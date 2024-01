W czwartek Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchylił postanowienie Marszałka Sejmu stwierdzające wygaśnięcie mandatu poselskiego Macieja Wąsika. Jak powiedział rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski, sąd wskazał, że postanowienie marszałka Sejmu zapadło z naruszeniem procedury. Na rozpatrzenie w Sądzie Najwyższym oczekuje jeszcze odwołanie Mariusza Kamińskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Sejmie. Wykonano gest Kozakiewicza! Posłowie PiS przywitali ich brawami

Do sprawy odniósł się marszałek Sejmu. Szymon Hołownia mówił na czwartkowej konferencji prasowej, że decyzja o wygaszeniu mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego jest obowiązująca. - Nie powinien on pełnić żadnych obowiązków poselskich, a jego legitymacja sejmowa nie będzie działać - ogłosił marszałek Hołownia.

"Niejasny" status Wąsika i "jasny" Kamińskiego. Co na to PiS? "Miło już było"

O te stanowiska pytamy polityków Prawa i Sprawiedliwości. - Hołownia przeholował i przeszarżował - słyszymy od posła tej partii Piotra Kalety. - I niestety to w przyszłości nie obędzie się bez skutków prawnych. Czas szpanowania się skończył. To nie jest tak, że marszałek Sejmu sobie wybiera izbę, do której chce, żeby dane dokumenty trafiły. Dokumenty powinny trafić do Sądu Najwyższego i już ktoś inny decyduje o tym, która izba będzie się sprawą zajmowała - zauważa nasz rozmówca. Zdaniem posła zapowiedź marszałka Szymona Hołowni o tym, że legitymacja poselska Mariusza Kamińskiego nie będzie działać, "doprowadzi do eskalacji napięcia wśród wszystkich posłów". Piotr Kaleta dodaje, że również legitymacja Macieja Wąsika może przestać działać.

Uważam, że to, co się może wydarzyć na najbliższym posiedzeniu Sejmu, może być czymś niespotykanym, ponieważ dwaj panowie posłowie - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - powinni przyjść do Sejmu. Stawić się w pracy i wykonywać swoje obowiązki poselskie. Jeśli marszałek Hołownia faktycznie zdecyduje się na to, żeby nie wpuścić ich na salę plenarną, to facet naprawdę dużo ryzykuje

- wyjaśnia polityk PiS-u. Pytamy, czy rzeczywiście takiego ruchu marszałka w środę 10 stycznia [początek posiedzenia Sejmu - red.] spodziewa się nasz rozmówca. - Jeśli marszałek Hołownia doprowadzi do takiej sytuacji, że da sygnał Straży Marszałkowskiej, że wchodzą osoby, które są nieuprawnione, to zrozumiałym faktem będzie to, że nastąpi eskalacja w obrębie Straży. Marszałek bierze na klatę dużą odpowiedzialność także pod tym względem. Dla mnie oczywiste jest to, że marszałek bezprawnie nie może zabronić wykonywania obowiązków poselskich - podkreśla Kaleta. Poseł zwraca też uwagę na to, że jeśli Szymon Hołownia będzie konsekwentny w swojej decyzji o wygaszeniu mandatów Wąsikowi i Kamińskiemu, to uruchomi procedurę powołania w ich miejsce dwóch nowych posłów.

Czyli Sejm będzie liczył 462 posłów, jeśli pójdzie na coś takiego, to mu płazem nie ujdzie. Jeśli łamie prawo w tym zakresie, to musi mieć świadomość, że śmiesznie, miło, sympatycznie i z popcornem to już było

- podsumowuje nasz rozmówca.

Co dalej z mandatami poselskimi Kamińskiego i Wąsika? "Panowie nie utracili mandatów"

Barbara Bartuś, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zapewnia, że dla niej sprawa jest oczywista. - Panowie nie utracili mandatów. Po pierwsze sąd niezgodnie z prawem prowadził postępowanie, ponieważ posłowie zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ale nawet teraz Sąd Najwyższy się wypowiedział i mandatów poselskich panowie ministrowie nie utracili. A to, że marszałek Hołownia chciał, żeby odwołania rozpatrywała konkretna izba SN, jest nieuzasadnione. W Polsce obowiązuje prawo i Konstytucja, którą zresztą cała koalicja rządząca nagminnie łamie - ocenia Barbara Bartuś w rozmowie z Gazeta.pl. Posłanka podkreśla, że marszałek Szymon Hołownia "nie ma prawa wygaszać mandatów panom ministrom".

- Pan prezydent, który w swoich zadaniach ma także stanie na straży Konstytucji, jasno się wypowiedział na ten temat. To jest prerogatywa prezydenta, że może ułaskawić i po ułaskawieniu nie powinna się już żadna sprawa toczyć. W moim przekonaniu doszło tutaj do rażącego naruszenia zasad konstytucyjnych przez sądy, które kontynuowały sprawę, a w to wszystko wpisał się jeszcze marszałek Sejmu, który kiedyś nad Konstytucją płakał - przypomina posłanka. W rozmowie z nami przyznaje, że bardzo ostro ocenia marszałka i "nie przypuszczała, że można tak łamać Konstytucję". - Nam to zarzucano, a dzisiaj podważa się instytucje państwa i wydaje decyzje, które uderzają w polską państwowość - mówi nam Barbara Bartuś. Pytamy o to, jaki przebieg może mieć kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowane na 10 stycznia.

- Podejrzewam, że różne scenariusze mogą się rozegrać. Koalicja nie opiera się na konstytucyjnych zasadach. To jest pokaz siły, możemy spodziewać się wszystkiego po koalicji i panu marszałku. Polacy widzą te naruszenia i dlatego się zbierają, żeby 11 stycznia przyjechać i manifestować przed Sejmem. Odzew jest bardzo duży - zapewnia nasza rozmówczyni. Pytamy o to, jak duże jest zainteresowanie protestem w następny czwartek, który w Warszawie przed parlamentem organizuje Prawo i Sprawiedliwość. - Jestem zbudowana postawą mieszkańców mojego regionu - powiatu gorlickiego. Bardzo wiele osób zgłasza się i deklaruje chęć przyjazdu do Warszawy, mam wiele potwierdzeń, że spotkamy się na miejscu - dodaje na koniec Barbara Bartuś.

TSUE o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN: Nie jest sądem

Przypomnijmy: 20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ws. tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Obaj politycy dostali karę dwóch lat bezwzględnego więzienia i pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2015 roku, kiedy nie byli jeszcze prawomocnie skazani. Trybunał Konstytucyjny, orzekając w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym, orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta. Jednocześnie stwierdził, że prawo łaski prezydenta wywołuje ostateczne skutki prawne. Sprawa szefów CBA wróciła jednak do sądu po tym, jak Sąd Najwyższy stwierdził, że prezydent nie mógł zastosować prawa łaski wobec nieprawomocnie skazanych.

Dzień później marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów posłów. Politycy odwołali się od tej decyzji, a marszałek odwołania Wąsika i Kamińskiego od decyzji o wygaszeniu im mandatów skierował do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

Szymon Hołownia nie skierował sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, ponieważ 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest organem, który ma status niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, jak wymaga tego prawo UE. W konsekwencji uznał pytania skierowane przez tę Izbę SN za niedopuszczalne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, jest złożona z tzw. neosędziów.

***