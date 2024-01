Umorzono wszystkie wątki postępowania wobec Tomasza Komendy. Nikt nie odpowie za jego skazanie

Z informacji Onetu wynika, że umorzone zostało całe postępowanie wobec Tomasza Komendy. W kwietniu ubiegłego roku umorzono kwestię niesłusznego zatrzymania, aresztowania i skazania Tomasza Komendy. Pod koniec grudnia 2023 roku zakończono całe postępowanie. Finalnie nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w tej sprawie.

- Umorzony został wątek w zakresie niedopełnienia obowiązków służbowych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu poprzez zatajanie dowodów niewinności Tomasza Komendy, skierowanie postępowania przeciwko niemu, pozbawienie go wolności, a następnie fałszywe oskarżenie i doprowadzenie do jego prawomocnego skazania - mówi Onetowi prok. Tomasz Szczepanek z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Umorzono także wątek niedopełnienia obowiązków służbowych przez sędziów i ławników Sądu Okręgowego we Wrocławiu poprzez niedokonanie prawidłowej i wnikliwej oceny materiału dowodowego i niedopełnienia obowiązków służbowych przez sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Jak informuje Onet, prokuratura umorzyła też wątek dotyczący znęcania się nad Tomaszem Komendą przez współosadzonych podczas odbywania przez niego kary. Prokurator Szczepanek tłumaczył, że przyczyną umorzenia w tym zakresie było albo niewykrycie sprawców, albo brak dowodów dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia niektórych czynów, lub też śmierć jednej z osób podejrzanych.

Umorzono również postępowanie w zakresie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy służby więziennej poprzez fizyczne i psychiczne znęcanie się nad Tomaszem Komendą. Tutaj także nie udało się wykryć sprawców.

- Powodem umorzenia wątków w tym zakresie były zwłaszcza trudności dowodowe wynikające m.in. z upływu lat i zacierania się śladów pamięciowych, ale przede wszystkim z braku zgromadzenia takiego materiału dowodowego, który potwierdziłby przebieg zdarzeń opisany przez Tomasza Komendę - przekazał. Postanowienie o umorzeniu postępowania jest nieprawomocne. Od tej decyzji Tomasz Komenda może się jeszcze odwołać.

Tomasz Komenda spędził 18 lat w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił

Przypomnijmy, że w Sylwestra w 1996 roku 15-letnia Małgosia z podwrocławskich Miłoszyc została zgwałcona i zamordowana. W 2000 roku śledczy jako podejrzanego wskazali Tomasza Komendę. Chociaż 12 osób zeznało, że sylwestra spędził we Wrocławiu, mężczyzna został oskarżony o gwałt i morderstwo. Cztery lata później wrocławski Sąd Apelacyjny skazał go na 25 lat więzienia. Komenda nie przyznał się do winy, w trakcie procesu wielokrotnie powtarzał, że obciążające go zeznania, które złożył po zatrzymaniu, zostały na nim wymuszone groźbami i zastraszaniem.

Dopiero w 2018 roku, po 18 latach spędzonych w więzieniu Tomasz Komenda został uznany za niewinnego. Wrócił na wolność, przyznano mu prawie 13 mln zł zadośćuczynienia. - Żadne pieniądze nie wynagrodzą mi tych 18 lat - mówił o odszkodowaniu.

We wrześniu 2020 roku sąd we Wrocławiu zasądził 25 lat pozbawienia wolności dla Ireneusza M. i Norberta B., których oskarżono o zgwałcenie i zabicie Małgosi.