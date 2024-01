W czwartek (4 stycznia) poinformowano, o decyzji neo-sędziego Romualda Dalewskiego w sprawie odwołania Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu jego mandatu poselskiego. Dalewski jednoosobowo w Izbie Pracy Sądu Najwyższego podjął decyzję o przekazaniu sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Ta z kolei błyskawicznie uchyliła postanowienie marszałka o wygaszeniu mandatu posła PiS. Kontrowersje wzbudza fakt, że izba decyzją unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii. Oficjalnie nie posiada ona statusu bezstronnego i niezawisłego sądu. W związku z decyzją izby w sieci pojawiła się lawina komentarzy, w większości odnoszących się do chaosu prawnego panującego obecnie w Polsce.

Lawina komentarzy po decyzji Sądu Najwyższego ws. mandatu Macieja Wąsika

"To, że mamy chaos prawny i będą problemy z jednoznaczną wykładnią, było wiadomo od dawna. Najciekawsze pytanie w tej sprawie brzmi: Kto okaże się 'miękiszonem'?" - napisał na platformie X dziennikarz Radia Nowy Świat Klaudiusz Slezak.

"Doprowadzili do bezprecedensowej destrukcji systemu konstytucyjnego po to, by być bezkarnymi. Skład orzekający Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem-to wyrok TSUE i ETPCz" - stwierdziła posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska.

Podobnego zdania jest także poseł Lewicy Tomasz Trela. "NieSąd nie ma prawa uchylać żadnych decyzji, które są podjęte zgodnie z prawem. Tyle w temacie" - napisał.

"Sprawa wygaśnięcia mandatu poselskiego Macieja Wąsika nie ma żadnego związku z wykonaniem wobec niego kary pozbawienia wolności. Immunitet poselski nie chroni przed wykonaniem kary, gdyż jego sprawa karna zaczęła się przed uzyskaniem immunitetu" - uznał z kolei Roman Giertych.

W sprawie wypowiedział się także poseł Suwerennej Polski Jan Kanthak. "Wesoły Szymek myślał, że się pobawi w marszałka, zrobi show i będzie zawsze miło i wesoło. Ale każda podejmowana decyzja ma swoją wagę. Nielegalne wygaszanie mandatów poselskich ma bardzo ciężką" - stwierdził.

Posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali ułaskawieni przez Prezydenta RP. Koniec tematu." - stwierdził krótko poseł PiS Sylwester Tułajew.

O sprawie wypowiedział się także sam Maciej Wąsik.

"Cieszę się z decyzji Sądu Najwyższego w mojej sprawie. Ale czekam jeszcze na identyczną w sprawie Mariusza Kamińskiego. Dziękuję wszystkim za wsparcie" - podsumował krótko polityk we wpisie opublikowanym na platformie X.

Hołownia o sprawie Wąsika i Kamińskiego: Status pana Kamińskiego jest jasny

Podczas czwartkowej (4 stycznia) konferencji prasowej Szymon Hołownia skomentował sprawę wygaszenia mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. - Nie wiem, na jakiej podstawie izba postanowiła usunąć moje postanowienie. Skierowałem korespondencję i oczekuję na odpowiedź z Izby Pracy Sądu Najwyższego. Chciałbym, aby to ona zajęła stanowisko w tej sprawie. Jeżeli dowiem się, że jej prezes czuje się niewłaściwym adresatem, chcę o tym wiedzieć - podkreślił marszałek Sejmu.

- Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu. Decyzja marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów posła Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wynika z prawa i była słuszna - dodał i zaznaczył, że status Kamińskiego jest dla niego jasny. - Obowiązuje wobec niego decyzja o wygaszeniu mandatu. Wobec tego nie powinien pełnić żadnych funkcji - wyjaśnił. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Hołownia o sprawie Wąsika i Kamińskiego: Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu.