Zmiana warty w Parlamencie Europejskim. Krzysztof Brejza: Obejmuję mandat

Radosław Sikorski został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. W grudniu 2023 roku polityk objął stanowisko ministra spraw zagranicznych, w związku z czym musiał złożyć mandat. W czwartek (4 stycznia) Krzysztof Brejza potwierdził, że zastąpi Sikorskiego jako eurodeputowany. Podczas wyborów w 2019 roku poseł zajął drugie miejsce w okręgu nr 2 z list ówczesnej Koalicji Europejskiej (zrzeszającej między innymi PO, PSL, SLD i Zielonych).

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Brejza nie gryzł się w język. "To są kłamcy, ludzie przyzwalający na złodziejstwo"

Krzysztof Brejza obejmuje mandat europosła. "Pozostanę aktywnym parlamentarzystą"

"Po 16 latach nieprzerwanej pracy w polskim parlamencie obejmuję mandat w Parlamencie Europejskim. Deklaruję, że tak jak do tej pory pozostanę aktywnym parlamentarzystą, godnie reprezentując RP i wspierając Rząd w działaniach na rzecz przywrócenia silnej pozycji Polski w UE" - napisał Krzysztof Brejza na platformie X (dawniej Twitter).

Jak podaje "Rzeczpospolita", wiadomość o objęciu mandatu przez Krzysztofa Brejzę trafiła już również do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z informacjami dziennika decyzja ta ma zostać oficjalnie ogłoszona podczas sesji plenarnej, która odbędzie się 15 stycznia.

Krzysztof Brejza sprawował mandat poselski w Sejmie przez łącznie trzy kadencje od 2007 do 2019 roku. W latach 2019-2023 pełnił funkcję senatora. W październikowych wyborach parlamentarnych został ponownie wybrany do Sejmu. Poseł zasiadł w obecnej kadencji w sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych oraz był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Objęcie funkcji posła w Europarlamencie oznacza jednocześnie, że Krzysztof Brejza będzie musiał zrzec się mandatu w polskim Sejmie, gdzie zastąpić powinien go kolejny kandydat na liście. Według wyników wyborów w okręgu nr 4 powinna być to Magdalena Łośko, która sprawowała wcześniej mandat poselski w Sejmie IX kadencji.

Krzysztof Brejza zasiądzie w Parlamencie Europejskim. Wcześniej zeznawał w nim na temat inwiglacji Pegasusem

W 2021 roku agencja prasowa Associated Press poinformowała, że w okresie od 26 kwietnia do 23 października 2019 telefon Krzysztofa Brejzy został łącznie 33 razy zhakowany przy użyciu narzędzia szpiegowskiego Pegasus. W okresie tym polityk kierował sztabem wyborczym Koalicji Obywatelskiej.

Jak przypomina "Gazeta Wyborcza", Krzysztof Brejza zeznawał w sprawie inwigilacji Pegasusem przed komisją śledczą Parlamentu Europejskiego. - Jestem polskim patriotą. Świadomość, że w mojej ukochanej Polsce władzę objęli ludzie dopuszczający się tak ciężkich przestępstw przeciwko demokracji, jest bolesne - mówił wówczas polityk. - Historia mojej inwigilacji Pegasusem to historia ataku na wolne wybory w Polsce, to niespotykana manipulacja, szpiegowanie sztabu wyborczego opozycji. To historia o zamachu na wolny głos każdego Polaka przy urnie wyborczej - dodawał.