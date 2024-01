Hołownia o sprawie Wąsika i Kamińskiego: Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu

W czwartek Szymon Hołownia odniósł się do sprawy wygaszenia mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Przypomnijmy, obsadzona przez neosędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła decyzję marszałka Sejmu o uchyleniu mandatu Wąsika. - Nie wiem, na jakiej podstawie Izba postanowiła usunąć moje postanowienie. Skierowałem korespondencję i oczekuję na odpowiedź z Izby Pracy Sądu Najwyższego. Chciałbym, aby to ona zajęła stanowisko w tej sprawie. Jeżeli dowiem się, że jej prezes czuje się niewłaściwym adresatem, chcę o tym wiedzieć - wyjaśnił.

Hołownia: Status Kamińskiego jest jasny, Wąsika - niejasny

- Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu. Decyzja marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów posła Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wynika z prawa i była słuszna - podkreślił Hołownia. Jak dodał, teraz status Wąsika jest dla niego niejasny. - Wypowiem się, gdy dostanę komplet dokumentacji ze strony Sądu Najwyższego - zapewnił.

Status pana Kamińskiego jest jasny. Obowiązuje wobec niego decyzja o wygaszeniu mandatu. Wobec tego nie powinien pełnić żadnych funkcji

- zaznaczył. - Widać, do czego doprowadziły reformy Zbigniewa Ziobry wspierane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ja się spodziewam, że w tej sprawie mogą zapaść jeszcze dwa, trzy wyroki. Dziś Polki i Polacy widzą, do czego doprowadziła ta degrengolada. Do tego doprowadziło to majstrowanie przy systemie sprawiedliwości. Ale żeby było jasne: my to naprawimy - stwierdził Hołownia i dodał:

To ważny dzień. Zobaczyliśmy, że król jest nagi. Zobaczyliśmy, do czego został doprowadzony polski system sprawiedliwości.

Zamieszanie wokół Wąsika i Kamińskiego. Zaskakujący ruch Sądu Najwyższego

Przypomnijmy, w grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ws. tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Obaj dostali karę dwóch lat bezwzględnego więzienia i pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Dzień później marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów posłów.

W czwartek poinformowano z kolei, że neosędzia Roman Dalewski, który w Izbie Pracy Sądu Najwyższego rozpoznawał odwołanie Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu, przekazał sprawę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Ta natomiast błyskawicznie uchyliła postanowienie marszałka o wygaszeniu mandatu poselskiego polityka PiS. Problem w tym, że Izba ta nie jest uznawana przez europejski wymiar sprawiedliwości. "Z uwagi na całokształt okoliczności związanych z powołaniem sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego, skład orzekający tej izby nie jest 'sądem' w rozumieniu prawa Unii" - poinformował 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego zdaniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie posiada statusu bezstronnego i niezawisłego sądu.

Inaczej może potoczyć się sprawa Mariusza Kamińskiego. Jego odwołanie rozpatrują niekwestionowani sędziowie z Izby Pracy. Z kolei w przypadku Macieja Wąsika byli to tzw. neosędziowie, z których składa się Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Już raz Duda ich ułaskawił

W 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcę w CBA Macieja Wąsika na trzy lata więzienia. Usłyszeli wyroki między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w 2007 roku, w sprawie tak zwanej afery gruntowej. Dwóch innych byłych członków kierownictwa CBA sąd skazał na dwa i pół roku pozbawienia wolności.

Przed rozpatrzeniem apelacji przez Sąd Okręgowy w Warszawie prezydent Andrzej Duda w listopadzie 2015 roku ułaskawił nieprawomocnie skazanych. Wobec aktu łaski Sąd Okręgowy uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i umorzył sprawę. W 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, z której wynika, że zastosowanie prawa łaski przed uprawomocnieniem wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Stanowisko dotyczące prawa łaski zajął także Trybunał Konstytucyjny. W czerwcu bieżącego roku orzekł, że prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta, która wywołuje ostateczne skutki prawne, natomiast Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem przez prezydenta prawa łaski.

Kilka dni później Sąd Najwyższy uznał, że orzeczenie TK w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN nie wywołało skutków prawnych i rozpatrując kasację w tej sprawie, przekazał ją Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpatrzenia.

Artykuł aktualizowany