Maciej Duszczyk został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji 22 grudnia. IKEA Polska złożyła Duszczykowi z tej okazji gratulacje na portalu X. Dwa tygodnie później Antoni Macierewicz odniósł się do wpisu firmy. Poseł PiS zinterpretował komentarz zamieszczony przez sieć sklepów z meblami jako chęć kształtowania polskiej polityki migracyjnej.

Antoni Macierewicz oburzony na koncern IKEA. "Korporacja zwalnia ludzi za cytowanie Pisma Świętego"

IKEA Polska napisała, że nominacja Macieja Duszczyka to "bardzo dobra wiadomość". Spółka podkreśliła też, że "jest gotowa do współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu dobrej polityki migracyjnej". To nie spodobało się Antoniemu Macierewiczowi. "Korporacja, która zwalnia ludzi za cytowanie Pisma Świętego, chce wprowadzać w Polsce politykę migracyjną. Dożyliśmy ciekawych czasów" - napisał Macierewicz 4 stycznia, czyli dzień po tym, jak Ikea oświadczyła, że wycofuje swoje reklamy z Telewizji Republika (po skandalicznych słowach o migrantach, jakie wygłosił tam Jan Pietrzak).

Poseł PiS nawiązał w swoim wpisie do wydarzeń z 2019 roku. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, IKEA zwolniła wówczas jednego z pracowników za publikowanie homofobicznych komentarzy pod artykułem "Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas", zamieszczonym w sieci wewnętrznej spółki. Mężczyzna stwierdził, że "akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia".

Pracownik spółki IKEA powołał się przy tym na cytaty z Biblii: "Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich" (Łk 17, 1-2) oraz "Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość" (Kpł 20,13). W 2022 roku sąd przywrócił mężczyznę do pracy.

Antoni Macierewicz dołącza do polityków PiS walczących z siecią IKEA

W ostatnich dniach inni politycy Prawa i Sprawiedliwości również weszli w konflikt z siecią IKEA. Europosłanka Beata Mazurek oraz poseł Łukasz Kmita dołączyli do bojkotu jej sklepów, do którego nawoływali pracownicy prawicowych mediów, tacy jak Tomasz Sakiewicz i Rafał Ziemkiewicz. Bojkot to odpowiedź na decyzję koncernu, który ogłosił, że jego reklamy nie będą już więcej wyświetlane w Telewizji Republika. Podkreślono też, że firma "nie wspiera działań tej stacji".

IKEA zdecydowała się na ten krok w związku z wypowiedzią Jana Pietrzaka o imigrantach, która padła na antenie Telewizji Republika. - Oni (Niemcy - red.) liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, na Majdanku, w Treblince - mówił Pietrzak 31 grudnia.