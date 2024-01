"Pokątne spotkanie" ws. mandatów Wąsika i Kamińskiego? Prezes SN: Dementuję

Przypomnijmy, w czwartek poinformowano, że neosędzia Romuald Dalewski, który w Izbie Pracy Sądu Najwyższego rozpoznawał odwołanie Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu, przekazał sprawę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Ta natomiast błyskawicznie uchyliła postanowienie marszałka o wygaszeniu mandatu poselskiego polityka PiS. Problem w tym, że Izba ta nie jest uznawana przez europejski wymiar sprawiedliwości. "Z uwagi na całokształt okoliczności związanych z powołaniem sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego, skład orzekający tej izby nie jest 'sądem' w rozumieniu prawa Unii" - poinformował 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego zdaniem Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie posiada statusu bezstronnego i niezawisłego sądu.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia podenerwowany zamieszaniem z Wąsikiem. Porównał tę sytuację do zamieszania ze spadkiem po babci

Prezes SN: Według mnie Izba Kontroli nie jest sądem

- Wczoraj do Sądu Najwyższego wpłynęła ważna sprawa. Dziś rano wyznaczam trzyosobowy skład, a z Bydgoszczy przyjeżdża neosędzia, pan Romuald Dalewski i jednoosobowo wydaje postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Pan sędzia Dalewski nie miał żadnych uprawnień, żeby je wydać - podkreślił w TVN24 prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego Piotr Prusinowski. - Sprawa trafia od razu do Izby Kontroli, siada trzech sędziów i od razu - nie czekając na wyjaśnienia od marszałka Sejmu - wydaje orzeczenie uchylające postanowienie - dodał.

Piotr Prusinowski stwierdził, że według niego Izba Kontroli sądem nie jest, dlatego że uznaje się orzeczenie TSUE. - W mojej ocenie Izba Kontroli Nadzwyczajnej sądem nie jest i nie zamierzam przekazywać jakichkolwiek akt - powiedział. Jak dodał, jeśli marszałek Sejmu uważa tak samo, może jeszcze raz przesłać dokumenty ws. Macieja Wąsika. Wówczas Prusinowski jeszcze raz wyznaczy skład sędziów, którzy sprawę rozpatrzą.

Przypomnijmy, w grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ws. tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Obaj dostali karę dwóch lat bezwzględnego więzienia i pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Dzień później marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów posłów.