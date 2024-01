Awantura w "Kropce nad i". Katarzyna Lubnauer: Czy jest pani w stanie powstrzymać tego pana?

Wiceministerka edukacji, posłanka Katarzyna Lubnauer i poseł Partii Republikańskiej Kamil Bortniczuk byli gośćmi środowego (3 stycznia) wydania programu "Kropka nad i" emitowanego w TVN 24. Głównym tematem rozmowy były zmiany wprowadzone niedawno w mediach publicznych. Rozmówcy Moniki Olejnik poruszyli również kwestie "gestu Kozakiewicza" wykonanego w Sejmie przez Mariusza Kamińskiego i wysokości pensji Michała Adamczyka, który zarobił w zeszłym roku w TVP prawie 1,5 mln zł

Kamil Bortniczuk o telefonie Jarosława Kaczyńskiego do prezesa telewizji: Miał stary dekoder

- Ja bardzo chciałbym, żeby wolne media zauważały to, jak w sposób haniebny łamane w Polsce są ustawy przez ministra Sienkiewicza i łamana jest konstytucja - powiedział Bortniczuk. Polityk unikał jednak odpowiedzi na pytanie o horrendalnie wysokie zarobki Michała Adamczyka w państwowej telewizji za rządów PiS, a obecnie rzekomego prezesa TVP mianowanego przez kontrolowaną przez PiS Radę Mediów Narodowych.

Niechętnie odniósł się także do kwestii postawy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Dzisiaj pan prezes Kaczyński powiedział, w jaki sposób działał przez te lata. Oczekiwał od Polskiej Agencji Prasowej, że wyda oświadczenie. (...) Powiedział, że w środku nocy dzwonił do prezesa telewizji dowiedzieć się, dlaczego sygnał mu nie działa - wyliczała prowadząca program Monika Olejnik. - Prezes Kaczyński miał stary dekoder i nie działało mu TVP Info. Kilka lat minęło i wy naprawdę wyłączyliście sygnał - próbował odbić Bortniczuk.

Awantura w "Kropce nad i". "Proszę ciszej, dzieci patrzą"

Wymiana zdań zaostrzyła się, gdy Olejnik zmuszona była przerwać posłowi, by udzielić głosu wiceministerce edukacji. - Mam wrażenie, że ta wysoka pensja Adamczyka to dokładnie odpowiadała temu, co prezes myśli o tym, jaka jest rola mediów. Że im się płaci, dlatego muszą bronić rzeczy nawet nie do obronienia - oceniła Lubnauer. Nawiązała do wypowiedzi Kaczyńskiego sprzed kilku godzin, gdy powiedział do dziennikarzy: - Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia, jest nie do obrony. Państwo mają płacone za to, żeby tego bronić.

W słowo wszedł posłance Lubnauer Bortniczuk. - Ale przecież my nie rozmawiamy o jakości mediów publicznych. (...) Rozmawiamy o praworządności - wtrącił. Po kilku chwilach wspólnego przekrzykiwania się wiceministerce skończyła się cierpliwość. - Ja przepraszam bardzo, czy jest pani w stanie powstrzymać tego pana, żeby nie mówił wtedy, kiedy ja mówię? - zwróciła się do Olejnik. - Proszę ciszej, dzieci patrzą - odparł poseł. - Dzieci patrzyły na gest Kozakiewicza, (...) a teraz słyszą od byłego ministra sportu, że to jest normalny gest - odpowiedziała prowadząca. - Teraz słyszą, że można komuś przerywać i przeszkadzać - skwitowała wiceministerka edukacji.