Podczas środowej (3 stycznia) konferencji prasowej z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka głównym tematem były ostatnie zmiany w mediach publicznych. Prezes PiS oskarżył dziennikarzy o korzyści finansowe z "bronienia" działań rządu. - Ja wiem jedno. Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się dzieje w Polsce, jest nie do obrony. Państwo mają płacone za to, żeby tego bronić. Naprawdę, serdecznie państwu współczuję - powiedział Jarosław Kaczyński, po czym zakończył konferencję i wyszedł. W obronie prezesa stanął poseł PiS Radosław Fogiel.

Poseł PiS Radosław Fogiel w trakcie programu "Tłit" portalu Wirtualna Polska stwierdził, że sam także "współczuje każdemu dziennikarzowi, który próbuje bronić hucpy i działań na rympał" ministra kultury Bartłomieja Sienkiewcza. - Ja im współczuję, bo muszą dokonywać gwałtu na rozumie i godności człowieka - stwierdził.

Co więcej, poseł PiS zarzucił dziennikarzom, że zwracają uwagę na rzeczy, którego jego zdaniem, "nie mają najmniejszego znaczenia". W tym miejscu odniósł się do "gestu Kozakiewicza" pokazanego przez Kamińskiego w Sejmie. Wcześniej, podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński stwierdził, że takiego gestu nie widział, więc uznaje go za manipulację. Radosław Fogiel podkreślił, że dziennikarze, którzy kładą nacisk na takie "błahe sprawy" zachowują się jak mewy.

- Kiedy jedna mewa zauważy coś do jedzenia na plaży, momentalnie zlatują się kolejne. (...) Dziennikarze, jak te mewy, zbierają się, przekrzykują. Na każdy taki drobiazg, o którym za trzy dni pies z kulawą nogą nie będzie pamiętał, pana koledzy rzucają się na to, kto się bardziej oburzy, kto więcej tweetów napisze - stwierdził Fogiel.

Jarosław Kaczyński planuje demonstrację w obronie demokracji i "wolnych mediów"

Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński poinformował także o planowanej na 11 stycznia manifestacji. Prezes PiS podkreślił, że będzie to demonstracja "w obronie demokracji". - Z demokracją mamy dzisiaj prawdziwy problem - stwierdził. Zaznaczył, że "problemy, o których była mowa przez ostatnie 8 lat, były całkowicie wymyślone". - Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją zupełnie inną. Po pierwsze, Donald Tusk ogłosił, że prawo będzie stosowane tak, "jak my je rozumiemy". To znaczy, że prawo będzie dowolnie interpretowane, a to oznacza, że ono nie obowiązuje, bo obowiązuje po prostu wola polityczna władzy. Te słowa okazały się całkowicie na poważnie. Działania, które są podejmowane w tej chwili, przede wszystkim wobec mediów (...) to są działania całkowicie bezprawne, gdzie przy pomocy uchwał próbuje się zastępować ustawy - powiedział Kaczyński.