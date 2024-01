Sprawa korupcji w szczecińskim szpitalu. Prokurator: Tomasz Grodzki nie jest podejrzanym czy oskarżonym

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 30 osobom, które miały uczestniczyć w procederze korupcyjnym. Sprawa dotyczy operacji bariatrycznych (chirurgiczne leczenie otyłości) przeprowadzanych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie w latach 2008-2019 r. Prokuratura podała w komunikacie, że "przestępczy mechanizm" miał działać w ramach Oddziału VIII Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Jak przekazano, żądano od pacjentów wpłat po 10 tys. zł na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie w zamian za szybsze wykonanie operacji bariatrycznej. Według śledczych pieniądze za pośrednictwem fundacji były potem przekazywane w części na rzecz lekarzy pracujących w szpitalu.

Według prokuratury inicjatorem miał być obecny senator Tomasz Grodzki. On sam wielokrotnie podkreślał wcześniej, że nigdy nie uzależniał żadnego zabiegu od jakichkolwiek wpłat od pacjentów.

W czwartek prokurator Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przekazał Onetowi, że Tomasz Grodzki nie jest podejrzanym czy oskarżonym w sprawie procederu korupcyjnego w szczecińskim szpitalu.

Wniosek o uchylenie immunitetu Tomasza Grodzkiego w powyższej sprawie wpłynął do Senatu w październiku ubiegłego roku. Do tej pory nie został rozpatrzony. Był to już drugi wniosek dotyczący byłego marszałka.

Odnosząc się do tego wniosku, prok. Lorenc stwierdził, że "istniały jednak dowody w sprawie, pozwalające na ustalenie tego, że pan doktor przyjmował wpłaty w gotówce od pacjentów". Prokurator dysponował dowodami, które wskazują na taką okoliczność. - Świadków jest ponad dwustu, opieramy się na materiale elektronicznym i papierowym zebranym w fundacji. Ta fundacja miała się zajmować pomocą, a dokonywała wypłat na rzecz poszczególnych lekarzy i biura podróży w dość znacznej kwocie 890 tys. złotych. Prokurator ustalił, że pan Grodzki odbywał wyjazdy na Alaskę, do RPA i do Kanady - powiedział w rozmowie z Onetem prok. Lorenc.

Tomasz Grodzki: Nigdy nie uzależniałem zabiegu od wpłat pacjentów

Przypomnijmy, że pierwszy wniosek - w innej sprawie - wpłynął do Senatu w 2021 r. Tamta sprawa dotyczyła podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Prokuratura zamierzała postawić Grodzkiemu cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych - w latach 2006, 2009 i 2012. W maju 2022 r. Senat nie wyraził zgody na uchylenie immunitetu.

- Nigdy w życiu, mogę to zeznać na "mękach piekielnych", nie uzależniałem żadnego zabiegu od jakichkolwiek wpłat pacjentów - mówił w 2021 r. Tomasz Grodzki w Polsat News, dodając, że takie praktyki "to kłócą się z jego etyką i wychowaniem".

Podkreślił też, że "ataki zaczęły się w dniu, gdy został marszałkiem", a rządząca wówczas partia utraciła większość w Senacie. Tłumaczył ponadto, że podczas pełnienia funkcji dyrektora szpitala w Szczecinie, zaprosił do niego przedstawiciela prokuratury, aby ten "wytłumaczył" lekarzom, czym jest korupcja.