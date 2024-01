Kotula wskazała datę prac nad ustawą o związkach partnerskich. "Najwyższy czas"

- Do marca chciałabym, żeby ta ustawa była gotowa, złożona i przygotowana do procedowania - tak o zapowiedzianym przez premiera projekcie ustawy o związkach partnerskich mówiła w czwartek rano w TVN24 ministerka do spraw równości. Katarzyna Kotula zaznaczyła, że "to najwyższy czas, żeby wprowadzić związki partnerskie".

Katarzyna Kotula wskazała datę prac nad ustawą o związkach partnerskich

Katarzyna Kotula poinformowała w wywiadzie, że w tej chwili gotowe do pracy są przygotowane już wcześniej rozwiązania prawne na temat związków partnerskich. - Kładziemy na stole te ustawy, które uznajemy za najlepsze jako punkt wyjścia. Prowadzimy konsultacje społeczne. Prowadzimy także konsultacje polityczne, bo nie jest dzisiaj chyba dla nikogo zaskoczeniem, kiedy mówimy, że są głosy odrębne. To są głównie głosy z PSL-u, bo Polska 2050 głosem Szymona Hołowni powiedziała, że popiera takie rozwiązania jak związki partnerskie, które są absolutnym minimum - mówiła ministerka do spraw równości w rządzie Donalda Tuska.

Zapewniła, że będą dwie możliwe ścieżki w tej kwestii. Jeśli ustawy nie uda się przedstawić jako rządowej, projekt ma zostać zgłoszony jako ustawa poselska. - To jest naprawdę absolutne minimum po tym, co wydarzyło się w Estonii. To jest pierwsze państwo regionu postsowieckiego, które wprowadziło równość małżeńską. Oni już to rozwiązanie, w postaci związków partnerskich dawno mają za sobą - zaznaczyła Kotula. Przygotowywane rozwiązania na temat zawierania związków partnerskich będą dotyczyć par heteroseksualnych i homoseksualnych. Ministerka dodała, że chce, aby związek partnerski można było zawierać w Urzędzie Stanu Cywilnego. - Uważam, że trzeba dzisiaj ludziom umożliwić zawarcie związku partnerskiego w takiej uroczystej odsłonie. Pewnie część osób się na to zdecyduje, dla innych to będzie kwestia bardziej formalna - dodała. Kotula stwierdziła, że w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy mniejszości "doświadczyły wiele złego ze strony Prawa i Sprawiedliwości". - Dzisiaj europejskie trybunały mówią jasno: brak uregulowania związków partnerskich to jest łamanie praw człowieka. Trzeba to zmienić - podkreśliła Kotula.

Premier o ustawie dot. związków partnerskich: Mówimy o tygodniach, nie miesiącach

Przypomnijmy: premier Donald Tusk zadeklarował 27 grudnia, po posiedzeniu rządu, że "po konsultacjach z liderami partii wchodzącymi w skład koalicji 15 października zostanie podjęta decyzja o rządowym lub poselskim charakterze tej inicjatywy ustawodawczej". - Ale mówimy tutaj o tygodniach, a nie miesiącach. Więc jeszcze tej zimy ten projekt będziemy procedować tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy będzie ją zgłaszała grupa posłów, czy rząd - mówił szef rządu.

12 grudnia Trybunał w Strasburgu orzekł, że "brak jakiejkolwiek formy prawnego uznania i ochrony par jednopłciowych w Polsce narusza Europejską Konwencję Prawa Człowieka". Rozwiązaniem w takiej sytuacji są co najmniej związki partnerskie. ETPC zajmował się sprawą na wniosek par, które wyczerpały ścieżkę sądową w Polsce.

