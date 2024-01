Tusk dogada się z Dudą ws. TVP? "Prezydent był wielokrotne niezadowolony z mediów"

Szef sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Bogdan Zdrojewski był w czwartek 4 stycznia gościem na antenie Radia ZET. Podczas rozmowy zapowiedział "dużą ustawę medialną", która ma wejść w życie w pierwszej połowie 2024 roku. - Pojawi się w pierwszej połowie tego roku. Bardziej w marcu-kwietniu niż w czerwcu-lipcu. Jest obawa, że nie będzie specjalnej woli prezydenta, żeby się podpisać - stwierdził. Polityk wyraził jednak nadzieję, że Andrzej Duda będzie chciał porozmawiać o tym projekcie.

Bogdan Zdrojewski o dużej ustawie medialnej. "Założenia są gotowe"

Projekt przewiduje między innymi likwidację Rady Mediów Narodowych. Bogdan Zdrojewski przekazał, że ustawa w tej sprawie "generalnie jest gotowa", a nawet jest w "zamrażarce sejmowej", ponieważ "wpakowała ją tam jeszcze marszałek Witek". - W założeniach jest gotowa - dodał. Polityk zaznaczył, że media publiczne nie zostaną zlikwidowane. - Mogą być przekształcone w formule prawie każdej. Wiemy, jaki jest kontekst prawny - stwierdził szef komisji kultury.

Zapytany o to, czy TVP Info może zmienić nazwę, odparł, że "wydaje mu się, że tak". W jego ocenie, obecna nazwa kojarzy się z "wulgarną, agresywną propagandą, buduje złe skojarzenia". - Ten brand powinien być zastąpiony bardziej neutralnym - dodał. - Kończy się czas, w którym Bogdan Zdrojewski jako szef komisji kultury czy szef partii tej, czy innej decyduje, jak będzie wyglądała telewizja publiczna. Będą decydowali fachowcy, grono dziennikarskie, będą robione badania opinii publicznej - mówił poseł.

Zdrojewski został także zapytany o współpracę prezydenta Andrzeja Dudy z koalicją rządzącą w związku z tymi zmianami. Jak stwierdził poseł, w tej sprawie "nie mamy gwarancji na nic". - Z mediów prezydent był wielokrotne niezadowolony, dawał temu wyraz, był w sporze z Jackiem Kurskim, ale Kaczyński stuknął stopą i wszystko wracało do "normy" - powiedział i dodał, że nie spodziewa się "niczego konstruktywnego ze strony prezydenta i jego kancelarii". Podkreślił, że spodziewa się natomiast "rozmaitych decyzji, które będą źródłem turbulencji dla rządu".

Rewolucja w mediach publicznych. Spółki postawione w stan likwidacji

Przypomnijmy, 19 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie mediów publicznych. Za dokumentem autorstwa posłów rządowej koalicji głosowało 244 posłów, przeciw było 84, a od głosu wstrzymało się 16. W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów PiS, którzy udali się na protest pod gmach TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Sejm wezwał w uchwale Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć "zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej".

Jak podkreślono w uchwale, działania dotyczące mediów publicznych mają zostać przeprowadzone w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym, czyli - jak określono w uchwale - do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych. Sejm wezwał ponadto wszystkie organy państwa do "do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej". Sejm zobowiązał się także do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych, które mają zapewnić - jak napisano - stan zgodny z Konstytucją RP.

27 grudnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o postawieniu w stan likwidacji spółek: Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polska Agencja Prasowa S.A. "W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela"- napisał w komunikacie minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.