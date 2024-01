Areszt dla Wąsika i Kamińskiego. Adwokatka: Od tego nie ma już odwołania. Oni już nie są posłami

20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej afery gruntowej z 2007 roku. Następnego dnia, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tymczasem mecenas Roman Giertych poinformował, że kara wobec polityków miała być skierowana do wykonania najpóźniej do 3 stycznia. Tak się jednak nie stało. O możliwe powody zapytaliśmy adwokatkę Sylwię Gregorczyk-Abram z inicjatywy "Wolne Sądy".

Areszt dla Wąsika i Kamińskiego. Ekspertka: Od tego nie ma już odwołania

Ekspertka odwołała się do wyroku sądu okręgowego z 20 grudnia. - Ponieważ jest prawomocny, sąd okręgowy zwrócił się do sądu rejonowego o to, aby wszcząć procedurę wykonania tego wyroku, czyli doprowadzenia panów do najbliższego aresztu śledczego - mówi Gregorczyk-Abram w rozmowie z Gazeta.pl. - Termin 3 stycznia to termin instrukcyjny. Natomiast jeżeli to się nie wydarzyło, to nie znaczy, że się już nie wydarzy. To niczego nie zmienia. Wyrok jest prawomocny. Doprowadzenie ich do aresztu może wydarzyć się więc w każdej chwili. Od tego nie ma już odwołania - tłumaczy.

- Funkcjonariusze powinni ich zatrzymać, tak jak każdą inną osobę skazaną prawomocnym wyrokiem i doprowadzić do najbliższego aresztu śledczego - dodaje. Sylwia Gregorczyk-Abram przyznaje, że nie wie, czemu to się jeszcze nie wydarzyło. - Pewnie z uwagi na dynamiczną sytuację, związaną między innymi z odwołaniami do Sądu Najwyższego - mówi ekspertka i zaznacza, że odwołania nie wpływają na prawomocność wyroku.

- To jest postanowienie o wykonaniu ostatecznym, nieodwołalnym. Dałabym trochę kredytu sądowi rejonowemu, który ma ten wyrok wykonać. Jeśli chodzi o moją perspektywę doprowadzania osób skazanych do aresztu, to nie jest tak, że to się dzieje błyskawicznie. Czasem zdarza się tak, że na przykład nie ma miejsca w aresztach śledczych, są bardzo różne sytuacje - mówi. I dodaje: - Z doniesień medialnych wiemy też, że zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie wniósł o umorzenie postępowania wykonawczego w tej sprawie. Być może trwają jakieś czynności w tej sprawie, co opóźnia działania zmierzające do wykonania wyroku.

Wygaszenie mandatów Wąsikowi i Kamińskiemu. Adwokatka: Oni już nie są posłami

Jeśli chodzi o sprawę wygaszenia mandatów poselskich, adwokatka odparła: - One wygasły, bo tak jest skonstruowany kodeks wyborczy. Nikt, kto został skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, nie może być posłem. Oni już nie są posłami. (...) Nawet jakby zadecydowano, że doszło do jakichś nieprawidłowości, to też nie jest tak, że ten mandat im się przywraca.

Gregorczyk-Abram zwraca uwagę, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik złożyli wniosek do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, odwołując się od decyzji Szymona Hołowni ws. wygaszenia ich mandatów. Marszałek skierował jednak te odwołania do Izby Pracy. - Zrobił tak, ponieważ Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych została uznana wielokrotnie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i TSUE za organ niespełniający gwarancji procesowych bezstronnego sądu ustanowionego ustawą - wyjaśnia adwokatka.

Izba Kontroli uchyliła postanowienie marszałka Hołowni

Tymczasem w czwartek Onet poinformował, że tzw. neosędzia Romuald Dalewski (Izba Pracy), który miał rozpoznawać odwołanie Macieja Wąsika, przekazał akty ws. wygaszenia jego mandatu do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Ta zdecydowała o uchyleniu postanowienia Hołowni o wygaszeniu mandatu Wąsikowi.

- W moim przekonaniu ta decyzja nie ma znaczenia. Między innymi dlatego, że Izba Kontroli nie powinna zajmować się tą, ani żadną inną sprawą. Powinna zostać rozwiązana, podobnie jak inni neosędziowie powinni zostać usunięci z Sądu Najwyższego. Tej decyzji nie wydał organ sądowy - komentowała później na antenie TVN24 Sylwia Gregorczyk-Abram.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy skazani na dwa lata pozbawienia wolności

Sąd Najwyższy na 10 stycznia na godzinę 10:00 wyznaczył termin posiedzeń w sprawie odwołań Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów. Sprawą zajmie się Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której trafiły dokumenty od marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Posiedzenia będą niejawne.

Zastępca rzecznika prasowego SN Piotr Falkowski wyjaśnił, że podczas posiedzeń Sąd Najwyższy będzie odnosił się jedynie do kwestii decyzji marszałka Sejmu. - Odnosi się to postępowanie tylko do postanowienia marszałka Sejmu. Ono nie wpływa na wyrok, akt łaski. Tutaj oczywiście te kwestie są powiązane, więc jest oczywiste, że sąd będzie musiał wziąć pod uwagę to, w jaki sposób ten wyrok, akt łaski, cała ta historia wpływa na status tych posłów i czy w związku z tym marszałek postąpił prawidłowo - powiedział Piotr Falkowski.

Sprawa wróciła na wokandę po ośmiu latach decyzją Sądu Najwyższego, który stwierdził, że prezydent nie miał prawa łaski wobec nieprawomocnie skazanych. Obaj posłowie zostali ułaskawieni przez prezydenta w listopadzie 2015. Z kolei Trybunał Konstytucyjny, orzekając w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym, orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta. Jednocześnie stwierdził, że prawo łaski prezydenta wywołuje ostateczne skutki prawne.