest błędem.

On chciał ominąć te procedury, które obowiązują w SN i na telefon bezpośrednio umówił spotkanie swojego dyrektora z prezesem tejże starej izby, który wielokrotnie wypowiadał się atakująca ws. izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych

- stwierdził skazany prawomocnie poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy: W grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ws. tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Obaj politycy dostali karę dwóch lat bezwzględnego więzienia i pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Dzień później marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów posłów. Politycy odwołali się od tej decyzji, a marszałek odwołania Wąsika i Kamińskiego od decyzji o wygaszeniu im mandatów skierował do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

Sąd Najwyższy o wygaśnięciu mandatu poselskiego Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchylił postanowienie Marszałka Sejmu stwierdzające wygaśnięcie mandatu poselskiego Macieja Wąsika. Jak powiedział rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski, sąd wskazał, że postanowienie marszałka Sejmu zapadło z naruszeniem procedury. Rzecznik zaznaczył, że prawo stanowi, iż marszałek Sejmu wydaje postanowienie stwierdzające wygaśnięcie mandatu posła na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego uzyskanej od ministra sprawiedliwości. "Z akt sprawy wynika, że w dacie wydania postanowienia przez marszałka Sejmu skarżący nie znajdowali się w Krajowym Rejestrze Karnym, a zatem nie można było względem nich wszcząć procedury, która by skutkowała postanowieniem o wygaśnięciu mandatu" - mówił sędzia.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę również, że w mocy pozostaje akt łaski, którego dokonał prezydent. "Akt łaski, ponieważ dotyczy on tych samych czynów, w związku z popełnieniem których marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatu, w związku z czym te czyny są objęte owym aktem łaski, w związku z czym nie mamy do czynienia z wywarciem skutku w postaci utraty prawa wybieralności, które jest przesłanką wygaśnięcia mandatu" - powiedział Aleksander Stępkowski. W czwartek przed południem sprawę odwołania posła rozpatrywała Izba Pracy, do której trafił ten wniosek, ale Izba Pracy przekazała ją do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jako właściwej. Na rozpatrzenie w Sądzie Najwyższym oczekuje jeszcze odwołanie posła Mariusza Kamińskiego.

Hołownia o sprawie Wąsika i Kamińskiego: Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu

Do tych decyzji odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Nie wiem, na jakiej podstawie Izba postanowiła usunąć moje postanowienie. Skierowałem korespondencję i oczekuję na odpowiedź z Izby Pracy Sądu Najwyższego. Chciałbym, aby to ona zajęła stanowisko w tej sprawie. Jeżeli dowiem się, że jej prezes czuje się niewłaściwym adresatem, chcę o tym wiedzieć - wyjaśnił. - Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu. Decyzja marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów posła Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wynika z prawa i była słuszna - podkreślił Hołownia. Jak dodał, teraz status Wąsika jest dla niego niejasny. - Wypowiem się, gdy dostanę komplet dokumentacji ze strony Sądu Najwyższego - zapewnił.

- Status pana Kamińskiego jest jasny. Obowiązuje wobec niego decyzja o wygaszeniu mandatu. Wobec tego nie powinien pełnić żadnych funkcji - zaznaczył marszałek.

