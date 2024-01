Abp Depo przekonuje, że konkordat gwarantuje dwie godziny religii w szkołach. Sprawdziliśmy

Nowa ministerka edukacji Barbara Nowacka przedstawiła swoje propozycje zmian w systemie oświaty. Wśród nich ograniczenie godzin religii w polskich szkołach. Zgodnie z założeniami reformy odbywałaby się jedna lekcja tygodniowo, która zostałaby zaplanowana na pierwszą lub ostatnia godzinę zajęć.

Takim zmianom stanowczo przeciwstawia się środowisko polskiego Kościoła Katolickiego. Głos w sprawie zabrał m.in. metropolita częstochowski, abp Wacław Depo, w rozmowie z Polską Agencją Prasową. - Dziś mamy jeszcze gwarantowane konkordatem dwie godziny katechezy w szkole, choć już od lat bywały uzgodnienia szkolne o jednej godzinie - stwierdził abp Depo.

Jednak w konkordacie nie znajduje się żaden zapis, który mówiłby o dokładnej liczbie godzin. W dokumencie wspomniano jedynie, że państwo gwarantuje zapewnienie lekcji religii "zgodnie z wolą zainteresowanych".

Abp Depo nie kwestionuje jednak konieczności zmian sposobu prowadzenia lekcji religii w szkołach. W jego ocenie ograniczenie liczby godzin religii do jednej tygodniowo "to jest podpowiedź, żeby to parafie i rodzice decydowali i przyjęli to wyzwanie do spotkań w salkach katechetycznych". - Niech młodzież gromadzi się na spotkaniach oazowych, formacyjnych. Tam jest miejsce na nawiązywanie relacji rówieśniczych, wspólnotę, ciekawe wyjazdy i na zabawę. A to pozwoli młodym ożywić wiarę - zaproponował.

Zdaniem duchownego dzieci rezygnują obecnie z religii wyłącznie ze względów praktycznych. - Nieraz ktoś późno kończy lekcje, jest zmęczony, ktoś woli się zabrać z kolegą samochodem do domu, bo mieszka daleko od szkoły, a lekcje religii nie są obowiązkowe - tłumaczył.

Nowacka: Zmniejszymy liczbę godzin religii i ilość prac domowych

- Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, w tym decyzja finansowa - mówiła Nowacka.

- Myślę, że na to będzie powszechna zgoda, do doprowadzenia do tego, żeby ona była na pierwszej lub ostatniej lekcji i żeby oceny z religii nie były liczone do średniej na świadectwach i w ogóle nie pojawiały się na świadectwach - dodała ministerka. Zapowiedziała również, że prace nad tymi zmianami rozpoczną się już w najbliższych dniach.

Szefowa resortu edukacji poinformowała również, że zamierza zmniejszyć uczniom szkół podstawowych ilość prac domowych. - W klasach 1-3 dzieci dostają masę wycinanek, wyklejanek. Zmora tych dzieci, bo się denerwują, zmora rodziców, bo potem siedzą i pomagają wyklejać. Absolutnie tego nie powinno być - zaznaczyła Nowacka. - Absurdalnych prac domowych, nadmiernie obciążających uczniów nie powinno być - dodała.

