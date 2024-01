Artykuł aktualizowany.

O decyzji sędziego Sądu Najwyższego informuje Polska Agencja Prasowa. Wcześniej w czwartek wniosek o to, aby rozstrzygnąć spór między izbami tego sądu, co do rozpatrzenia odwołania od wygaszenia mandatu Kamińskiego, złożył jego obrońca mec. Michał Zuchmantowicz.

Maciej Brzózka z zespołu prasowego Sądu Najwyższego dodał, że "wniosek został rozstrzygnięty w taki sposób, że właściwą jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych". - Decyzja została podjęta przez prezesa Izby Karnej sędziego Zbigniewa Kapińskiego, który teraz pełni obowiązki I prezesa ze względu na nieobecność I prezes SN Małgorzaty Manowskiej. Decyzja ta oznacza, że sprawa ta będzie nadal procedowana w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej - dodał.

Sąd Najwyższy wskazał, kto zajmie się odwołaniem Mariusza Kamińskiego

Przypomnijmy, że w środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. Tego samego dnia do obu spraw wyznaczono składy sędziowskie i terminy posiedzeń niejawnych na 10 stycznia br., czyli na następną środę. W sprawie Wąsika skład sędziowski Izby Pracy złożony był z sędziów orzekających w SN od niedawna - po 2018 r. W sprawie Kamińskiego skład sędziowski w Izbie Pracy złożony jest z sędziów orzekających w tym sądzie jeszcze przed 2018 r.

Jak poinformował Brzózka, w czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało przez wyznaczonego do tej sprawy sędziego postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Następnie - w czwartek wczesnym popołudniem - poinformowano, że ta Izba już zdecydowała o uchyleniu postanowienia marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu skazanego prawomocnie posła Prawa i Sprawiedliwości Macieja Wąsika.

Marszałek Sejmu o mandatach Wąsika i Kamińskiego: Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu

Na temat rozstrzygnięć w sprawie skazanych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika mówił w czwartek po południu marszałek Sejmu. - Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu. Decyzja marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów posła Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wynika z prawa i była słuszna - podkreślił Hołownia. Jak dodał, teraz status Wąsika jest dla niego niejasny. - Wypowiem się, gdy dostanę komplet dokumentacji ze strony Sądu Najwyższego - zapewnił.

- Status pana Kamińskiego jest jasny. Obowiązuje wobec niego decyzja o wygaszeniu mandatu. Wobec tego nie powinien pełnić żadnych funkcji - zaznaczył marszałek Sejmu. - Widać, do czego doprowadziły reformy Zbigniewa Ziobry wspierane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ja się spodziewam, że w tej sprawie mogą zapaść jeszcze dwa, trzy wyroki. Dziś Polki i Polacy widzą, do czego doprowadziła ta degrengolada. Do tego doprowadziło to majstrowanie przy systemie sprawiedliwości. Ale żeby było jasne: my to naprawimy - stwierdził Hołownia.

