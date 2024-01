TVN24: Śledczy zabezpieczyli dokumenty i monitoring w Ministerstwie Kultury. Sienkiewicz reaguje

W grudniu Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o odwołaniu zarządów oraz członków rad nadzorczych spółek mediów publicznych. W związku z tym poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra kultury. Chodzi m.in. o przekroczenie uprawnień.

Nieoficjalnie: Śledczy zabezpieczyli dokumenty i monitoring w Ministerstwie Kultury. Sienkiewicz reaguje

Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy TVN24 prok. Radosław Jancewicz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do siedziby resortu kultury policjantów, którzy mieli zabezpieczyć dokumenty i monitoring. "Prokuratura nadzorowana przez bliskiego współpracownika Zbigniewa Ziobro i byłego doradcę prezydenta Andrzeja Dudy, a także niedoszłego posła PiS prokuratora krajowego Dariusza Barskiego bada, czy Sienkiewicz nie poświadczył nieprawdy w aktach notarialnych z 19 grudnia z walnego zgromadzenia TVP, Polskiego Radia i PAP" - podkreśla TVN24. Jak czytamy, politycy PiS wyliczyli, że tego dnia minister kultury miał tylko 107 minut od uchwały Sejmu do północy na zwołanie tych posiedzeń i udanie się do kancelarii notarialnej na sporządzenie aktów notarialnych z tych posiedzeń.

Bartłomiej Sienkiewicz odmówił komentarza - odpisał TVN24 jedynie: "No comments". Później polityk odniósł się do tych doniesień w mediach społecznościowych. "Tak, to ja i piszę ze swojego telefonu. Doradzam ostrożność wobec dziennikarskich sensacji" - stwierdził.

Ani Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ani Komenda Stołeczna Policji nie odpowiedziały na pytania TVN24.