Dyrektor muzeum Auschwitz wydał oświadczenie nt. wypowiedzi w TV Republika. "Moralna degrengolada"

"W ostatnich dniach wszyscy byliśmy zażenowanymi świadkami wykorzystywania tragedii ofiar Auschwitz w ohydnych, niemoralnych politycznych wypowiedziach dotyczących uchodźców. Przerosło to granice tego, co jest dopuszczalne w cywilizowanym świecie" - pisze dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Chodzi o trzy wypowiedzi, które w minionych dniach padły na antenie Telewizji Republika. Najpierw Jan Pietrzak mówił o barakach byłych obozów koncentracyjnych, w których Polska miałaby umieszczać migrantów. Kolejny był Marek Król, który stwierdził, że migranci powinni być oznaczani czipami lub za pomocą tatuaży z numerem.a ostatni (jak dotąd) poseł Marek Jakubiak porównał migrantów do "niepotrzebnych odpadów".

Dyrektor Cywiński wyraził nadzieję, że "prokuratura znajdzie środki prawne, by zapobiec temu typowi wypowiedzi i pociągnąć autorów do odpowiedzialności". "Wolność słowa nie oznacza bowiem swobody głoszenia dyskryminacyjnych i odczłowieczających odezw. Odpowiedzialność za to ponoszą oczywiście zdemoralizowani autorzy owych obrzydliwych sformułowań, ale - niestety - także ci, którzy je nagłaśniają i czynią z nich szeroko rozreklamowane publiczne fakty" - ocenił dyrektor placówki.

"Stojąc w pozycji pamięci coraz mniej licznych Ocalałych, muszę przestrzec przed moralną degrengoladą dyskursu publicznego. Pragnę przypomnieć, że każde użycie słów dehumanizujących jest pierwszym krokiem do tragedii. Nie tędy droga!" - podsumował Cywiński.

Niegodne wypowiedzi na antenie prawicowej stacji

W ostatnich dniach na antenie TV Republika padło kilka skandalicznych wypowiedzi dotyczących migrantów. W sylwestra Jan Pietrzak mówił o barakach w byłym obozach zagłady. - Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam przez Niemców - padło z ust publicysty

W środę (3 stycznia) Marek Król stwierdził natomiast, że osobom, które przyjechały do Polski, a nie chcą w niej pozostać "należy założyć czipy, tak jak się pieskom zakłada". - A tańszy [sposób - red.] to numery na lewej ręce wytatuować, wtedy łatwo się ich znajdzie - twierdził.

Do skandalicznych wypowiedzi dołączył Marek Jakubiak, poseł Koła Poselskiego Kukiz'15. - Przyjmiemy kilkaset tysięcy, ale to będzie zawsze mało - twierdził Jakubiak na antenie TV Republika. - Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przywozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów, tak brzydko porównując... - kontynuował polityk. - No to może faktycznie zostawmy te brzydkie porównania - wtrącił prowadzący program Michał Rachoń.

Po wypowiedzi Króla Telewizja Republika wydała oświadczenie, w którym odcięła się od słów gościa. Gdy jednak firmy zaczęli wycofywać się z umów reklamowych podpisanych ze stacją, prawicowe media wezwały do bojkotu marek.

W pierwotnej wersji tekstu pomyliłam nazwiska autorów wypowiedzi. Posła Marka Sowę serdecznie przepraszam za przypisanie mu autorstwa słów Marka Króla.