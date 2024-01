Pałac Stalina i Mariah Carey. Najdziwniejsze rzeczy, które prawica ma za złe nowej TVP

Żeby nie było: ani TVP za nowych władz, ani "19.30" to nie są świętości, których nie można krytykować, bo ręka uschnie. W ich stronę kierowano już różne merytoryczne zarzuty; w pierwszym wydaniu "19.30" o uwagi poprosił nawet prowadzący. Być może telewizja publiczna wręcz nigdy nie była pod takim ostrzałem komentarzy, nigdy nie ciążyła na niej taka presja wyważenia tonu. I dobrze - widać w narodzie pragnienie, żeby "19.30" nie powtórzyła losu "Wiadomości", a telewizja publiczna nie była telewizją rządową.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński opowiada, jak dzwonił o 3 w nocy do prezesa TVP

No, chyba że komuś Telewizja Polska w ostatnich latach się podobała, wtedy jest trochę inaczej. Zapraszam na przegląd najbardziej kuriozalnych zarzutów, które prawica kieruje dziś w stronę TVP.

1. Mariah Carey

"Widać rękę Pluski. Robił to 20 lat w TVNie. W białych rękawiczkach" - tak poseł PiS Andrzej Śliwka skomentował fragment programu "19.30" z 25 grudnia. "Dla wielu to nie Jezus ani święty Mikołaj jest symbolem Bożego Narodzenia, a ona" - pada z offu, a w tle Mariah Carey śpiewa "All I Want For Christmas Is You". Wpis Śliwki brzmi złowrogo, ale enigmatycznie. Gdybym miała zagrać w grę pt. "co poseł miał na myśli": czyżby chodziło mu o laicyzację Polaków? O to, że TVP miałoby podstępnie sugerować, że Boże Narodzenie nie powinno się kojarzyć z religią, tylko z piosenkarką z Ameryki? Bo chyba nie o to, że "ręka Pluski" ma promować złą muzykę, Mariah raczej ładnie śpiewa.

No dobrze, wróciłam sobie do tego wydania programu, żeby sprawdzić, jak bardzo trzeba się bać. I tak: materiał Marcina Antosiewicza w "19.30" to typowy, wdzięczny michałek na koniec. Temat: okołoświąteczna globalna popkultura. Jest o numerach Czerwonych Gitar i Skaldów, o "To właśnie miłość", "Listach do M." i włoskich komediach cinepanettone. Wydaje się to mało kontrowersyjne nawet dla najgorętszych obrońców wiary katolickiej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wcześniej w wydaniu pojawił się materiał z Watykanu i długi reportaż o pasterkach, a wypowiedzieli się - poza papieżem Franciszkiem - prymas, dwóch innych katolickich arcybiskupów, jeden biskup i trzech zwykłych księży.

2. Dziennikarka z Deutsche Welle

"HIT!! W TVP(O) Info wejścia 'na żywo' z Berlina robią… dziennikarze niemieckiego Deutsche Welle. To jest po prostu żenujący kabaret" - napisał profil Refleksje na X, ilustrując to materiałem wideo. Wieść podali dalej m.in. europoseł PiS Dominik Tarczyński, Rafał Ziemkiewicz i Sławomir Cenckiewicz (radzi, by "połączyć kropki"). Komentarze na X są utrzymane mniej więcej w takim tonie, jakby z winy Tuska Niemcy już, już zaraz mieli rządzić Woroniczstrasse i w ogóle Polską.

No dobrze, a teraz sprawdźmy, o jakich to rzeczach mówi w TVP Magdalena Gwóźdź-Pallokat, czyli ta słynna dziennikarka z Berlina. Otóż o pogodzie. W Europie Zachodniej - Niemczech, Francji, Austrii czy Słowenii - od jakiegoś czasu padają ulewne deszcze, są powodzie i podtopienia. Sprawę relacjonuje nie tylko TVP, ale także liczne inne media w Polsce. "Jeszcze wczoraj można było mieć nadzieję, że opady deszczu ustaną" - mówi na antenie TVP Gwóźdź-Pallokat, by przejść do tego, że niestety ulewy się nie skończyły. Może reporterka zagranicznego medium, która przekazuje informację, że w Niemczech wciąż mocno pada, nie zagraża od razu autonomii rodzimej telewizji publicznej. Ale może to ja nie umiem łączyć kropek, kto wie.

3. Nudny Wałęsa

TVP to nie tylko programy informacyjne, lecz także oferta kulturalna. Tę właśnie postanowił skrytykować wymieniany już tutaj Rafał Ziemkiewicz. Otóż 1 stycznia Jedynka puściła film Wajdy o Wałęsie i to źle.

Telewizja Polska wyemitowała biografię jednego z najbardziej znanych Polaków, którą nakręcił jeden z najbardziej cenionych polskich reżyserów? Oto jasny znak, że "Tuskowe postanowiły świadomie zarżnąć TVP". Film to według Ziemkiewicza "gnieciuch", "kliniczny przypadek nadętego panegiryku", "nawet krzesła na nim ziewały". Nie śledzę religijnie konta Rafała Ziemkiewicza, ale nie pamiętam, by w podobnie mocnych słowach krytykował ramówkę TVP w poprzednich latach. Na przykład w 2021 r., kiedy w noworoczny wieczór na Jedynce szła biografia Zenka Martyniuka (reż. Jan Hryniak). Zapewne był to po prostu lepszy film, mniej nudny i żaden gniot.

4. Pałac Stalina

I wracamy do TVP Info! A przeniesie nas tam Marcin Wikło, dziennikarz "Sieci" i wPolityce.pl. "W tym studiu, na tej ścianie można wyświetlić WSZYSTKO. A oni wybrali Pałac Stalina. No cóż, każdy ma swoje symbole… Precz z komuną" - napisał na X.

Nie wiadomo, co wolałby wyświetlić na ekranie, jeśli warszawski skyline jest zakazany ze względu na propagowanie komunizmu. Publicysta w ogóle wydaje się żyć historią i chętnie wspominać czasy PRL. Tu jego jeszcze wypowiedź z audycji wPolityce.pl z 30 grudnia ubiegłego roku.

Tak jak 42 lata temu nie było Teleranka, tak obecnie nie było "Wiadomości". Myślę, że 40 i więcej ta historia o wyłączeniu "Wiadomości" i zastąpieniu ich jakąś protezą, która zajmuje się szerzeniem homoseksualizmu, będzie pamiętana.

"Szerzenie homoseksualizmu" to chyba aluzja do materiału "19.30" z 28 grudnia. Poinformowano w nim, że w Sejmie ma się pojawić projekt ustawy o związkach partnerskich. W programie przekazano widzom szokującą wiedzę: są w Polsce pary jednopłciowe, które chcą zawrzeć oficjalny związek w świetle prawa.

5. Teściowa z Tik Toka

Tyle o treści, czas na formę. Piotr Wielgucki - lepiej znany jako Matka Kurka prowadzący portal kontrowersje.net - ma zastrzeżenia do strony technicznej programu "19.30". "Wygląda tak jakby się teściowa dobrała do miksera TV osiedlowej, a filmik wrzuciła na Tik Toka" - ocenił, najwyraźniej zrównując ze sobą umiejętności realizatorskie wszystkich teściowych świata.

Wielgucki stawia poprzeczkę wysoko - o ile wziąć pod uwagę, że nowa ekipa wciąż nie może korzystać z budynku na Placu Powstańców, gdzie do tej pory powstawały programy informacyjne TVP. Chodzi o dostęp do studiów, ale nie tylko. Jak mówił Wirtualnym Mediom reporter TVP Witold Tabaka, to w budynku na Placu Powstańców rejestrowane są surowe materiały wideo z całego kraju, są archiwa TVP i dział grafiki. Budynek zajęli eksszefowie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej z Michałem Adamczykiem na czele. W środku odbywają się dyżury posłów PiS, pojawia się też Jarosław Kaczyński.

I w tej sytuacji Adrian Klarenbach - który za poprzednich rządów prowadził w TVP Info poranne programy z gośćmi - pokazuje na Twitterze, jaka miała być w studiu piękna choinka.

Widzicie, tak moglibyście mieć ładnie w telewizorze, jakbyście zostawili PiS-owi TVP.